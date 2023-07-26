Випробування європейської солідарності українським збіжжям

На Заході хочуть бачити від України швидких перемог, але "затримки та фрагментарна допомога" дозволили Росії перегрупуватися перед українським контрнаступом, вважає дослідниця з Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні Наталія Бугайова.

Деякі інші аналітики кажуть, що Україну дійсно потрібно озброїти для перемоги, але не варто очікувати "короткої війни". Ця війна уже триває десятий рік, нагадують вони, і триватиме стільки, скільки Україні знадобиться, щоб звільнити свої території.

Нерегулярні поставки зброї дають Росії можливість перегрупуватися – Бугайова

Експертка ISW наголошує, що затримки з постачанням необхідної для контрнаступу зброї дали можливість Росії підготуватися краще до українського контрнаступу і призвели до затягування війни, що є в інтересах Кремля.

"Захід не повинен чекати результатів поточної фази українського контрнаступу, а натомість допомогти Україні зберегти свій поштовх, щоб не дати Росії відновити свою військову силу та продовжити війну", – вважає вашингтонська дослідниця.

За оцінками ISW, Україна за п’ять тижнів звільнила приблизно дві третини тієї ж території, яку російські війська захопили протягом шести місяців. І якщо вони отримають належну підтримку Заходу, українські війська збережуть наступальний імпульс, не даватимуть російським силам оговтатись, і так продовжать звільняти територію та народ України, каже дослідниця у публікації ISW.

Більше зброї негайно, бо " для всіх нас це питання життя і смерті" – Леві

Цю думку французький публіцист і філософ Бернар-Анрі Леві, який побував в Україні, публікує у твіті і додає своє фото на тлі шведського танка.

"Шведський танк. Дуже добрий в бою. Але боєприпасів дуже мало. Це те, що я бачу всюди. І це жахлива помилка Заходу. Треба більше озброювати Україну. Треба озброїти Україну негайно. Для Європи, для Заходу, для всіх нас це питання життя і смерті", – твітує французький публіцист.

В Україні точиться " масова війна", для якої потрібна мобілізація цілої країни – Міхта

Польсько-американський дослідник Ендрю Міхта з Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла вважає, що українці далі воюватимуть, поки не відновлять контроль над своєю територією. Але можливість "короткої війни", коли йдеться про війну в Україні, на його думку, є ілюзією.

"Війна в Україні – це вже довга війна, вона триває з 2014 року", – нагадує Міхта.

"Контроль над територією лежить в основі цієї війни. Україна повинна відвоювати всю свою територію, щоб бути в добрій переговорній позиції - все, крім цього, буде перемогою для Росії. Цей факт не до кінця усвідомлюють у низці західних столиць, де чути заклики до "угоди", – пише у серії твітів Міхта.

Він каже, що для нього ключем до розуміння того, що відбувається в Україні, є національна та суспільна мобілізація, яка триває в Україні з 2014 року, а в 2022 році показала свою силу та ефективність.

Аналітики пропустили її, тому що "ми занадто довго визначали війну як низку окремих подій, а насправді йдеться про масову війну, для якої потрібна мобілізація цілої країни", вважає Міхта.

Британський дослідник Лоуренс Фрідмен вважає, що Росія наближається до розплати. У статті для часопису Foreign Affairs він пише, що для правлячої верхівки Росії продовжувати війну – це можливість утримати влади, тому вони зацікавлені у її продовженні.

"Російський лідер ніколи не показував, що його задовольнить тупикова ситуація. Він хоче такого її вирішення, в якому він може бути явним переможцем", – каже Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі Лондона.

Він вважає, що Путін не може дозволити собі припинення бойових дій, бо стоїть перед загрозою того, що війська, які почнуть повертатися додому, захочуть зрозуміти, за що вони воювали і для Путіна це добром не скінчиться.

Вибір Путіна: "підтвердити, що Росія програє непотрібну війну, або продовжувати вести війну, яку неможливо виграти"

Але, як каже Фрідман, розплата може настати ще до остаточного завершення бойових дій, а не після.

"Усі тренди – військові, економічні, дипломатичні – продовжують вказувати в неправильному напрямку, і у Путіна немає переконливих пояснень, як можна врятувати ситуацію. Російський президент загнав себе в кут, де в нього може не бути вибору. І він, можливо, вже зараз усвідомлює, що розплата вже почалася", – каже військовий експерт.

Російські еліти вже розуміють, що війна була великою помилкою, і про це свідчать останні події навколо "Групи Вагнера" та відсторонення провідних фігур в командуванні армією.

"Відповідь Росії на просування українських сил полягала в тому, щоб кинути все в контратаки. Це призвело до деяких інтенсивних боїв і випадкових успіхів, але українська армія адаптувалася після ранніх розчарувань і продовжує утримувати ініціативу та більший імпульс", – вважає Фрідман.

У разі ще однієї великої перемоги України, вибір у Путіна був би неприємним: "Він повинен або підтвердити, що Росія програє непотрібну війну, або продовжувати вести війну, яку неможливо виграти".

Кремль продовжує погрожувати "страшними наслідками" Західної підтримки України, але досі йому не вдалося її зупинити, чи послабити.

"За минулі півроку до Києва доставили більше і кращої зброї. У певних аспектах країни НАТО є під тим же тиском, як і Росія; вони не можуть програти – це є життєво важливим інтересом Заходу", – вважає Фрідман.