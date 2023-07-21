Брифінг. Через що звільнили посла України в Британії Вадима Пристайка?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Несподіване звільнення посла України в Британії Вадима Пристайка. Що стоїть за цим кроком? Розповідає наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. Якими є позиції республіканських кандидатів у президенти США щодо України? Розповідає Тетяна Ворожко. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.