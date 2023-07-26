Гарвардська бібліотека української літератури. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Видавничий відділ Українського наукового інституту Гарварда розпочав нову серію перекладів «Гарвардська бібліотека української літератури». Як працює видавничий відділ, і які переклади українських творів вже незабаром з'являться на полицях американських крамниць?