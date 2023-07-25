Новий пакет допомоги США обсягом $400 млн включатиме безпілотники, боєприпаси для ППО

В Міністерстві оборони України створюють Офіс підтримки змін. Очолити команду реформи закупівель у сфері ресурсного забезпечення кілька місяців тому, у квітні, до Міноборони запросили Арсена Жумаділова, військовослужбовця ЗСУ, колишнього керівника державного підприємства “Медичні закупівлі України”.

Про реформи закупівель у сфері оборони з посадовцем в ефірі Брифінгу Голосу Америки говорили Юлія Ярмоленко і Остап Яриш.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Голос Америки: Досвід яких країн ви берете до уваги перед тим як створювати цю агенцію?

Арсен Жумаділов, керівник проектної команди реформи закупівель в сфері оборони Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України: Ми орієнтуємося на ті практики, які реалізуються в країнах НАТО і ЄС. Більшість країн ЄС є членами НАТО. Законодавство в сфері публічних закупівель з 2016-го року, в той чи інший спосіб, впроваджується в Україні і досить успішно. Ви знаєте, що є система Prozorro, є ціла законодавча система, яке працює в цій сфері і це довело свою ефективність.

Наша задача переконатись, щоб не було необґрунтованого засекречування, необґрунтованого віднесення до так званих оборонних закупівель, тих закупівель, які мають відбуватись прозоро, де є значний громадський інтерес і немає ризиків у тому, щоб такі закупівлі були відкритими для широкого загалу.

Отже, відповідно, перший принцип - те що має бути прозорими і відкритим, не може бути необґрунтовано засекреченим. Друге - ми маємо реалізовувати найкращі практики публічних закупівель, в тому числі, які вже реалізуються в Україні тривалий час. У нас є Міністерство економіки, яке проявляє лідерство у цьому питанні і, відповідно, вся екосистема Prozorro має включити і закупівлі для потреб ЗСУ, якщо ми не говоримо про зброю.

​Окрім прозорості та відкритості, має бути принцип нульової толерантності до корупції

Концептуальна ідея реформи, яку ми запропонували, яку я сподіваюсь будемо впроваджувати, вона полягає в тому, щоб виокремити оцю закупівельну функцію з Міністерства оборони та передати її у професійну закупівельну агенцію. Чому це важливо? Тому що, по-перше, міністерство має сфокусуватись нарешті на формуванні політики. Вони не мають бути операційно зануреними у безпосередньо закупівельний процес, процес управління контрактними та поставками, бо це дуже працемісткі процеси, які вимагають дуже багато уваги та часу, яких, як правило, у міністерства та його керманичів не так вже багато. Це перше. Друге - саму агенцію треба створити таким чином, щоб вже під час створення, ми заклали у фундамент цієї організації все те, що так важливо для нашої подальшої європейської та євроатлантичний інтеграції. І це, окрім прозорості та відкритості, принцип нульової толерантності до корупції.

Голос Америки: Які основні проблеми зараз існують в оборонному секторі і сфері закупівель?

Арсена Жумаділов: Я не можу коментувати закупівлі зброї, а стосовно тилової номенклатури, ресурсного забезпечення, напевно, найбільшою проблемою є те, що товарні ринки, з якими ми працюємо є конкурентними, але закупівлі часто відбувається такий спосіб, що ця конкуренція, на жаль, не впливає на те, які ціни пропонуються замовнику, тобто, Міністерству оборони.

​Поставки для потреб Міноборони мають бути не лише вигідні і прибуткові для постачальників, але і почесні

Що потрібно зробити? Ми маємо запустити конкуренцію як механізм зниження закупівельних цін та покращення умов для замовника з тим, щоб кожна витрачена гривня приносила як найбільшу цінність для Збройних Сил України. Друга проблема: на жаль, ці закупівлі останнім часом обросли негативним репутаційним забарвленням і це відлякує доброчесних постачальників, вони наразі не горять бажанням брати участь у тендерах на поставку цих товарів. Наша задача полягатиме в тому, щоби розвернути ситуацію на 180 градусів, щоб поставки для потреб Міноборони, це була історія не тільки вигідна і прибуткова для постачальників, але і почесна для тих постачальників, які будуть брати участь у тендерах і вигравати контракти.

Голос Америки: Ви згадали історію, яка здійняла багато галасу про розслідування завищених цін на постачання продуктів Міністерству оборони. Ви прийшли на посаду через кілька місяців після скандалу. В одному з інтерв'ю, ви сказали, що на той момент ви не бачили контрактів і тому не могли сказати, чи була там корупційна складова із закупівлі цих продуктів. Чи розібралися ви в цій ситуації? Чи вдалося вам дізнатися, чи була там корупційна складова і як ви плануєте пересвідчитися, що таких історій не виникатиме у майбутньому?

Арсен Жумаділов: Дійсно, я ознайомився із контрактами. Станом на сьогодні я можу сказати точно, що такого типу контракти, якщо ми говоримо про професійні закупівлі, є неприпустимими. І якщо запуститься така агенція як фаховий професійний закупівельник, вона буде укладати контракти, де не буде такої значної дискреції при виконанні контрактів.

Контракти, які я побачив, мають надто багато формулювань, які допускають, скажімо так, вибудову відносин та стосунків не в межах діючих контрактів

Якщо сказати простіше, ті контракти, які буде укладати агенція, якщо нам буде довірено її створення та запуск, будуть набагато більш чіткими та алгоритмічними, в частині того, які права та обов'язки мають замовник, які права та обов'язки має постачальник. Контракти, які я побачив, мають надто багато формулювань, які допускають, скажімо так, вибудову відносин та стосунків не в межах діючих контрактів. Чи вони дійсно вибудовувались? І чи вони дійсно складалися так, як це дозволяють ці договірні відносини, це мають встановлювати правоохоронні органи. Я не можу це коментувати.

Голос Америки: Повертаючись до теми співпраці із партнерами і НАТО, однією з умов для запрошення України до вступу до Альянсу, яку озвучили на саміті у Вільнюсі, було подолання корупції в оборонному секторі. Наскільки цей процес може бути тривалим, коли йдеться про подолання корупції і наближення України до тих стандартів, які озвучують союзники по НАТО?

Арсен Жумаділов: Ми підготували ці нормативну та організаційну реформу. За умов наявності політичної волі її впровадити, агенція, яка буде працювати за абсолютно іншим стандартом і фаховості, і доброчесності, може запрацювати вже в серпні або на початку вересня, і зможе укладати перші контракти в жовтні цього року. Ми робимо все можливе для того, щоб це були саме ці строки.

Це досить стислі строки, з огляду на те як функціонує наша держава. Я сподіваюсь, що в четвертому кварталі цього року, зможу переконатися, що ситуація із забезпеченням принаймні в частині ресурсних закупівель, нелетальної номенклатури змінюється на краще, і про корупцію вже ніхто згадує. А якщо і згадує, то лише в минулому часі.

Голос Америки: Ви кілька разів впродовж нашого інтерв'ю казали "якщо агенція запрацює". Чи є у вас сумніви, що вона таки запрацює чи є якісь перепони на шляху її створення?

Арсен Жумаділов: Є низка рішень, які мають бути ухвалені Кабінетом міністрів України і Міністерством оборони України. Проекти цих рішень підготовлені, відповідно їх ухвалення це не моя царина, а тих людей, які перебувають на посадах і можуть ухвалювати рішення. Я сподіваюсь, що вони будуть ухвалені. Але поки їх немає на папері, поки я не бачу відповідних підписів, я не можу казати про те що це точно запрацює. Коли це підприємство запрацює як таке, що має відповідне регулювання, яке встановило статутні права, повноваження та обов'язки цього підприємства. Коли я побачу затверджений фінансовий план, коли я побачу зміни до відповідної бюджетної програми, до наказів, які регулюють, хто відповідає за яку закупівлю, тоді я зможу казати не в форматі ймовірності, а чітко що і коли ми очікуємо. Зараз я поки не можу так сказати.