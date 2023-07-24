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Знову удари безпілотників по Москві
Принаймні дві будівлі у Москві зазнали ушкоджень внаслідок, як стверджують офіційні російські джерела, ударів безпілотними літальними апаратами - дронами.
Від імені мера Москви в мережі Телеграм повідомлено, що ударів зазнали «дві нежитлові споруди», але стверджується, що «серйозних руйнувань нема» і що люди не потерпіли.
Російські засоби масової інформації повідомляють, що зокрема рештки дронів були виявлені поблизу будівель міністерства оборони Росії, яке підтвердило наліт і звинуватило Україну у «тероризмі».
У Києві офіційні джерела не відповідали на російські звинувачення.
Впродовж липня це вже другий відомий наліт дронів на Москву після того, як 4 липня були призупинені авіарейси до аеропорту Внуково і російські військові стверджували, що їхня протиповітряна оборона знешкодила п’ять дронів.
Перша відома атака безпілотників у Москві була зафіксована на початку травня, коли кілька дронів досягли Кремля і принаймні один вибухнув над куполом будівлі за кремлівськими стінами.
Президент Володимир Зеленський тоді відкинув московські звинувачення, що Україна, буцімто, намагалася вбити російського президента Путіна і казав: «Ми воюємо на своїй території».
Російське бомбардування Одеси
Новини про удари дронів у Москві з’явилися на тлі багатоденних і масштабних російських бомбардувань на півдні України, де ударів ракетами й дронами зазнала зокрема Одеса.
В Одесі є загиблі і поранені, серед яких - діти.
Президент Зеленський сказав 23 травня, що Росія застосовує одночасно різні типи ракет, щоб їх було складніше збивати.
Цими вихідними російська ракета влучила в найбільший одеський собор, завдавши значних руйнувань.
Але ціллю фактично безперервних російських бомбардувань за останні дні називають зерносховища й портову інфраструктуру в умовах російської блокади українського чорноморського узбережжя після того, як Москва вийшла з угоди, що дозволяла експортувати українське збіжжя.
На вимогу Києва 26 липня відбудеться засідання новоствореної Ради Україна - НАТО.
Президент Зеленський сказав, що Україна закликає міжнародних партнерів збільшити постачання зброї, щоб «наблизити поразку російських терористів».
«Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності й рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя», - заявив український президент.
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Позивний “Ведмежа”. Відео
Кудлата лапа з кігтями – замість лівої стопи. Це особливий протез офіцера Сил спеціальних операцій Миколи (позивний “Ведмежа”).
- Голос Америки
Результатів "дуже важкого" контрнаступу ЗСУ можна чекати лише за кілька місяців - Блінкен
Хоча Україна відвоювала половину території, яку Росія захопила від початку вторгнення, Київ зіткнувся з "дуже важкою боротьбою", щоб повернути більше земель. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.
Він пояснив, що зараз можна оцінювати лише перші результати початку непростого контрнаступу, що "не розгорнеться протягом наступного тижня чи двох", а йдеться про наступні "кілька місяців", і західна допомога - це "вирішальний елемент" для успіху ЗСУ.
Головний американський дипломат наголосив, що Росія "вже програла війну" в Україні з точки зору того, чого прагнули досягти Москва та президент Росії Володимир Путін.
"Мета полягала в тому, щоб стерти Україну з карти, знищити її незалежність, її суверенітет, включити її в Росію. Це давно провалилось, – сказав державний секретар. - На відміну від росіян, українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу".
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна планувала почати контрнаступ для звільнення окупованих Росією територій ще навесні, але цього не вдалось зробити через брак боєприпасів і техніки: "І оскільки ми почали це трохи пізніше, можна сказати, що це дало Росії час для мінування всіх наших земель і будівництва кількох ліній оборони... Через це нижчий темп наших контрнаступальних дій".
Відповідаючи на запитання, чи отримає Україна винищувачі F-16 виробництва США, Блінкен сказав, що вірить у це. "І важлива увага приділяється тому, щоб переконатися, що коли вони (їх отримають), то будуть належним чином навченими, здатними обслуговувати літаки та використовувати їх у розумний спосіб".
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив минулого місяця, що остаточного рішення щодо відправлення Вашингтоном літаків немає, а посадовці у США підрахували, що на навчання та відправлення винищувачів знадобиться щонайменше 18 місяців, нагадує Reuters. При цьому як українські посадовці й пілоти ВПС ЗСУ, так і численні західні експерти неодноразово закликали надати Києву F-16 якомога швидше, що може надати ЗСУ асиметричну перевагу над росіянами.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
«Я вірила, що Росія не знищить історичну Одесу через її значення для Російської імперії. Але я помилялася». Реакції у світі на обстріл Одеси
Нічну атаку Росії по Одесі, під час якої загинула одна людина, пошкоджено житлові будинки та православний храм, засудили українські й західні політики та громадські діячі.
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель назвав це «ще одним воєнним злочином Кремля».
«Безперервний російський ракетний терор проти Одеси, що охороняється ЮНЕСКО, є черговим воєнним злочином Кремля, який зруйнував також головний православний собор – об’єкт всесвітньої спадщини. Росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну», – написав він у твіттері.
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс зауважила, що в центрі Одеси, куди поцілили російські ракети не були військових об’єктів.
«Одеса, центр міста зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає переслідувань за порти, через які експортують життєво важливі продукти у всьому світі», – написала Сіммонс у твіттері.
«Продовжуються невпинні напади Росії на мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки», - написала очільниця посольства США в Україні Бріджит Брінк.
Вона додала: «Тут не виправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди».
Український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обов’язково відповість за свої злочини.
«Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь», - написав у своєму твіттері Зеленський.
Американська письменниця Енн Епплбаум заявила, що російські атаки по Одесі - це ознака їхнього безсилля.
«Я вірила, що Росія не знищить історичну Одесу через значення міста для Російської імперії. Але я помилялася - тепер, здається, вони розуміють, що більше ніколи не контролюватимуть його, тому раді бачити, як місто горить», - написала вона у твіттері.
Натомість французький філософ та письменник Бернар Анрі-Леві вважає, що Україну потрібно терміново озброїти, щоб зупинити Росію.
«Одеса, сьогодні вранці - пекло. А Путін, обстрілюючи історичний православний собор, явно збожеволів. Цей жах має закінчитись. Україна має бути масово озброєна. Надішліть все зараз», - написав Анрі-Леві у твіттері.
Український громадський діяч та волонтер Сергій Притула закликає союзників України якнайшвидше надати ракети великої дальності та винищувачі.
«Зрозуміло, що Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Поки кожен корабель, який вийшов у море, щоб запустити по нас ракети, не буде потоплений. Поки кожен літак, який злетів запускати по нас ракети, не буде збитий. Для цього треба досягти технологічного паритету з росіянами в озброєнні або навіть отримати перевагу. Нам потрібні сучасні винищувачі. Нам потрібні ракети великої дальності», - написав у твіттері Притула.
Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди 17 липня армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Вночі 23 липня Росія вкотре атакувала Одесу.
Як повідомила місцева влада, внаслідок російської атаки одна людина загинула, 22 поранених, серед них четверо дітей, зруйновані 6 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Також пошкоджений найбільший православний храм Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор, який розташований в центрі міста.
За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Одещину 19 ракетами різних типів, 9 з них збили.
- Голос Америки
Україна не почала наступ навесні через брак зброї, що дало РФ час для мінування - Зеленський
Україна планувала почати контрнаступ для звільнення окупованих Росією територій ще навесні, але цього не вдалось зробити через брак боєприпасів і техніки. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу CNN.
"У нас не вистачало боєприпасів і озброєнь, і не вистачало бригад, належним чином навчених цій зброї, тим паче, що навчальні місії проходили за межами України. Але все-таки ми почали. І це важливо", – сказав Зеленський. - І оскільки ми почали це трохи пізніше, можна сказати, що це дало Росії час для мінування всіх наших земель і будівництва кількох ліній оборони... Через це нижчий темп наших контрнаступальних дій", – цитує інтерв'ю видання The Hill.
Зеленський пояснив, що Україна не хоче втрачати життя військовослужбовців та техніку: "Так, я розумію, що завжди краще бачити перемогу швидше. Цього ми також хочемо. Але питання в ціні… цієї перемоги. Тому не кидаймо людей під танки буквально. Плануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики, наша розвідка".
Чимало експертів також вказують на вплив затримок у постачанні військової допомоги Україні на ситуацію на полі бою. Зокрема в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки генерал-лейтенант США у відставці Девід Дептула, колишній керівник розвідки Повітряних сил США та експілот F-15, заявив, що через зволікання у прийнятті рішень про постачання військової техніки Києву "країни та народи, які по праву підтримують українські сили, "подарували" росіянам час... підготувати свій захист, окопатися краще, закріпитись".
Тому Дептула закликав якомога швидше надати повітряним силам ЗСУ далекобійні ракети ATACMS, а також винищувачі F-16: "Українцям потрібна асиметрична перевага. Це дасть їм важелі впливу, щоб протистояти цим перевагам масштабу, яку мають росіяни. І те, що забезпечить ці асиметричні переваги – це повітряні сили, сучасна повітряна сила, яку може надати такий літак як F-16".
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