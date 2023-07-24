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Час-Time

США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ

США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ
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США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США, Велика Британія, Румунія та низка інших країн засудили нічні атаки росіян на український річковий порт на Дунаї. “Сполучені Штати, наші союзники та партнери не похитнуться у своїй підтримці України”, - речник Держдепартаменту США. Чи допомагають ООН та західні партнери знайти спосіб експортувати українське зерно, окрім як заявами? Хірурги із Чикаго діляться досвідом з лікарями Національного інституту раку у Києві. Як американські солдати заощаджують на продуктах? Репортаж із військового магазину. Український науковий інститут Гарварда розпочав серію перекладів українських письменників.

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