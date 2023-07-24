Знову удари безпілотників по Москві

Принаймні дві будівлі у Москві зазнали ушкоджень внаслідок, як стверджують офіційні російські джерела, ударів безпілотними літальними апаратами - дронами.

Від імені мера Москви в мережі Телеграм повідомлено, що ударів зазнали «дві нежитлові споруди», але стверджується, що «серйозних руйнувань нема» і що люди не потерпіли.

Російські засоби масової інформації повідомляють, що зокрема рештки дронів були виявлені поблизу будівель міністерства оборони Росії, яке підтвердило наліт і звинуватило Україну у «тероризмі».

У Києві офіційні джерела не відповідали на російські звинувачення.

Впродовж липня це вже другий відомий наліт дронів на Москву після того, як 4 липня були призупинені авіарейси до аеропорту Внуково і російські військові стверджували, що їхня протиповітряна оборона знешкодила п’ять дронів.

Перша відома атака безпілотників у Москві була зафіксована на початку травня, коли кілька дронів досягли Кремля і принаймні один вибухнув над куполом будівлі за кремлівськими стінами.

Президент Володимир Зеленський тоді відкинув московські звинувачення, що Україна, буцімто, намагалася вбити російського президента Путіна і казав: «Ми воюємо на своїй території».

Російське бомбардування Одеси

Новини про удари дронів у Москві з’явилися на тлі багатоденних і масштабних російських бомбардувань на півдні України, де ударів ракетами й дронами зазнала зокрема Одеса.

В Одесі є загиблі і поранені, серед яких - діти.

Президент Зеленський сказав 23 травня, що Росія застосовує одночасно різні типи ракет, щоб їх було складніше збивати.

Цими вихідними російська ракета влучила в найбільший одеський собор, завдавши значних руйнувань.

Але ціллю фактично безперервних російських бомбардувань за останні дні називають зерносховища й портову інфраструктуру в умовах російської блокади українського чорноморського узбережжя після того, як Москва вийшла з угоди, що дозволяла експортувати українське збіжжя.

На вимогу Києва 26 липня відбудеться засідання новоствореної Ради Україна - НАТО.

Президент Зеленський сказав, що Україна закликає міжнародних партнерів збільшити постачання зброї, щоб «наблизити поразку російських терористів».

«Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності й рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя», - заявив український президент.