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Новий пакет допомоги США обсягом $400 млн включатиме безпілотники, боєприпаси для ППО
ВАШИНГТОН (AP) — Адміністрація президента США Джо Байдена надсилає додаткову військову допомогу Україні на суму до 400 мільйонів доларів США, включаючи різні боєприпаси для передових систем протиповітряної оборони та низку невеликих розвідувальних безпілотників Hornet, заявили офіційні особи США в понеділок.
Пакет включає боєприпаси — від ракет для високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS) і національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) до стінгерів і джавелінів.
Озброєння надається в рамках повноважень президента США, які дозволяють Пентагону швидко надавати озброєння із власних запасів і доставляти їх в Україну часто протягом декількох днів.
Офіційні особи заявили, що США також надсилають артилерійські снаряди до гаубиць і 32 бронемашини Stryker разом із підривним обладнанням, мінометами, ракетами Hydra-70 і 28 мільйонами боєприпасів до стрілецької зброї.
Hornets — це крихітні нанодрони, які використовуються переважно для збору розвідувальної інформації. Україна раніше отримувала їх від інших західних союзників. Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки пакет допомоги ще не оголошено.
Загалом США надали Україні понад 41 мільярд доларів військової допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Останній пакет зброї надійшов, коли український безпілотник завдав удару по складу боєприпасів в анексованому Росією Криму, а Росія звинуватила Україну в атаці безпілотників на Москву.
Російські ЗМІ повідомляють, що один з безпілотників впав в центрі міста поблизу будівлі Міноборони.
Українська влада не відразу взяла на себе відповідальність за удар, який став другою атакою безпілотників на російську столицю цього місяця. Тим часом російські військові завдали нових ударів по портовій інфраструктурі на півдні України за допомогою вибухових безпілотників. Кремль назвав ці удари відплатою за український удар минулого тижня по важливому Керченському мосту, що з’єднує Росію з Кримом.
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Постачати для Міноборони має бути вигідно і почесно - Арсен Жумаділов
В Міністерстві оборони України створюють Офіс підтримки змін. Очолити команду реформи закупівель у сфері ресурсного забезпечення кілька місяців тому, у квітні, до Міноборони запросили Арсена Жумаділова, військовослужбовця ЗСУ, колишнього керівника державного підприємства “Медичні закупівлі України”.
Про реформи закупівель у сфері оборони з посадовцем в ефірі Брифінгу Голосу Америки говорили Юлія Ярмоленко і Остап Яриш.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Голос Америки: Досвід яких країн ви берете до уваги перед тим як створювати цю агенцію?
Арсен Жумаділов, керівник проектної команди реформи закупівель в сфері оборони Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України: Ми орієнтуємося на ті практики, які реалізуються в країнах НАТО і ЄС. Більшість країн ЄС є членами НАТО. Законодавство в сфері публічних закупівель з 2016-го року, в той чи інший спосіб, впроваджується в Україні і досить успішно. Ви знаєте, що є система Prozorro, є ціла законодавча система, яке працює в цій сфері і це довело свою ефективність.
Наша задача переконатись, щоб не було необґрунтованого засекречування, необґрунтованого віднесення до так званих оборонних закупівель, тих закупівель, які мають відбуватись прозоро, де є значний громадський інтерес і немає ризиків у тому, щоб такі закупівлі були відкритими для широкого загалу.
Отже, відповідно, перший принцип - те що має бути прозорими і відкритим, не може бути необґрунтовано засекреченим. Друге - ми маємо реалізовувати найкращі практики публічних закупівель, в тому числі, які вже реалізуються в Україні тривалий час. У нас є Міністерство економіки, яке проявляє лідерство у цьому питанні і, відповідно, вся екосистема Prozorro має включити і закупівлі для потреб ЗСУ, якщо ми не говоримо про зброю.
Окрім прозорості та відкритості, має бути принцип нульової толерантності до корупції
Концептуальна ідея реформи, яку ми запропонували, яку я сподіваюсь будемо впроваджувати, вона полягає в тому, щоб виокремити оцю закупівельну функцію з Міністерства оборони та передати її у професійну закупівельну агенцію. Чому це важливо? Тому що, по-перше, міністерство має сфокусуватись нарешті на формуванні політики. Вони не мають бути операційно зануреними у безпосередньо закупівельний процес, процес управління контрактними та поставками, бо це дуже працемісткі процеси, які вимагають дуже багато уваги та часу, яких, як правило, у міністерства та його керманичів не так вже багато. Це перше. Друге - саму агенцію треба створити таким чином, щоб вже під час створення, ми заклали у фундамент цієї організації все те, що так важливо для нашої подальшої європейської та євроатлантичний інтеграції. І це, окрім прозорості та відкритості, принцип нульової толерантності до корупції.
Голос Америки: Які основні проблеми зараз існують в оборонному секторі і сфері закупівель?
Арсена Жумаділов: Я не можу коментувати закупівлі зброї, а стосовно тилової номенклатури, ресурсного забезпечення, напевно, найбільшою проблемою є те, що товарні ринки, з якими ми працюємо є конкурентними, але закупівлі часто відбувається такий спосіб, що ця конкуренція, на жаль, не впливає на те, які ціни пропонуються замовнику, тобто, Міністерству оборони.
Поставки для потреб Міноборони мають бути не лише вигідні і прибуткові для постачальників, але і почесні
Що потрібно зробити? Ми маємо запустити конкуренцію як механізм зниження закупівельних цін та покращення умов для замовника з тим, щоб кожна витрачена гривня приносила як найбільшу цінність для Збройних Сил України. Друга проблема: на жаль, ці закупівлі останнім часом обросли негативним репутаційним забарвленням і це відлякує доброчесних постачальників, вони наразі не горять бажанням брати участь у тендерах на поставку цих товарів. Наша задача полягатиме в тому, щоби розвернути ситуацію на 180 градусів, щоб поставки для потреб Міноборони, це була історія не тільки вигідна і прибуткова для постачальників, але і почесна для тих постачальників, які будуть брати участь у тендерах і вигравати контракти.
Голос Америки: Ви згадали історію, яка здійняла багато галасу про розслідування завищених цін на постачання продуктів Міністерству оборони. Ви прийшли на посаду через кілька місяців після скандалу. В одному з інтерв'ю, ви сказали, що на той момент ви не бачили контрактів і тому не могли сказати, чи була там корупційна складова із закупівлі цих продуктів. Чи розібралися ви в цій ситуації? Чи вдалося вам дізнатися, чи була там корупційна складова і як ви плануєте пересвідчитися, що таких історій не виникатиме у майбутньому?
Арсен Жумаділов: Дійсно, я ознайомився із контрактами. Станом на сьогодні я можу сказати точно, що такого типу контракти, якщо ми говоримо про професійні закупівлі, є неприпустимими. І якщо запуститься така агенція як фаховий професійний закупівельник, вона буде укладати контракти, де не буде такої значної дискреції при виконанні контрактів.
Контракти, які я побачив, мають надто багато формулювань, які допускають, скажімо так, вибудову відносин та стосунків не в межах діючих контрактів
Якщо сказати простіше, ті контракти, які буде укладати агенція, якщо нам буде довірено її створення та запуск, будуть набагато більш чіткими та алгоритмічними, в частині того, які права та обов'язки мають замовник, які права та обов'язки має постачальник. Контракти, які я побачив, мають надто багато формулювань, які допускають, скажімо так, вибудову відносин та стосунків не в межах діючих контрактів. Чи вони дійсно вибудовувались? І чи вони дійсно складалися так, як це дозволяють ці договірні відносини, це мають встановлювати правоохоронні органи. Я не можу це коментувати.
Голос Америки: Повертаючись до теми співпраці із партнерами і НАТО, однією з умов для запрошення України до вступу до Альянсу, яку озвучили на саміті у Вільнюсі, було подолання корупції в оборонному секторі. Наскільки цей процес може бути тривалим, коли йдеться про подолання корупції і наближення України до тих стандартів, які озвучують союзники по НАТО?
Арсен Жумаділов: Ми підготували ці нормативну та організаційну реформу. За умов наявності політичної волі її впровадити, агенція, яка буде працювати за абсолютно іншим стандартом і фаховості, і доброчесності, може запрацювати вже в серпні або на початку вересня, і зможе укладати перші контракти в жовтні цього року. Ми робимо все можливе для того, щоб це були саме ці строки.
Це досить стислі строки, з огляду на те як функціонує наша держава. Я сподіваюсь, що в четвертому кварталі цього року, зможу переконатися, що ситуація із забезпеченням принаймні в частині ресурсних закупівель, нелетальної номенклатури змінюється на краще, і про корупцію вже ніхто згадує. А якщо і згадує, то лише в минулому часі.
Голос Америки: Ви кілька разів впродовж нашого інтерв'ю казали "якщо агенція запрацює". Чи є у вас сумніви, що вона таки запрацює чи є якісь перепони на шляху її створення?
Арсен Жумаділов: Є низка рішень, які мають бути ухвалені Кабінетом міністрів України і Міністерством оборони України. Проекти цих рішень підготовлені, відповідно їх ухвалення це не моя царина, а тих людей, які перебувають на посадах і можуть ухвалювати рішення. Я сподіваюсь, що вони будуть ухвалені. Але поки їх немає на папері, поки я не бачу відповідних підписів, я не можу казати про те що це точно запрацює. Коли це підприємство запрацює як таке, що має відповідне регулювання, яке встановило статутні права, повноваження та обов'язки цього підприємства. Коли я побачу затверджений фінансовий план, коли я побачу зміни до відповідної бюджетної програми, до наказів, які регулюють, хто відповідає за яку закупівлю, тоді я зможу казати не в форматі ймовірності, а чітко що і коли ми очікуємо. Зараз я поки не можу так сказати.
- Голос Америки
“Світ безпечніший з перемогою України”, — американські сенатори
Світ з українською перемогою - безпечніший, тому критично важливо переконатись, що Путін зазнає провалу. Про це в колонці для The New York Times написали американський сенатор Марк Келлі (Аризона) та сенаторка Таммі Дакворт (Іллінойс).
“Ми були на фронті. Ми знаємо, чого потребує Україна”, - переконують сенатори. Обоє - ветерани армії США і, що мають досвід бойових дій. Сенаторка Дакворт навіть отримала важкі поранення, які ледь не коштували їй життя.
“Ми знаємо правду, яку засвоює кожен бойовий ветеран: попри все планування та зважування перед війною, більшу частину з цього можна викинути, коли починається бій. Ви часто дізнаєтесь про своїх ворогів більше за перші 24 години конфлікту, ніж за роки їх вивчення”, - пишуть законодавці у колонці.
Саме так трапилось у випадку з Україною, переконані вони. До початку повномасштабного вторгнення багато хто вважав, що Росія зможе захопити Київ за тижні, якщо не за дні. Однак дуже швидко стали очевидними проблеми російської армії із технікою, тренуванням та дисципліною.
В перші дні великої війни також стало зрозуміло, що американська військова допомога є критично важливою для перемоги України у війні, стверджують сенатори. Саме тому, на їхню думку, важливо, аби Сполучені Штати продовжували поставки озброєнь для ЗСУ.
Марк Келлі і Таммі Дакворт привітали рішення адміністрації Байдена надати Україні різні види озброєнь, в тому числі касетні боєприпаси - попри критику такого кроку частини американських законодавців. “Ця зброя допоможе Україні здійснити успішний контрнаступ і забезпечить її армію достатньою кількістю боєприпасів для власної оборони”, - пишуть вони.
“Дехто критикує наші рішення як надто повільні; інші скажуть, що вони зайшли занадто далеко. Важливо те, що Сполучені Штати продовжують лідирувати у підтримці Києва - адже навіть коли війна триває другий рік, ставки не знизилися ні на грам”.
Сенатори підсумовують: Світ з українською перемогою - безпечніший. Тож зараз, як і раніше, США повинні залишатися непохитними у своїй вірі в український народ, і непохитно працювати, щоб надати йому всю необхідну підтримку.
- Голос Америки
Білий дім: Росія може розширити напади на зернову інфраструктуру і атакувати цивільні кораблі
Російські сили можуть розширити атаки проти української цивільної зернової інфраструктури і атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. Про це говорила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у понеділок, 24 липня.
“Росія продовжує бомбардувати український порт Одеси. Використовуючи ракети і озброєні дрони Росія вбиває і ранить українських цивільних, руйнує церкви, житлові комплекси та місця, занесені у лист світової спадщини ЮНЕСКО. Вони зруйнували десятки тисяч тонн зерна, яке могло б нагодувати голодних людей по всьому світу”, – заявила Карін Жан-П’єр.
Нас продовжує турбувати, що російські військові можуть розширити атаки проти української зернової інфраструктури, включивши атаки проти цивільних кораблів у Чорному морі.речниця Білого дому Карін Жан-П’єр
Вона висловила занепокоєння тим, що Росія може почати таємно нападати і на цивільні кораблі. “Нас продовжує турбувати, що російські військові можуть розширити атаки проти української зернової інфраструктури, включивши атаки проти цивільних кораблів у Чорному морі. Це те, про що ми застерігали – Росія може здійснювати атаки під фальшивим прапором, звинувачуючи Україну”, – застерігають у Білому домі.
Карін Жан-П’єр також згадала, що Росія вже заявила, що всі кораблі, які будуть йти до українських портів у Чорному морі будуть розглядатись російськими силами як військові цілі.
Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу 24 липня, що після виходу із зернової ініціативи Росія піддає одеситів найсильнішим обстрілам від початку війни. Міллер відзначив, що США рішуче засуджують ескалацію атак Росії, наслідки яких "очевидні, як ніколи" і свідчать про "готовність РФ використовувати продовольство як зброю, у своїй незаконній війні проти України".
За словами американського посадовця, Москва налаштована на руйнування. І допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від росіян припинити атаки на Україну та притягти винних до відповідальності.
Голос Америки також раніше повідомляв, що Україна та світові лідери неодноразово засуджували нові російські удари по цивільній, зокрема портовій інфраструктурі на Одещині, що тривають вже тиждень, а також російську загрозу торговим кораблям.
Дивіться також: США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ
Змагання України за Африку і спроби Москви зберегти союзників у південній півкулі
Росія намагається втримати прихильників у країнах Африки, де стурбовані наслідками російської війни проти України, серед яких проблеми з постачанням продовольства і мінеральних добрив для сільського господарства.
Тим часом Україна вказує державам південної півкулі, зокрема на Африканському континенті, що Москва свідомо маніпулює проблемами з продовольством і цілеспрямовано блокує експорт українського збіжжя для досягнення своїх цілей у війні на шкоду людям, що порепають від браку харчів і від зростання цін на їжу.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз подорожує Африкою в межах того, що він називає «третім африканським турне» за понад рік з часу лютневого вторгнення Росії в Україну.
У жовтні 2022 року Кулеба відвідав Сенегал, Кот-д'Івуар, та Кенію, а у травні був у Марокко, Ефіопії, Руанді, Мозамбіку та Нігерії, і третє турне міністр розпочав 23 липня з Екваторіальної Гвінеї.
Поїздка українського міністра відбувається по тому, як Росія з 17 липня заблокувала продовження так званої Чорноморської зернової ініціативи, що гарантувала безпеку певній кількості суден для транспортування збіжжя з українських чорноморських портів.
Одночасно Росія посилила бомбардування українських портів і складів зі збіжжям не лише на Чорному морі, але й на Дунаї, що залишався незаблокованим водним шляхом з України.
«Я закликаю всі країни, особливо в Африці та Азії, які найбільше вражені зростанням цін на їжу, організувати згуртовану глобальну відповідь на продовольчий тероризм», - заявив Дмитро Кулеба, вказуючи на дії Москви.
Перекладання відповідальності
Але Росія намагається перекласти відповідальність на Україну і на західні держави за перебої з постачанням продовольства, які призвели до різкого зростання світових цін на продовольство.
Уряд президента Путіна переконує світ, що проблеми виникли, буцімто, не через розв'язану Росією війну проти України і не через російські загарбання й руйнування на українській території, а через, як каже Москва, «дії Заходу», такі як санкції проти Росії.
18 липня російський посол у Кенії Дмітрій Максімичев на сторінках провідних кенійських газет заявив, що Росія була змушена зупинити Чорноморську зернову ініціативу, бо, мовляв, Захід, «як і завжди, шахраював».
Посол переконує кенійських читачів, що Росія, як він пише, «дбає за глобальну гуманітарну справу», а «Захід хоче дешевої політичної і комерційної вигоди, егоїстично спрямовуючи більшість (26 з 32 мільйонів тонн) українського збіжжя до ЄС та інших країн з високими прибутками і загрожуючи всім намаганням Росії виходити на міжнародні ринки».
27-28 липня у Петербурзі відбуватиметься саміт Росія-Африка, щоб, як кажуть у Москві, «зміцнити всебічну і рівноправну співпрацю між Росією та країнами Африки».
Президент Путін мав нагоду також особисто відвідати Південноафриканську Республіку для зустрічі 24-26 серпня керівників держав групи Брікс (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) переважно прихильних до Росії, але зараз повідомлено, що він братиме участь в тому саміті з допомогою відеозв’язку.
Російський президент відмовився від поїздки через загрозу його затримання в ПАР відповідно до ордеру на арешт Міжнародного кримінального суду за звинуваченнями, що Путін особисто причетний до депортації тисяч дітей з України, що є злочином війни відповідно до міжнародних законів.
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