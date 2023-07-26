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Студія Вашингтон

Гарвардська бібліотека української літератури. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Гарвардська бібліотека української літератури. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Гарвардська бібліотека української літератури. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Видавничий відділ Українського наукового інституту Гарварда розпочав нову серію перекладів «Гарвардська бібліотека української літератури». Як працює видавничий відділ, і які переклади українських творів вже незабаром з'являться на полицях американських крамниць?

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