РФ неминуче програє у війні – про Україну на форумі в Аспені. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США разом з партнерами працюють, щоб відновити поставки зерна з України, але зробити це буде «дуже важко», заявив Держсекретар США. За вихід Росії із зернової угоди заплатять сотні мільйонів людей в Африці, заявили в представництві Євросоюзу при ООН. Президент Зеленський неочікувано звільнив з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка – причини й наслідки. Обговорення майбутньої допомоги Україні – одна з ключових тем дискусій Безпекового форуму Аспен. Голова ЦРУ прокоментував український контрнаступ та спробу бунту Пригожина. Заяви про Україну 5 лідерів-учасників президентських виборчих перегонів від республіканської партії. Перемога України у війні дасть надію на подолання комунізму та авторитаризму у всьому світі – саміт поневолених народів у США. Як актори Голлівуду страйкують біля найбільших студій та стрімінгових платформ.
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