США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США, Велика Британія, Румунія та низка інших країн засудили нічні атаки росіян на український річковий порт на Дунаї. “Сполучені Штати, наші союзники та партнери не похитнуться у своїй підтримці України”, - речник Держдепартаменту США. Чи допомагають ООН та західні партнери знайти спосіб експортувати українське зерно, окрім як заявами? Хірурги із Чикаго діляться досвідом з лікарями Національного інституту раку у Києві. Як американські солдати заощаджують на продуктах? Репортаж із військового магазину. Український науковий інститут Гарварда розпочав серію перекладів українських письменників.