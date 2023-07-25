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Змагання України за Африку і спроби Москви зберегти союзників у південній півкулі
Росія намагається втримати прихильників у країнах Африки, де стурбовані наслідками російської війни проти України, серед яких проблеми з постачанням продовольства і мінеральних добрив для сільського господарства.
Тим часом Україна вказує державам південної півкулі, зокрема на Африканському континенті, що Москва свідомо маніпулює проблемами з продовольством і цілеспрямовано блокує експорт українського збіжжя для досягнення своїх цілей у війні на шкоду людям, що порепають від браку харчів і від зростання цін на їжу.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз подорожує Африкою в межах того, що він називає «третім африканським турне» за понад рік з часу лютневого вторгнення Росії в Україну.
У жовтні 2022 року Кулеба відвідав Сенегал, Кот-д'Івуар, та Кенію, а у травні був у Марокко, Ефіопії, Руанді, Мозамбіку та Нігерії, і третє турне міністр розпочав 23 липня з Екваторіальної Гвінеї.
Поїздка українського міністра відбувається по тому, як Росія з 17 липня заблокувала продовження так званої Чорноморської зернової ініціативи, що гарантувала безпеку певній кількості суден для транспортування збіжжя з українських чорноморських портів.
Одночасно Росія посилила бомбардування українських портів і складів зі збіжжям не лише на Чорному морі, але й на Дунаї, що залишався незаблокованим водним шляхом з України.
«Я закликаю всі країни, особливо в Африці та Азії, які найбільше вражені зростанням цін на їжу, організувати згуртовану глобальну відповідь на продовольчий тероризм», - заявив Дмитро Кулеба, вказуючи на дії Москви.
Перекладання відповідальності
Але Росія намагається перекласти відповідальність на Україну і на західні держави за перебої з постачанням продовольства, які призвели до різкого зростання світових цін на продовольство.
Уряд президента Путіна переконує світ, що проблеми виникли, буцімто, не через розв'язану Росією війну проти України і не через російські загарбання й руйнування на українській території, а через, як каже Москва, «дії Заходу», такі як санкції проти Росії.
18 липня російський посол у Кенії Дмітрій Максімичев на сторінках провідних кенійських газет заявив, що Росія була змушена зупинити Чорноморську зернову ініціативу, бо, мовляв, Захід, «як і завжди, шахраював».
Посол переконує кенійських читачів, що Росія, як він пише, «дбає за глобальну гуманітарну справу», а «Захід хоче дешевої політичної і комерційної вигоди, егоїстично спрямовуючи більшість (26 з 32 мільйонів тонн) українського збіжжя до ЄС та інших країн з високими прибутками і загрожуючи всім намаганням Росії виходити на міжнародні ринки».
27-28 липня у Петербурзі відбуватиметься саміт Росія-Африка, щоб, як кажуть у Москві, «зміцнити всебічну і рівноправну співпрацю між Росією та країнами Африки».
Президент Путін мав нагоду також особисто відвідати Південноафриканську Республіку для зустрічі 24-26 серпня керівників держав групи Брікс (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) переважно прихильних до Росії, але зараз повідомлено, що він братиме участь в тому саміті з допомогою відеозв’язку.
Російський президент відмовився від поїздки через загрозу його затримання в ПАР відповідно до ордеру на арешт Міжнародного кримінального суду за звинуваченнями, що Путін особисто причетний до депортації тисяч дітей з України, що є злочином війни відповідно до міжнародних законів.
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- Голос Америки
“Світ безпечніший з перемогою України”, — американські сенатори
Світ з українською перемогою - безпечніший, тому критично важливо переконатись, що Путін зазнає провалу. Про це в колонці для The New York Times написали американський сенатор Марк Келлі (Аризона) та сенаторка Таммі Дакворт (Іллінойс).
“Ми були на фронті. Ми знаємо, чого потребує Україна”, - переконують сенатори. Обоє - ветерани армії США і, що мають досвід бойових дій. Сенаторка Дакворт навіть отримала важкі поранення, які ледь не коштували їй життя.
“Ми знаємо правду, яку засвоює кожен бойовий ветеран: попри все планування та зважування перед війною, більшу частину з цього можна викинути, коли починається бій. Ви часто дізнаєтесь про своїх ворогів більше за перші 24 години конфлікту, ніж за роки їх вивчення”, - пишуть законодавці у колонці.
Саме так трапилось у випадку з Україною, переконані вони. До початку повномасштабного вторгнення багато хто вважав, що Росія зможе захопити Київ за тижні, якщо не за дні. Однак дуже швидко стали очевидними проблеми російської армії із технікою, тренуванням та дисципліною.
В перші дні великої війни також стало зрозуміло, що американська військова допомога є критично важливою для перемоги України у війні, стверджують сенатори. Саме тому, на їхню думку, важливо, аби Сполучені Штати продовжували поставки озброєнь для ЗСУ.
Марк Келлі і Таммі Дакворт привітали рішення адміністрації Байдена надати Україні різні види озброєнь, в тому числі касетні боєприпаси - попри критику такого кроку частини американських законодавців. “Ця зброя допоможе Україні здійснити успішний контрнаступ і забезпечить її армію достатньою кількістю боєприпасів для власної оборони”, - пишуть вони.
“Дехто критикує наші рішення як надто повільні; інші скажуть, що вони зайшли занадто далеко. Важливо те, що Сполучені Штати продовжують лідирувати у підтримці Києва - адже навіть коли війна триває другий рік, ставки не знизилися ні на грам”.
Сенатори підсумовують: Світ з українською перемогою - безпечніший. Тож зараз, як і раніше, США повинні залишатися непохитними у своїй вірі в український народ, і непохитно працювати, щоб надати йому всю необхідну підтримку.
- Голос Америки
Білий дім: Росія може розширити напади на зернову інфраструктуру і атакувати цивільні кораблі
Російські сили можуть розширити атаки проти української цивільної зернової інфраструктури і атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. Про це говорила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у понеділок, 24 липня.
“Росія продовжує бомбардувати український порт Одеси. Використовуючи ракети і озброєні дрони Росія вбиває і ранить українських цивільних, руйнує церкви, житлові комплекси та місця, занесені у лист світової спадщини ЮНЕСКО. Вони зруйнували десятки тисяч тонн зерна, яке могло б нагодувати голодних людей по всьому світу”, – заявила Карін Жан-П’єр.
Нас продовжує турбувати, що російські військові можуть розширити атаки проти української зернової інфраструктури, включивши атаки проти цивільних кораблів у Чорному морі.речниця Білого дому Карін Жан-П’єр
Вона висловила занепокоєння тим, що Росія може почати таємно нападати і на цивільні кораблі. “Нас продовжує турбувати, що російські військові можуть розширити атаки проти української зернової інфраструктури, включивши атаки проти цивільних кораблів у Чорному морі. Це те, про що ми застерігали – Росія може здійснювати атаки під фальшивим прапором, звинувачуючи Україну”, – застерігають у Білому домі.
Карін Жан-П’єр також згадала, що Росія вже заявила, що всі кораблі, які будуть йти до українських портів у Чорному морі будуть розглядатись російськими силами як військові цілі.
Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу 24 липня, що після виходу із зернової ініціативи Росія піддає одеситів найсильнішим обстрілам від початку війни. Міллер відзначив, що США рішуче засуджують ескалацію атак Росії, наслідки яких "очевидні, як ніколи" і свідчать про "готовність РФ використовувати продовольство як зброю, у своїй незаконній війні проти України".
За словами американського посадовця, Москва налаштована на руйнування. І допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від росіян припинити атаки на Україну та притягти винних до відповідальності.
Голос Америки також раніше повідомляв, що Україна та світові лідери неодноразово засуджували нові російські удари по цивільній, зокрема портовій інфраструктурі на Одещині, що тривають вже тиждень, а також російську загрозу торговим кораблям.
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- Голос Америки
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