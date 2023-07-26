«Я вірю у це господарство та в Україну»: історія німецького фермера, який майже 25 років працює в Україні. Чи стане експорт українського зерна головним випробуванням європейської солідарності? Українські шеф-кухарі Євген Клопотенко та Діма Марценюк провели благодійну вечерю у Вашингтоні.
Як далі експортувати українське зерно? Заяви в США, ЄС, ООН. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Вашингтон працює із союзниками і партнерами у Європі, аби знайти альтернативні шляхи транспортування українського зерна - Джон Кірбі. Обстріли Одеси, блокада Росією Чорного моря і зрив зернової ініціативи стали головними темами спеціального засідання Ради Безпеки ООН.
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