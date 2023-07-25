Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн. ЧАС-ТАЙМ

США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн. ЧАС-ТАЙМ
Embed
США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Як закрити лазівки для підживлення російської воєнної машини - про це минулого тижня говорили на слуханнях у Гельсінській комісії США. Гість студії: виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії НАКО Олена Трегуб, яка брала участь слуханнях. Журналіст Любомир Ференс розповів про свої враження від спілкування з полоненими росіянами. Росія утримує в полоні українських цивільних: що робить Україна, щоб їх повернути?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG