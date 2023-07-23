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- Голос Америки
У Польщі почали ремонтувати танки Leopard, пошкоджені на полі бою в Україні
У Польщу для ремонту прибули перші два німецькі танки Leopard, пошкоджені на полі бою в Україні, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.
"Технічний центр у Гливиці запрацював! Перші два Leopard вже прибули з України на завод Bumar", - написав посадовець.
Як зазначає Reuters, не повідомляється, чи цей центр є спільною ініціативою з Німеччиною.
На початку липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що створення у Польщі центрів для ремонту танків досі перебуває на стадії переговорів, хоча домовленість була оголошена ще у квітні. Тоді з німецького боку натякали, що польська компанія хоче стягувати завищені ціни за відновлення техніки.
Наприкінці квітня генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що союзники і партнери по НАТО надали Україні 1550 одиниць бронетехніки і 230 танків, нагадує Радіо Свобода.
У статті використано матеріали Reuters
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Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прохання України скликатиме 26 липня засідання Ради Україна-НАТО, повідомляє агенція DPA.
Мета полягає в тому, щоб «проконсультуватися щодо останніх подій і обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.
За її словами, зустріч має відбутися на рівні послів.
Напередодні Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди. Як повідомив український лідер у телеграм-каналі, також обговорювалася реалізація домовленостей, досягнутих під час саміту альянсу у Вільнюсі, та подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.
«Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю», – написав Столтенберг у твітері після розмови.
22 липня Володимир Зеленський повідомив про звернення до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа з пропозицією невідкладно скликати раду Україна – НАТО через агресивні дії РФ у Чорному морі.
Міністерство оборони Росії після її виходу з Чорноморської зернової угоди заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, «будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення», а країни їхніх прапорів «будуть вважатися втягнутими в конфлікт на боці київського режиму».
У відповідь Міністерство оборони України пообіцяло так само вважати потенційними воєнними цілями кораблі, які йдуть до російських або окупованих українських портів.
Росія після оголошення про вихід з зернової угоди посилила атаки на південні регіони України, зокрема портову інфраструктуру.
Як актори Голлівуду страйкують біля найбільших студій та стрімінгових платформ. Відео
Актори у Голлівуді борються за власні права, страйкуючи біля найбільших студій та стрімінг платформ. Працівники кіноіндустрії відмовляються виходити на знімальні майданчики, допоки студії не підвищать зарплати й не внесуть регуляції у використання штучного інтелекту.
- Голос Америки
Підрозділ Світового банку розглядає можливість інвестування 1,5 мільярда доларів в економіку України
Підрозділ Світового банку, який займається приватними інвестиціями, розглядає можливість інвестування 1,5 мільярда доларів США в банківський сектор, сільське господарство та інфраструктуру України, повідомив у п’ятницю високопосадовець Міжнародної фінансової корпорації (IFC).
Як повідомляє агентство Reuters, Альфонсо Ґарсіа Мора, регіональний віце-президент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні, відзначив стійкість приватного сектора України під час війни та сказав, що IFC надала майже 400 мільйонів доларів на підтримку з початку російського вторгнення майже 17 місяців тому.
Ґарсіа Мора сказав, що кошти підтримали зовнішню торгівлю, ключові галузі агробізнесу та ІТ. Щодо ІТ-сектора, то Ґарсіа Мора вважає, що він може стати «революцією в цій країні», сприяючи відновленню України та створенню більш інноваційної та диверсифікованої економіки.
За його словами, IFC зосередиться на секторі агробізнесу і планує підтримувати банківський сектор і розраховує на більш довгострокові проекти в інфраструктурі.
«Ми визначили, ми вже працюємо над конвеєром на 1,5 мільярда доларів... компаній, у які ми можемо інвестувати», – сказав Ґарсіа Мора в інтерв’ю Reuters під час свого візиту до Києва, щоб відзначити повторне відкриття офісу Групи Світового банку в столиці.
Дедалі більше західних оглядачів завуважують, що після війни зруйнованій економіці України потрібно буде значна західна підтримка. Але вони розходяться у думках про те, як її потрібно буде надавати.
Коментатор у вашингтонській газеті Hill пише, що Україна може виграти війну, але все одно залишитися неспроможною державною через комбінацію чинників, які були ще до війни, але які посилило руйнування, яке завдає російська армія.
«Інфраструктура України в руїнах, її економіка знищена, а занепад до невдалої державності остаточно прискорився. Народ України все ще тікає з країни в пошуках кращого життя, а ті, хто залишився, залежать від іноземної допомоги», – пише коментатор Остін Ву.
Він вважає, що Заходу загрожує мати ситуацію подібну на Ірак, Сирію, чи Афганістан, але тепер прямо в себе «на порозі».
Натомість британський оглядач Тімоті Еш каже, що інвестиції в економіку України будуть потрібні, вони мають бути великі, але за них не мають платити західні платники податків. На його думку, на Заході мають подбати про те, щоб на відновлення України були використані російські гроші.
«Нам потрібно прокинутися і нарешті конфіскувати 400 мільярдів доларів знерухомлених російських активів у нашій юрисдикції. Наші уряди ідіоти, тому що блокують це», – твітує економіст, який понад 30 років присятив економікам Східної Європи.
В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю він пояснює, що західні уряди побоюються вилучити ці гроші на відновлення України, бо думають, що це може спричинити втечу капіталу із західних банків. Але, як наголошує економіст, західні платники податків не повинні відповідати за помилки банкірів, які були зроблені раніше, коли вони не задавали запитань про походження цих грошей.
Як повідомляв Голос Америки, західні країни намагаються розробити механізм використання закордонних російських активів на потреби з відновлення України. Зокрема, розглядають ідею виплати Україні відсотків на заморожені російські ресурси.
- Голос Америки
Якщо Україна отримає ATACMS, українські атаки по Криму можуть змусити Чорноморський флот перебазуватися в Новоросійськ – генерал Годжес
Українські війська завдали удару по складу боєприпасів та нафтобазі у Криму, що змусило окупаційну владу евакуювати людей і скасовувати рух поїздів. Удари підтвердили і ЗСУ, і представники Росії на тимчасово окупованих територіях.
За інформацією агенції АР, окупаційна влада Криму евакуює цивільних осіб у радіусі п’яти кілометрів від місця вибуху, що є селищі Октябрське у центральному Криму.
Світові ЗМІ фіксують удари як одні із низки атак по російських силах постачання і критичній інфраструктурі на окупованому півострові, включно з підривом Кримського мосту.
Телеканал CNN нагадує, що удар по Кримському мосту завдав матеріально-технічного та символічного удару по військовій кампанії Москви. Коридор вартістю 3,7 мільярда доларів є критично важливою артерією для забезпечення півострова як щоденними потребами, так і продовольством для російської армії, нагадує видання. Посилаючись на інтерв'ю з представником СБУ, CNN інформує – удар був спільною операцією Служби безпеки України та Військово-морських сил України.
“Українські військові здійснюють безперервні напади на Крим з метою завдавати шкоди російському Чорноморський флоту і переривати життєво важливі лінії постачання Росії”, - пише CNN та нагадує: повернення Криму залишається метою України.
Під вечір у суботу окупаційна влада Криму повідомила, що рух на мосту, що з’єднує Росію з Кримським півостровом, відновлено після недовгого припинення в суботу. У повідомленні в офіційному Telegram-каналі не було вказано причини перекриття дороги.
У понеділок дорога була закрита після нападу, в результаті якого загинули двоє людей. Міст лише нещодавно повернули до повноцінного функціонування після того, як його було пошкоджено вибухом бомби у жовтні минулого року.
Washington Post нагадує слова президента України Володимира Зеленського на Безпековому форумі Аспен про те, що Кримський міст – це дорога, яка живить війну боєприпасами, а “будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована”.
Американський Інститут вивчення війни наголошував: після підриву Кримського мосту замість того, щоб радити цивільним уникати поїздок до Криму, російська та окупаційна влада на півострові заохочують росіян їхати через зону бойових дій.
“Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ”, – так прокоментував атаки по Криму генерал у відставці, екс-командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес у Twitter.
На його думку, “було б розумно”, якби США допомогли українцям з ATACMS. Чорноморський флот був би змушений тоді "перебазуватися в Новоросійськ”, припускає генерал.
Однек, як повідомляв Голос Америки, там також неспокійно – минулої осені стався вибух на нафтовому терміналі у порту російського Новоросійська, поруч із яким розташована велика база Чорноморського флоту РФ.
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