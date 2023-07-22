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Студія Вашингтон

РФ погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі.СТУДІЯ ВАШИНГТОН

РФ погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі.СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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РФ погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі.СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США з партнерами працюють, щоб відновити поставки зерна з України, але зробити це буде «дуже важко», бо Росія погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Безпековому форумі Аспен. Про те, що за вихід Росії із зернової угоди заплатять сотні мільйонів людей в Африці, заявили і в представництві Євросоюзу при ООН.

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