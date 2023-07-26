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- Голос Америки
Лідер республіканців в Сенаті: США мають надати Україні зброю, щоб завершити боротьбу
Із закликом до уряду США збільшити і прискорити збройну допомогу Україні, а до американського Сенату - інвестувати у військово-промисловий комплекс США, щоб забезпечити довгострокову допомогу України одночасно із підсиленням захисту США, звернувся лідер Республіканської партії в американському Сенаті Мітч Макконнелл.
Макконнелл виголосив свою заяву під час обговорення оборонного бюджету США в залі Сенату у вівторок.
"Адміністрація Байдена має почати рухатися зі відповідною швидкістю та дати нашим друзям в Україні смертоносні інструменти, необхідні для завершення їхньої боротьби", - звернувся Макконнелл до президента США Джо Байдена, представника Демократичної партії.
"Зі свого боку, оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат повинен інвестувати в оборонно-промислову базу, яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно озброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз з боку Росії та Китаю", - додав сенатор.
Макконнелл засудив напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні і відзначив швидку ескалацію агресії з боку Путіна.
"Минув лише тиждень з того часу, як Володимир Путін вийшов з угоди, яка дозволяла транзитне постачання українського зерна Чорним морем. Але Росія вже перейшла від погроз суднам, що перевозили світові запаси зерна, до нападу на склади зерна в Одесі та інших прибережних містах", - заявив сенатор.
Режим, який використовує священнослужителів як пропагандистів і агентів впливу та руйнує історичні молитовні будинки, не є другом для віруючихМітч Макконнелл
Він відзначив, що удари Росії по найбільшому православному собору Одеси чітко вказують на неповагу Путіна до релігійних установ, а "режим, який використовує священнослужителів як пропагандистів і агентів впливу та руйнує історичні молитовні будинки, не є другом для віруючих".
Макконнелл розкритикував Байдена за повільне надання зброї Україні і наголосив на успішному застосуванні британських крилатих ракет в контрнаступі ЗСУ.
Цього тижня із закликом збільшити допомогу Україні звернулись також і сенатори-демократи. Світ з українською перемогою - безпечніший, тому критично важливо переконатись, що Путін зазнає провалу. Про це в колонці для The New York Times написали американський сенатор Марк Келлі (Аризона) та сенаторка Таммі Дакворт (Іллінойс).
“Ми були на фронті. Ми знаємо, чого потребує Україна”, - переконують сенатори. Обоє - ветерани армії США і, що мають досвід бойових дій. Сенаторка Дакворт навіть отримала важкі поранення, які ледь не коштували їй життя.
“Ми знаємо правду, яку засвоює кожен бойовий ветеран: попри все планування та зважування перед війною, більшу частину з цього можна викинути, коли починається бій. Ви часто дізнаєтесь про своїх ворогів більше за перші 24 години конфлікту, ніж за роки їх вивчення”, - пишуть законодавці у колонці.
Саме так трапилось у випадку з Україною, переконані вони. До початку повномасштабного вторгнення багато хто вважав, що Росія зможе захопити Київ за тижні, якщо не за дні. Однак дуже швидко стали очевидними проблеми російської армії із технікою, тренуванням та дисципліною.
Як повідомляв Голос Америки 25 липня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні – новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів для посилення контрнаступу України.
До пакету увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерія, бронетехніка. Українські військові отримають додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, міномети калібру 120 мм і 60 мм, трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW).
До України надійдуть у складі нового пакету 32 бронетранспортери Stryker, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, безпілотні авіаційні системи Hornet (розвідувальні безпілотники), авіаційні ракети Hydra-70, тактичні аеронавігаційні системи, підривні боєприпаси для подолання перешкод.
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- Голос Америки
Російський Чорноморський флот готується перехоплювати торгові кораблі в напрямку до українських портів – британська розвідка
Російський Чорноморський флот готується перехоплювати торгові судна, що можуть прямувати до українських портів для перевезення зерна, повідомляє британська розвідка.
За даними британської військової розвідки, після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, її кораблі розгортаються на бойові позиції, щоб здійснити блокаду Чорноморських портів.
«Сучасний корвет «Сергій Котов» зайшов у південне Чорне море для патрулювання судноплавного шляху між Босфором і Одесою, – твітує британська розвідка. – Існує реалістична можливість того, що він стане частиною цільової групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України».
Як зазначають аналітики, участь Росії у зерновій угоді означала, що війна дуже мало торкнулася Чорного моря, але «зараз існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі».
Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що на думку Лондона, Росія має на меті знищити український експорт продовольства через Чорне море. До війни ¾ українського вивозу продовольства відбувалася через українські порти.
«Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства, націлившись на цивільні кораблі в Чорному морі», – написав міністр у Twitter.
Британський міністр повідомив, що висвітлюватиме «недобросовісну поведінку» Росії в Раді Безпеки ООН.
«Росія повинна припинити тримати в заручниках глобальні поставки продовольства і повернутися до угоди», – додав Клеверлі.
Україна проведе консультації з НАТО щодо безпеки у Чорному морі, повідомив у вівторок Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський заявив, що перше засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться у середу буде присвячено питанням «безпеки в Чорному морі – наших портів і нашого експорту зерна».
«Зараз настав час, коли важливо зібрати врожай рішучості, рішучості безпеки, щоб потім нікому не довелося стати женцями хаосу... ні в країнах Африки, ні будь-де на інших континентах», – сказав Зеленський.
На саміті НАТО у Вільнюсі було створено Раду Україна-НАТО, яка дозволяє Україні скликати партнерів по НАТО для обговорення нагальних питань безпеки.
Росіяни, щоб примиритися з українцями, мають переосмислити себе і відмовитися від імперіалізму - Олена Давліканова
Чи розуміють у США небезпеку передчасних мирних планів для завершення війни в Україні, і чому є голоси, які хочуть якнайшвидше примирити українців і росіян? Про це із дослідницею, учасницею програми "Демократична стійкість" Центру Аналізу Європейської Політики США Оленою Давлікановою говорила Юлія Ярмоленко в програмі “Брифінг Голосу Америки”.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Про що зараз у Вашингтоні більше говорять: про небезпеку передчасного миру чи про необхідність якомога швидшого примирення між українцями та росіянами?
Олена Давліканова, учасниця програми "Демократична стійкість" Центру Аналізу Європейської Політики: Розмови про необхідність примирення почалися ще минулого року одразу після початку повномасштабного вторгнення. Найбільше їх було чути від європейських дипломатів, які мають досвід вибудови Європейського Союзу як конгломерації країн, які примирилися після століть воєн на території Європи. Сьогодні Європейський Союз - це об'єднання, яке просуває цінності миру, толерантності.
Звичайно питання примирення поставало, але ми розуміємо, що його пропонували в порядок денний передчасно, оскільки наразі обидві сторони, і Україна, і Росія, не готові говорити, оскільки для цього немає ніякої бази. І якщо, ви пам'ятаєте, на ці закиди щодо примирення відповів [прем'єр-міністр України] Денис Шмигаль, який сказав, що Україна і Росія не готові і, можливо, не будуть готові протягом найближчих 100 років. Представник Російської думи теж відповів, що сьогодні питання примирення вирішується на полі бою.
Але оскільки рано чи пізно кожна війна проходить до завершення, я вважаю, що українцям слід вже зараз говорити про небезпеки, які необхідно брати до уваги тим, хто в майбутньому буде впроваджувати певні проекти з примирення між українцями і росіянами. Оскільки ми знаємо, що Україна багато років була терра інкогніта і ніхто не звертав багато уваги на те, що думають українці, які в них запити, як вони бачать цю ситуацію. Тому ми опитали більше тисячі українців, що, на їхню думку, повинно братися до уваги, коли йдеться про примирення.
Юлія Ярмоленко: Часто кажуть що, війну веде Путін, а не росіяни. Як ви ставитеся до такої думки?
Олена Давліканова: Моя особиста думка - це, звичайно, війна Росії, а не війна Путіна, оскільки всі режими спільно вибудовані як тими хто представляє режим, так і тими, хто грає за правилами, які цей режим пропонує. Як повідомляють російські аналітичні центри, наприклад, Левада центр, який робить опитування, тільки 20% опитаних росіян не підтримують те, що сьогодні російське керівництво робить в Україні, 20% підтримує беззаперечно і всі інші не мають з цього приводу жодної думки.
Нас намагаються знищити не тільки фізично, але й знищити в інформаційному полі, в культурному полі, знищити як етнос
Багато хто з українців вважає, що всі ці люди, які в такі часи, коли коїться геноцид, коли просто є таке непокаране велике зло, стоять осторонь і не займають сторону добра, вони теж є співучасниками цього процесу. Я особисто вважаю, що основною базою для примирення взагалі в майбутньому, є перш за все переосмислення Росією і російським народом себе, позбавлення амбіції реваншизму, позбавлення імперіалізму і переосмислення ставлення до інших народів. Якщо раніше Росія навіть мала такий наратив, що, ми братні народи: Україна, Росія і Білорусь, то пізніше з'явився наратив, що Україна - це взагалі не народ, такої країни немає. Тобто, нас намагаються знищити не тільки фізично, але й знищити в інформаційному полі, в культурному полі, знищити як етнос. Тому, звичайно, ми маємо протистояти таким наративам. Це дуже важливо, оскільки без розуміння настроїв російського суспільства, на Заході не зможуть розробляти справді дієву політику для протидії тому, що сьогодні відбувається.
Багато хто згадує перемогу над нацистською Німеччиною. На жаль, умови сьогодні будуть інші, адже військові дії не ведуться в таких масштабах на території Росії і не будуть вестися. Тому російський народ потребуватиме набагато більше часу для того, щоб усвідомити, що було скоєно
Юлія Ярмоленко: Ви досліджуєте цю тему примирення і говорите про переосмислення. Якщо російський народ не переосмислить, скажімо, свою роль, свою позицію взагалі, і, враховуючи те, що російська армія зробила за минулі дев'ять років, але найбільше за минулі півтора року, чи взагалі можливе примирення між українцями і росіянами на цьому етапі?
Олена Давліканова: Наразі українці вважають, що примирення можливе за період від 10 до 50 років. Історія показує, що після таких жахливих конфліктів необхідно кілька поколінь для того, щоб відбулися справжні зміни не тільки у відносинах між народами, але щоб у самих народах відбулися певні зміни. Наприклад, багато хто згадує перемогу над нацистською Німеччиною. На жаль, умови сьогодні будуть інші. Тому що військові дії не ведуться в таких масштабах на території Росії і вони не будуть вестися. Тому російський народ потребуватиме набагато більше часу для того, щоб усвідомити, що було скоєно. Особливо беручи до уваги, що багато хто не пройшов період десталінізації, тобто, оцей етап, коли було усвідомлено всі злочини, які були скоєні Радянським Союзом. Сьогодні для росіян це теж не є досить актуальною темою. Тому я думаю що, на жаль, це будуть десятиріччя.
- Голос Америки
"Стільки, скільки потрібно" - США запевнили Україну в підтримці перед засіданням Ради Україна-НАТО
Сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО в Брюсселі присвячене ситуації в Чорному морі, що склалась після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.ООН, США, інші міжнародні союзники закликають Росію повернутись до Чорноморської зернової ініціативи і засуджують обстріли Росією портів, інфраструктури та сховищ зерна, а також обговорюють альтернативні шляхи експорту збіжжя.
Засідання Ради на рівні послів відбувається на запит президента України Володимира Зеленського
Раду Україна-НАТО було створено під час Вільнюського саміту НАТО раніше цього місяця. Створення такої Ради, затвердження програми довгострокової підтримки України, запевнення від союзників, що майбутнє України - в Альянсі, а також скасування одного з етапів на шляху до членства, так званого ПДЧ, в НАТО розглядають як значні кроки до зближення з Україною.
На зближенні України та НАТО наголосив і Зеленський.
"Ми не уповільнюємо швидкість нашої інтеграції з НАТО", - твітує український президент, який напередодні засідання провів зустріч з депутатами Верховної Ради та посадовцями, що стосувалась інтеграції Україні до НАТО, підготовки плану взаємодії з Альянсом, тощо.
Незважаючи на запевнення Альянсу, відсутність чіткого оголошення про строки вступу України до НАТО на Вільнюському саміті викликало критику деяких оглядачів, а міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчув зухвалість і перейшов до ескалації, вийшов із зернової угоди, провів нові атаки проти Одеси і Дунайського порту.
“Після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчуває зухвалість до ескалації, виходу із зернової угоди, нападу на Одесу і на дунайський порт. Ми маємо переконатись, що нашу рішучість допомогти Україні досягти перемоги та членства в НАТО краще розуміють. Час подвоїти наші зусилля”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс раніше цього тижня.
В день засідання Ради Україна-НАТО, представництво США в НАТО наголосило - США створили міжнародну коаліцію на підтримку України і ця підтримка триватиме "стільки, скільки потрібно".
"Україна залишається незалежною, вона залишається вільною. Сполучені Штати створили коаліцію з більш ніж 50 країн, щоб забезпечити, що Україна може захистити себе зараз і в майбутньому також. Разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - твітує представництво США в НАТО. Дипломати також додали цитату президента США Джо Байдена, який 12 липня вказав, що Росія продовжує коїти "жахливі звірства, включаючи злочини проти людяності, а народ України залишається незламним".
Українські цивільні в полоні Росії — що роблять, щоб їх повернути? Відео
Якщо військовополонені підлягають обміну на державному рівні, з цивільними це зробити набагато складніше. Росія не зізнається, що тримає в полоні цивільних, бо це заборонено женевськими конвенціями.
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