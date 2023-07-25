Змагання України за Африку і спроби Москви зберегти союзників у південній півкулі

Росія намагається втримати прихильників у країнах Африки, де стурбовані наслідками російської війни проти України, серед яких проблеми з постачанням продовольства і мінеральних добрив для сільського господарства.

Тим часом Україна вказує державам південної півкулі, зокрема на Африканському континенті, що Москва свідомо маніпулює проблемами з продовольством і цілеспрямовано блокує експорт українського збіжжя для досягнення своїх цілей у війні на шкоду людям, що порепають від браку харчів і від зростання цін на їжу.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз подорожує Африкою в межах того, що він називає «третім африканським турне» за понад рік з часу лютневого вторгнення Росії в Україну.

У жовтні 2022 року Кулеба відвідав Сенегал, Кот-д'Івуар, та Кенію, а у травні був у Марокко, Ефіопії, Руанді, Мозамбіку та Нігерії, і третє турне міністр розпочав 23 липня з Екваторіальної Гвінеї.

Поїздка українського міністра відбувається по тому, як Росія з 17 липня заблокувала продовження так званої Чорноморської зернової ініціативи, що гарантувала безпеку певній кількості суден для транспортування збіжжя з українських чорноморських портів.

Одночасно Росія посилила бомбардування українських портів і складів зі збіжжям не лише на Чорному морі, але й на Дунаї, що залишався незаблокованим водним шляхом з України.

«Я закликаю всі країни, особливо в Африці та Азії, які найбільше вражені зростанням цін на їжу, організувати згуртовану глобальну відповідь на продовольчий тероризм», - заявив Дмитро Кулеба, вказуючи на дії Москви.

Перекладання відповідальності

Але Росія намагається перекласти відповідальність на Україну і на західні держави за перебої з постачанням продовольства, які призвели до різкого зростання світових цін на продовольство.

Уряд президента Путіна переконує світ, що проблеми виникли, буцімто, не через розв'язану Росією війну проти України і не через російські загарбання й руйнування на українській території, а через, як каже Москва, «дії Заходу», такі як санкції проти Росії.

18 липня російський посол у Кенії Дмітрій Максімичев на сторінках провідних кенійських газет заявив, що Росія була змушена зупинити Чорноморську зернову ініціативу, бо, мовляв, Захід, «як і завжди, шахраював».

Посол переконує кенійських читачів, що Росія, як він пише, «дбає за глобальну гуманітарну справу», а «Захід хоче дешевої політичної і комерційної вигоди, егоїстично спрямовуючи більшість (26 з 32 мільйонів тонн) українського збіжжя до ЄС та інших країн з високими прибутками і загрожуючи всім намаганням Росії виходити на міжнародні ринки».

27-28 липня у Петербурзі відбуватиметься саміт Росія-Африка, щоб, як кажуть у Москві, «зміцнити всебічну і рівноправну співпрацю між Росією та країнами Африки».

Президент Путін мав нагоду також особисто відвідати Південноафриканську Республіку для зустрічі 24-26 серпня керівників держав групи Брікс (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) переважно прихильних до Росії, але зараз повідомлено, що він братиме участь в тому саміті з допомогою відеозв’язку.

Російський президент відмовився від поїздки через загрозу його затримання в ПАР відповідно до ордеру на арешт Міжнародного кримінального суду за звинуваченнями, що Путін особисто причетний до депортації тисяч дітей з України, що є злочином війни відповідно до міжнародних законів.