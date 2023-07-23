У Польщі почали ремонтувати танки Leopard, пошкоджені на полі бою в Україні

Підрозділ Світового банку, який займається приватними інвестиціями, розглядає можливість інвестування 1,5 мільярда доларів США в банківський сектор, сільське господарство та інфраструктуру України, повідомив у п’ятницю високопосадовець Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Як повідомляє агентство Reuters, Альфонсо Ґарсіа Мора, регіональний віце-президент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні, відзначив стійкість приватного сектора України під час війни та сказав, що IFC надала майже 400 мільйонів доларів на підтримку з початку російського вторгнення майже 17 місяців тому.

Ґарсіа Мора сказав, що кошти підтримали зовнішню торгівлю, ключові галузі агробізнесу та ІТ. Щодо ІТ-сектора, то Ґарсіа Мора вважає, що він може стати «революцією в цій країні», сприяючи відновленню України та створенню більш інноваційної та диверсифікованої економіки.

За його словами, IFC зосередиться на секторі агробізнесу і планує підтримувати банківський сектор і розраховує на більш довгострокові проекти в інфраструктурі.

«Ми визначили, ми вже працюємо над конвеєром на 1,5 мільярда доларів... компаній, у які ми можемо інвестувати», – сказав Ґарсіа Мора в інтерв’ю Reuters під час свого візиту до Києва, щоб відзначити повторне відкриття офісу Групи Світового банку в столиці.

Дедалі більше західних оглядачів завуважують, що після війни зруйнованій економіці України потрібно буде значна західна підтримка. Але вони розходяться у думках про те, як її потрібно буде надавати.

Коментатор у вашингтонській газеті Hill пише, що Україна може виграти війну, але все одно залишитися неспроможною державною через комбінацію чинників, які були ще до війни, але які посилило руйнування, яке завдає російська армія.

«Інфраструктура України в руїнах, її економіка знищена, а занепад до невдалої державності остаточно прискорився. Народ України все ще тікає з країни в пошуках кращого життя, а ті, хто залишився, залежать від іноземної допомоги», – пише коментатор Остін Ву.

Він вважає, що Заходу загрожує мати ситуацію подібну на Ірак, Сирію, чи Афганістан, але тепер прямо в себе «на порозі».

Натомість британський оглядач Тімоті Еш каже, що інвестиції в економіку України будуть потрібні, вони мають бути великі, але за них не мають платити західні платники податків. На його думку, на Заході мають подбати про те, щоб на відновлення України були використані російські гроші.



«Нам потрібно прокинутися і нарешті конфіскувати 400 мільярдів доларів знерухомлених російських активів у нашій юрисдикції. Наші уряди ідіоти, тому що блокують це», – твітує економіст, який понад 30 років присятив економікам Східної Європи.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю він пояснює, що західні уряди побоюються вилучити ці гроші на відновлення України, бо думають, що це може спричинити втечу капіталу із західних банків. Але, як наголошує економіст, західні платники податків не повинні відповідати за помилки банкірів, які були зроблені раніше, коли вони не задавали запитань про походження цих грошей.

Як повідомляв Голос Америки, західні країни намагаються розробити механізм використання закордонних російських активів на потреби з відновлення України. Зокрема, розглядають ідею виплати Україні відсотків на заморожені російські ресурси.