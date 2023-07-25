США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Як закрити лазівки для підживлення російської воєнної машини - про це минулого тижня говорили на слуханнях у Гельсінській комісії США. Гість студії: виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії НАКО Олена Трегуб, яка брала участь слуханнях. Журналіст Любомир Ференс розповів про свої враження від спілкування з полоненими росіянами. Росія утримує в полоні українських цивільних: що робить Україна, щоб їх повернути?