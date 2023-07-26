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"Стільки, скільки потрібно" - США запевнили Україну в підтримці перед засіданням Ради Україна-НАТО
Сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі присвячене ситуації в Чорному морі, що склалась після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.ООН, США, інші міжнародні союзники закликають Росію повернутись до Чорноморської зернової ініціативи і засуджують обстріли Росією портів, інфраструктури та сховищ зерна, а також обговорюють альтернативні шляхи експорту збіжжя.
Засідання Ради на рівні послів відбувається на запит президента України Володимира Зеленського
Раду Україна-НАТО було створено під час Вільнюського саміту НАТО раніше цього місяця. Створення такої Ради, затвердження програми довгострокової підтримки України, запевнення від союзників, що майбутнє України - в Альянсі, а також скасування одного з етапів на шляху до членства, так званого ПДЧ, в НАТО розглядають як значні кроки до зближення з Україною.
На зближенні України та НАТО наголосив і Зеленський.
"Ми не уповільнюємо швидкість нашої інтеграції з НАТО", - твітує український президент, який напередодні засідання провів зустріч з депутатами Верховної Ради та посадовцями, що стосувалась інтеграції Україні до НАТО, підготовки плану взаємодії з Альянсом, тощо.
Незважаючи на запевнення Альянсу, відсутність чіткого оголошення про строки вступу України до НАТО на Вільнюському саміті викликало критику деяких оглядачів, а міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчув зухвалість і перейшов до ескалації, вийшов із зернової угоди, провів нові атаки проти Одеси і Дунайського порту.
“Після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчуває зухвалість до ескалації, виходу із зернової угоди, нападу на Одесу і на дунайський порт. Ми маємо переконатись, що нашу рішучість допомогти Україні досягти перемоги та членства в НАТО краще розуміють. Час подвоїти наші зусилля”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс раніше цього тижня.
В день засідання Ради Україна-НАТО, представництво США в НАТО наголосило - США створили міжнародну коаліцію на підтримку України і ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно".
"Україна залишається незалежною, вона залишається вільною. Сполучені Штати створили коаліцію з більш ніж 50 країн, щоб забезпечити, що Україна може захистити себе зараз і в майбутньому також. Разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - твітує представництво США в НАТО. Дипломати також додали цитату президента США Джо Байдена, який 12 липня вказав, що Росія продовжує коїти "жахливі звірства, включаючи злочини проти людяності, а народ України залишається незламним".
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Росіяни, щоб примиритися з українцями, мають переосмислити себе і відмовитися від імперіалізму - Олена Давліканова
Чи розуміють у США небезпеку передчасних мирних планів для завершення війни в Україні, і чому є голоси, які хочуть якнайшвидше примирити українців і росіян? Про це із дослідницею, учасницею програми "Демократична стійкість" Центру Аналізу Європейської Політики США Оленою Давлікановою говорила Юлія Ярмоленко в програмі “Брифінг Голосу Америки”.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Про що зараз у Вашингтоні більше говорять: про небезпеку передчасного миру чи про необхідність якомога швидшого примирення між українцями та росіянами?
Олена Давліканова, учасниця програми "Демократична стійкість" Центру Аналізу Європейської Політики: Розмови про необхідність примирення почалися ще минулого року одразу після початку повномасштабного вторгнення. Найбільше їх було чути від європейських дипломатів, які мають досвід вибудови Європейського Союзу як конгломерації країн, які примирилися після століть воєн на території Європи. Сьогодні Європейський Союз - це об'єднання, яке просуває цінності миру, толерантності.
Звичайно питання примирення поставало, але ми розуміємо, що його пропонували в порядок денний передчасно, оскільки наразі обидві сторони, і Україна, і Росія, не готові говорити, оскільки для цього немає ніякої бази. І якщо, ви пам'ятаєте, на ці закиди щодо примирення відповів [прем'єр-міністр України] Денис Шмигаль, який сказав, що Україна і Росія не готові і, можливо, не будуть готові протягом найближчих 100 років. Представник Російської думи теж відповів, що сьогодні питання примирення вирішується на полі бою.
Але оскільки рано чи пізно кожна війна проходить до завершення, я вважаю, що українцям слід вже зараз говорити про небезпеки, які необхідно брати до уваги тим, хто в майбутньому буде впроваджувати певні проекти з примирення між українцями і росіянами. Оскільки ми знаємо, що Україна багато років була терра інкогніта і ніхто не звертав багато уваги на те, що думають українці, які в них запити, як вони бачать цю ситуацію. Тому ми опитали більше тисячі українців, що, на їхню думку, повинно братися до уваги, коли йдеться про примирення.
Юлія Ярмоленко: Часто кажуть що, війну веде Путін, а не росіяни. Як ви ставитеся до такої думки?
Олена Давліканова: Моя особиста думка - це, звичайно, війна Росії, а не війна Путіна, оскільки всі режими спільно вибудовані як тими хто представляє режим, так і тими, хто грає за правилами, які цей режим пропонує. Як повідомляють російські аналітичні центри, наприклад, Левада центр, який робить опитування, тільки 20% опитаних росіян не підтримують те, що сьогодні російське керівництво робить в Україні, 20% підтримує беззаперечно і всі інші не мають з цього приводу жодної думки.
Нас намагаються знищити не тільки фізично, але й знищити в інформаційному полі, в культурному полі, знищити як етнос
Багато хто з українців вважає, що всі ці люди, які в такі часи, коли коїться геноцид, коли просто є таке непокаране велике зло, стоять осторонь і не займають сторону добра, вони теж є співучасниками цього процесу. Я особисто вважаю, що основною базою для примирення взагалі в майбутньому, є перш за все переосмислення Росією і російським народом себе, позбавлення амбіції реваншизму, позбавлення імперіалізму і переосмислення ставлення до інших народів. Якщо раніше Росія навіть мала такий наратив, що, ми братні народи: Україна, Росія і Білорусь, то пізніше з'явився наратив, що Україна - це взагалі не народ, такої країни немає. Тобто, нас намагаються знищити не тільки фізично, але й знищити в інформаційному полі, в культурному полі, знищити як етнос. Тому, звичайно, ми маємо протистояти таким наративам. Це дуже важливо, оскільки без розуміння настроїв російського суспільства, на Заході не зможуть розробляти справді дієву політику для протидії тому, що сьогодні відбувається.
Багато хто згадує перемогу над нацистською Німеччиною. На жаль, умови сьогодні будуть інші, адже військові дії не ведуться в таких масштабах на території Росії і не будуть вестися. Тому російський народ потребуватиме набагато більше часу для того, щоб усвідомити, що було скоєно
Юлія Ярмоленко: Ви досліджуєте цю тему примирення і говорите про переосмислення. Якщо російський народ не переосмислить, скажімо, свою роль, свою позицію взагалі, і, враховуючи те, що російська армія зробила за минулі дев'ять років, але найбільше за минулі півтора року, чи взагалі можливе примирення між українцями і росіянами на цьому етапі?
Олена Давліканова: Наразі українці вважають, що примирення можливе за період від 10 до 50 років. Історія показує, що після таких жахливих конфліктів необхідно кілька поколінь для того, щоб відбулися справжні зміни не тільки у відносинах між народами, але щоб у самих народах відбулися певні зміни. Наприклад, багато хто згадує перемогу над нацистською Німеччиною. На жаль, умови сьогодні будуть інші. Тому що військові дії не ведуться в таких масштабах на території Росії і вони не будуть вестися. Тому російський народ потребуватиме набагато більше часу для того, щоб усвідомити, що було скоєно. Особливо беручи до уваги, що багато хто не пройшов період десталінізації, тобто, оцей етап, коли було усвідомлено всі злочини, які були скоєні Радянським Союзом. Сьогодні для росіян це теж не є досить актуальною темою. Тому я думаю що, на жаль, це будуть десятиріччя.
Українські цивільні в полоні Росії — що роблять, щоб їх повернути? Відео
Якщо військовополонені підлягають обміну на державному рівні, з цивільними це зробити набагато складніше. Росія не зізнається, що тримає в полоні цивільних, бо це заборонено женевськими конвенціями.
Випробування європейської солідарності українським збіжжям
Польща та інші країни Європейського Союзу, які межують з Україною, закликають європейських партнерів удосконалити систему транзиту українського збіжжя на світові ринки, а також обумовити імпорт української сільськогосподарської продукції в Європу так, щоб захистити інтереси землеробів ЄС.
В умовах блокади українських чорноморських портів, яку Росія посилила після її одностороннього виходу 17 липня з міжнародної Чорноморської ініціативи, головним шляхом для українського експорту стало транспортування до Європи - через кордони країн ЄС, що межують з Україною на заході.
Є загроза, що вигоду з ситуації отримає Росія, бо дешевше буде купувати російське зерно...Януш Войцеховський, комісар сільського господарства ЄС
Для допомоги українському експорту в умовах російської війни Європейська комісія створила систему так званих Шляхів солідарності, якими досі з України вивезли 60% зерна в той час, як на Чорноморську ініціативу припадало 40%.
Але група країн на чолі з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією заявляють, що ЄС повинен обмежувати наплив збіжжя з України й не допускати різкого падіння цін на зерно, аби захистити сільськогосподарських виробників у тих країнах, які називають себе прифронтовими.
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав 25 липня після наради з європейськими колегами, що «прифронтова п’ятірка» домагається продовження до кінця цього року обмежень на імпорт збіжжя з України, які стосуються тих п'яти країн.
Проти обмежень, дія яких мала б завершитись 15 вересня, гучно висловилася Україна, і продовження не підтримують країни - імпортери зерна зокрема Німеччина, а також Іспанія, де тваринницька галузь зацікавлена в дешевому фуражному збіжжі.
«Польща - велика прихильниця допомоги Україні. Але тягар допомоги має бути розділений між всіма країнами, а не лежати лише на Польщі та п’яти прикордонних з Україною державах», - заявив Роберт Телус, повідомивши, що вимоги Польщі може підтримати Франція.
Польський міністр повідомив, що зусилля спрямовані на створення правил ЄС, які б не дозволяли транзитним вантажам збіжжя з України осідати й створювати надлишок в сусідніх з Україною країнах.
Він говорив про необхідність фінансових механізмів, а також фінансування транспортних можливостей, зокрема для покращення залізничного сполучення до портів Литви, Латвії та Естонії, щоб зробити рентабельнішим український експорт зокрема через Балтійське море.
Комісар сільського господарства Європейського Союзу Януш Войцеховскі наголосив, що Шляхи солідарності і далі сприятимуть експорту українського збіжжя, але за його словами, ЄС має розглянути способи зниження вартості транспортування.
«Є загроза, що вигоду з ситуації отримає Росія, бо дешевше буде купувати російське зерно, радше ніж платити за транспортування українського збіжжя, оскільки продовольство не підлягає під санкції», - зауважив комісар.
Чому "коротка війна" є ілюзією, і чому перемога життєво важлива не лише для України, але і для Заходу, розмірковують експерти
На Заході хочуть бачити від України швидких перемог, але "затримки та фрагментарна допомога" дозволили Росії перегрупуватися перед українським контрнаступом, вважає дослідниця з Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні Наталія Бугайова.
Деякі інші аналітики кажуть, що Україну дійсно потрібно озброїти для перемоги, але не варто очікувати "короткої війни". Ця війна уже триває десятий рік, нагадують вони, і триватиме стільки, скільки Україні знадобиться, щоб звільнити свої території.
Нерегулярні поставки зброї дають Росії можливість перегрупуватися – Бугайова
Експертка ISW наголошує, що затримки з постачанням необхідної для контрнаступу зброї дали можливість Росії підготуватися краще до українського контрнаступу і призвели до затягування війни, що є в інтересах Кремля.
"Захід не повинен чекати результатів поточної фази українського контрнаступу, а натомість допомогти Україні зберегти свій поштовх, щоб не дати Росії відновити свою військову силу та продовжити війну", – вважає вашингтонська дослідниця.
За оцінками ISW, Україна за п’ять тижнів звільнила приблизно дві третини тієї ж території, яку російські війська захопили протягом шести місяців. І якщо вони отримають належну підтримку Заходу, українські війська збережуть наступальний імпульс, не даватимуть російським силам оговтатись, і так продовжать звільняти територію та народ України, каже дослідниця у публікації ISW.
Більше зброї негайно, бо "для всіх нас це питання життя і смерті" – Леві
Цю думку французький публіцист і філософ Бернар-Анрі Леві, який побував в Україні, публікує у твіті і додає своє фото на тлі шведського танка.
"Шведський танк. Дуже добрий в бою. Але боєприпасів дуже мало. Це те, що я бачу всюди. І це жахлива помилка Заходу. Треба більше озброювати Україну. Треба озброїти Україну негайно. Для Європи, для Заходу, для всіх нас це питання життя і смерті", – твітує французький публіцист.
В Україні точиться "масова війна", для якої потрібна мобілізація цілої країни – Міхта
Польсько-американський дослідник Ендрю Міхта з Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла вважає, що українці далі воюватимуть, поки не відновлять контроль над своєю територією. Але можливість "короткої війни", коли йдеться про війну в Україні, на його думку, є ілюзією.
"Війна в Україні – це вже довга війна, вона триває з 2014 року", – нагадує Міхта.
"Контроль над територією лежить в основі цієї війни. Україна повинна відвоювати всю свою територію, щоб бути в добрій переговорній позиції - все, крім цього, буде перемогою для Росії. Цей факт не до кінця усвідомлюють у низці західних столиць, де чути заклики до "угоди", – пише у серії твітів Міхта.
Він каже, що для нього ключем до розуміння того, що відбувається в Україні, є національна та суспільна мобілізація, яка триває в Україні з 2014 року, а в 2022 році показала свою силу та ефективність.
Аналітики пропустили її, тому що "ми занадто довго визначали війну як низку окремих подій, а насправді йдеться про масову війну, для якої потрібна мобілізація цілої країни", вважає Міхта.
Британський дослідник Лоуренс Фрідмен вважає, що Росія наближається до розплати. У статті для часопису Foreign Affairs він пише, що для правлячої верхівки Росії продовжувати війну – це можливість утримати влади, тому вони зацікавлені у її продовженні.
"Російський лідер ніколи не показував, що його задовольнить тупикова ситуація. Він хоче такого її вирішення, в якому він може бути явним переможцем", – каже Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі Лондона.
Він вважає, що Путін не може дозволити собі припинення бойових дій, бо стоїть перед загрозою того, що війська, які почнуть повертатися додому, захочуть зрозуміти, за що вони воювали і для Путіна це добром не скінчиться.
Вибір Путіна: "підтвердити, що Росія програє непотрібну війну, або продовжувати вести війну, яку неможливо виграти"
Але, як каже Фрідман, розплата може настати ще до остаточного завершення бойових дій, а не після.
"Усі тренди – військові, економічні, дипломатичні – продовжують вказувати в неправильному напрямку, і у Путіна немає переконливих пояснень, як можна врятувати ситуацію. Російський президент загнав себе в кут, де в нього може не бути вибору. І він, можливо, вже зараз усвідомлює, що розплата вже почалася", – каже військовий експерт.
Російські еліти вже розуміють, що війна була великою помилкою, і про це свідчать останні події навколо "Групи Вагнера" та відсторонення провідних фігур в командуванні армією.
"Відповідь Росії на просування українських сил полягала в тому, щоб кинути все в контратаки. Це призвело до деяких інтенсивних боїв і випадкових успіхів, але українська армія адаптувалася після ранніх розчарувань і продовжує утримувати ініціативу та більший імпульс", – вважає Фрідман.
У разі ще однієї великої перемоги України, вибір у Путіна був би неприємним: "Він повинен або підтвердити, що Росія програє непотрібну війну, або продовжувати вести війну, яку неможливо виграти".
Кремль продовжує погрожувати "страшними наслідками" Західної підтримки України, але досі йому не вдалося її зупинити, чи послабити.
"За минулі півроку до Києва доставили більше і кращої зброї. У певних аспектах країни НАТО є під тим же тиском, як і Росія; вони не можуть програти – це є життєво важливим інтересом Заходу", – вважає Фрідман.
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