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"Така можливість виникає раз на покоління" - ЦРУ, МI6 хочуть залучити шпигунів з Росії
Розвідки США та Великої Британії звертаються до росіян із закликом до співпраці.
Директор ЦРУ Вільям Бернс назвав розчарування війною в Україні та діями Путіна серед росіян, шансом долучити до співпраці з американською розвідкою російську еліту.
"Для нас було б безглуздо не скористатись із цієї можливості, що справді виникає раз на покоління в плані людських розвідувальних ресурсів", - заявив він під час виступу на Аспенському безпековому форумі в четвер.
Бернс зауважив, що відеозвернення ЦРУ до росіян під назвою "Чому я звернувся до ЦРУ: моє рішення" набрало 2,5 мільйона переглядів лише за перший тиждень після публікації в Telegram.
В коментарі виданню The Hill Бернс заявив, що ЦРУ зацікавлені в інформації щодо російського вторгнення до України, "однак, ми також розуміємо, що це вторгнення - симптом ширших питань в російській системі і ми хочемо отримати ширшу інформацію щодо Росії також".
Із закликом до росіян співпрацювати з британською розвідкою звернувся і директор Мі-6 Річард Мур. У промові в Празі Мур заявив: "Зараз багатьох росіян мовчки жахаються тим, як збройні сили їхньої країни знищують українські міста, викидають невинні родини із помешкань, викрадають тисячі дітей", - сказав Мур.
"Наші двері завжди відкриті", - додав голова агенції.
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ISW про заяви Лукашенка: сили "Групи Вагнера" в Білорусі поки не становлять загрози для Польщі чи України
Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав інформаційною операцією слова Олександра Лукашенка, який напередодні на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що «вагнерівці» хочуть «на екскурсію до Варшави і Жешува».
«Немає ніяких ознак того, що бійці "Групи Вагнера" в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу без значного переозброєння, оскільки умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина про припинення збройного заколоту було те, що «Вагнер» передає таку зброю Міністерству оборони Росії», – йдеться у повідомленні.
За словами аналітиків, знімки Maxar головної бази «Вагнера» в Целі під Осиповичами від 23 липня вказують на те, що транспортні засоби, які зараз припарковані на базі «вагнерівців» у Білорусі – це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів.
«Сили «Вагнера» в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, принаймні поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Навіть тоді вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО», – наголосили в ISW.
В Інституті вивчення війни також зауважили, що Лукашенко сказав Путіну, що ПВК «Вагнер» залишиться в центральній частині Білорусі, «ймовірно, непомітно нагадуючи Путіну про загрозу, яку все ще становить для нього військова організація «Вагнер», і підкреслюючи контроль Лукашенка над цією силою».
«Заяви Лукашенка, ймовірно, мали на меті змусити Путіна замислитися над незручним (для Путіна) фактом, що новий гарнізон «Вагнера» в Білорусі розташований вдвічі ближче до Москви, ніж попередня база ПВК на півдні Росії. Попередня база групи «Вагнера» в Краснодарському краї РФ розташовувалася приблизно за 1370 км від Москви, тоді як її нова база в Білорусі розташована приблизно за 720 км уздовж чудової військової траси», – йдеться в повідомленні.
Ввечері 22 липня Олександр Лукашенко прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Володимиром Путіним. Це була їхня перша зустріч після організованого ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним заколоту і подальшого переміщення на білоруську територію найманців групи – за погодженням із Мінськом.
Ця зустріч відбулася на тлі прибуття сил російської компанії «Вагнер» до Білорусі. За даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн», в країні перебувають понад дві тисячі «вагнерівців», а вранці 23 липня до країни прибула їхня десята колона.
Польща після прибуття до сусідньої Білорусі російських найманців висловлювала занепокоєння. Через це Варшава вирішила посилити свій східний кордон.
Росії потрібні союзники, тому вона проводить саміт з країнами Африки. Основні питання - "Група Вагнера", продовольство
НАЙРОБІ, Кенія (AP) — Росія шукає союзників у вторгненні до України і давній партнер США з безпеки - Кенія - не видається очевидним вибором. Але через кілька годин після того, як Росія розірвала домовленість щодо забезпечення надходження зерна з України, посол Москви звернувся до однієї з африканських країн, яка найбільше відчує наслідки цього.
У своїй статті для двох найбільших газет Кенії посол Дмитро Максимичев звинуватив Сполучені Штати та Європейський Союз у зриві угоди, стверджуючи, що вони «застосували всі хитрощі», щоб утримати російське зерно та добрива від світових ринків. «Тепер, мої дорогі кенійські друзі, ви знаєте всю правду про те, хто використовує їжу як зброю», — написав він.
Такі зухвалі заяви можуть звучати і цього тижня на другому Російсько-Африканському саміті. Основні питання - поставки зерна, а також майбутнє "Групи Вагнера". Саме в цей час Росія приймає делегації майже 50 африканських країн, які мають значні зв'язки з Москвою в сільськогосподарській та продовольчій сферах продукції та безпеки. Скільки глав держав візьме участь, невідомо.
Уряд президента Росії Путіна прагне продемонструвати відданість континенту з населенням 1,3 мільярда людей, який відіграє все більшу роль на світовій арені. 54 країни Африки складають найбільший блок голосів в Організації Об’єднаних Націй і були більш розділені, ніж будь-який інший регіон, щодо резолюцій Генеральної Асамблеї, які критикують вторгнення Росії.
Якщо після дводенного саміту, що завершиться у п’ятницю, країни не відчуватимуть, що їх почули, вони можуть дистанціюватися від Росії, сказав аналітик Кемерон Гадсон із американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень. «Я думаю, ви могли побачити, як африканці починають голосувати ногами, — сказав він. - Це вирішальний момент як для Африки, так і для Путіна в їхніх стосунках».
Путін неодноразово заявляв, що Росія запропонує безкоштовне зерно африканським країнам з низьким рівнем доходу після виходу із зернової угоди. «Я хочу запевнити, що наша країна здатна замінити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі», — сказав Путін у понеділок у заяві, стверджуючи, що Росія відправила в Африку майже 10 мільйонів тонн зерна в першому півріччі цього року.
Російська військова компанія "Група Вагнера" після спроби повстання проти Москви стане актуальною проблемою для таких країн, як Судан, Малі та інших, які укладають контракти з групою найманців в обмін на природні ресурси, такі як золото. Міністр закордонних справ Росії заявив, що робота "Групи Вагнера" в Африці продовжиться.
На саміті можуть обговорити мирну пропозиції для України, яку намагалися висунути лідери африканських країн, заявив газеті «КоммерсантЪ» посол Росії з особливих доручень Олег Озеров.
Сам Путін відвідав Африку на південь від Сахари лише раз за понад два десятиліття перебування при владі. Минулого тижня після значного дипломатичного тиску Південна Африка оголосила, що Путін погодився не відвідувати там економічний саміт у серпні через ордер на його арешт виданий Міжнародним кримінальним судом через його дії в Україні.
Дебати в Південній Африці щодо того, чи варто його заарештовувати, були ще однією ознакою амбівалентного ставлення до Москви з боку колись стабільного союзника США. Але в п’ятницю офіс президента Сиріла Рамафоси чітко заявив, що лідери африканських країн працюють над «припиненням дестабілізуючої українсько-російської війни», заявивши, що це в економічних інтересах континенту.
Африканський центр стратегічних досліджень, який підтримується США, прогнозує, що Росія спробує залучити до своєї орбіти інші впливові країни, включаючи Ефіопію, Конго, Нігерію та Сенегал.
Африка є «найпривітнішим регіоном для Росії з усіх інших регіонів у світі», – сказав Джозеф Зігль з центру. Подібно до Китаю, Росія намагається викликати відразу африканських країн до почуття диктату глобальних держав. Посол Росії в Кенії отримав похвалу від міністра закордонних справ цієї країни минулого тижня, коли він заперечив проти заяви США та союзників, які висловили стурбованість бойовими кулями, використаними під час протестів у Кенії через зростання вартості життя. «Якщо це не втручання у внутрішні справи, то що?» — запитав Максимичев.
«Дякую @russembkenya за цю принципову позицію», — відповів міністр закордонних справ Кенії Корір Сінг’Оей — лише через день після того, як назвав рішення Росії розірвати зернову угоду «ударом у спину».
Незважаючи на високу популярність в Африці, Росія інвестує в неї порівняно мало. На першому саміті Росія-Африка в 2019 році Путін пообіцяв подвоїти торгівлю Росії з континентом протягом п’яти років. Натомість він зупинився на рівні близько 18 мільярдів доларів на рік.
Москва пропонує менше 1% того, що надходить до Африки у вигляді прямих іноземних інвестицій, майже не надаючи гуманітарної допомоги. Але Росія може налагодити зв’язки з африканськими країнами так, як це не вдається Заходу, сказав Тім Кал’єгіра, угандійський аналітик і письменник. «Росія є однією з небагатьох європейських країн, які є союзниками Африки в поглядах на гомосексуальні стосунки: «Ми традиційна християнська країна. Щоразу, коли у вас є законопроект проти геїв, ми з вами", - сказав він. Це також може зіграти на користь таких союзників США, як Нігерія та Гана, сказав Кальегіра.
Цього року Уганда зіткнулася з критикою з боку Вашингтона через новий закон, який передбачав смертну кару за «гомосексуалізм при обтяжуючих обставинах». Президент США Джо Байден пригрозив санкціями через «відступ від демократії» свого давнього партнера. Тепер президент Уганди Йовері Мусевені зазначений як учасник дискусії на російсько-африканському саміті на тему «Які форми нового колоніалізму сьогодні нав’язує глобальна більшість Заходом?»
Уганда також була одним із найбільших покупців зброї з Росії, головного постачальника зброї в Африці, разом із Алжиром, Єгиптом, Марокко, Ефіопією, Анголою та Буркіна-Фасо. Кальегіра сказав, що тепер Росія може укладати угоди про постачання зерна з окремими африканськими країнами, послаблюючи будь-яку позицію континенту щодо війни.
Минулого року США провели власний Африканський саміт у рамках зростаючої кількості африканських зустрічей держав, включаючи Китай, Францію, Туреччину, Японію та Велику Британію. «Варто запитати, чому американці повинні піклуватися про конкуренцію в Африці або інвестувати в її стабільність. Відповідь зрозуміла: Африка готова сформувати 21-е століття як демографічна та економічна держава, що найшвидше зростає у світі», – сказав цього місяця підкомітету Палати представників США Джозеф Сані з Інституту миру США. «До 2050 року африканці становитимуть чверть світового населення», — додав він. Делегації, які прямують до Росії, закликають використати це на свою користь.
«Африканські держави, безсумнівно, воліли б стати королями, ніж потрапити в чергову проксі-війну, — написав на початку цього року консультант африканського Інституту досліджень безпеки Ронак Гопалдас. - Розумний підхід полягає в тому, щоб розподілити ці повноваження для отримання максимальної вигоди».
Знову удари безпілотників по Москві
Принаймні дві будівлі у Москві зазнали ушкоджень внаслідок, як стверджують офіційні російські джерела, ударів безпілотними літальними апаратами - дронами.
Від імені мера Москви в мережі Телеграм повідомлено, що ударів зазнали «дві нежитлові споруди», але стверджується, що «серйозних руйнувань нема» і що люди не потерпіли.
Російські засоби масової інформації повідомляють, що зокрема рештки дронів були виявлені поблизу будівель міністерства оборони Росії, яке підтвердило наліт і звинуватило Україну у «тероризмі».
У Києві офіційні джерела не відповідали на російські звинувачення.
Впродовж липня це вже другий відомий наліт дронів на Москву після того, як 4 липня були призупинені авіарейси до аеропорту Внуково і російські військові стверджували, що їхня протиповітряна оборона знешкодила п’ять дронів.
Перша відома атака безпілотників у Москві була зафіксована на початку травня, коли кілька дронів досягли Кремля і принаймні один вибухнув над куполом будівлі за кремлівськими стінами.
Президент Володимир Зеленський тоді відкинув московські звинувачення, що Україна, буцімто, намагалася вбити російського президента Путіна і казав: «Ми воюємо на своїй території».
Російське бомбардування Одеси
Новини про удари дронів у Москві з’явилися на тлі багатоденних і масштабних російських бомбардувань на півдні України, де ударів ракетами й дронами зазнала зокрема Одеса.
В Одесі є загиблі і поранені, серед яких - діти.
Президент Зеленський сказав 23 травня, що Росія застосовує одночасно різні типи ракет, щоб їх було складніше збивати.
Цими вихідними російська ракета влучила в найбільший одеський собор, завдавши значних руйнувань.
Але ціллю фактично безперервних російських бомбардувань за останні дні називають зерносховища й портову інфраструктуру в умовах російської блокади українського чорноморського узбережжя після того, як Москва вийшла з угоди, що дозволяла експортувати українське збіжжя.
На вимогу Києва 26 липня відбудеться засідання новоствореної Ради Україна - НАТО.
Президент Зеленський сказав, що Україна закликає міжнародних партнерів збільшити постачання зброї, щоб «наблизити поразку російських терористів».
«Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності й рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя», - заявив український президент.
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