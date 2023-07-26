Як далі експортувати українське зерно? Заяви в США, ЄС, ООН. ЧАС-ТАЙМ

«Я вірю у це господарство та в Україну»: історія німецького фермера, який майже 25 років працює в Україні. Чи стане експорт українського зерна головним випробуванням європейської солідарності? Українські шеф-кухарі Євген Клопотенко та Діма Марценюк провели благодійну вечерю у Вашингтоні.