Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

РФ неминуче програє у війні – про Україну на форумі в Аспені. ЧАС-ТАЙМ

РФ неминуче програє у війні – про Україну на форумі в Аспені. ЧАС-ТАЙМ
Embed
РФ неминуче програє у війні – про Україну на форумі в Аспені. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. США разом з партнерами працюють, щоб відновити поставки зерна з України, але зробити це буде «дуже важко», заявив Держсекретар США. За вихід Росії із зернової угоди заплатять сотні мільйонів людей в Африці, заявили в представництві Євросоюзу при ООН. Президент Зеленський неочікувано звільнив з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка – причини й наслідки. Обговорення майбутньої допомоги Україні – одна з ключових тем дискусій Безпекового форуму Аспен. Голова ЦРУ прокоментував український контрнаступ та спробу бунту Пригожина. Заяви про Україну 5 лідерів-учасників президентських виборчих перегонів від республіканської партії. Перемога України у війні дасть надію на подолання комунізму та авторитаризму у всьому світі – саміт поневолених народів у США. Як актори Голлівуду страйкують біля найбільших студій та стрімінгових платформ.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG