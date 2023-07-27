Путін хоче замістити українське збіжжя російським для Африки

Росія скаржиться, що в саміті Росія-Африка у Петербурзі 27-28 липня беруть участь значно менше представників, ніж очікували росіяни, і російські представники пояснюють це «змінами в робочих планах» глав африканських країн, а також «тиском» західних держав.

Речник російського президента Дмитрій Пєсков заявив про те, що він назвав «огидним втручанням США, Франції та інших країн через їхні дипломатичні представництва в країнах Африки... з метою недопущення їхньої активної участі у форумі».

Пєсков при цьому не згадав, що багато країн світу обурені російською війною проти України, і навіть ті лідери, які відверто не засуджують Москву, стурбовані глобальними наслідками війни.

Напавши на Україну, Росія втратила багатьох союзників і можливості президента Путіна подорожувати світом стали обмежені.

Зокрема він був змушений відмовитися від участі в саміті держав групи БРІКС в Південноафриканській республіці наступного місяця через загрозу арешту за ордером Міжнародного кримінального суду через російські воєнні злочини в Україні.

Путін також вимушений докладати особливих зусиль у відносинах з африканськими країнами на тлі підвищення міжнародних цін на продовольство після того, як Москва односторонньо вийшла з так званої Чорноморської зернової ініціативи ООН і блокує постачання збіжжя з українських чорноморських портів.

Ціни на продовольство нижчі на майже 20% за історичний максимум у березні 2022 р. після початку війни в Україні. Ця тенденція була підтримана зусиллями Чорноморської ініціативи.

Організатори форуму Росія-Африка ще не подають повних даних про учасників, але агенція Reuters повідомляє, що з 49 очікуваних африканських делегацій лише 17 будуть очолювані главами держав, а це набагато менше у порівнянні з подібним минулим форумом 2019 року, коли в Росію приїздили 45 найвищих африканських делегацій.

Очікують, що російський президент обіцятиме африканським країнам домовлятися про співробітництво, зокрема щодо інвестицій і торгівлі, наприклад постачання нафти, збіжжя, мінеральних добрив для сільського господарства.

Напередодні саміту Владімір Путін в спеціальній публікації про співпрацю Росії з Африкою спробував виправдовувати односторонній вихід з Чорноморської зернової ініціативи, стверджуючи, що збіжжя з України, буцімто, йшло не до бідних країн, а переважно в багаті західні держави.

Путін заявив, що Москва хоче замістити українське збіжжя, продаючи, або, навіть, надаючи безкоштовно, своє зерно, сподіваючись на рекордно високий врожай в Росії цього року.

ОНН спростовує Путіна

Дані Організації Об'єднаних Націй суперечать російським твердженням про те, що найбільшу вигоду від збіжжя з України в межах Чорноморської зернової ініціативи отримали заможні країни.

Конференція щодо торгівлі і розвитку ООН повідомляє, що станом на 17 липня, коли Москва торпедувала домовленість, в межах Чорноморської зернової ініціативи було вивезено загалом 32 900 000 тонн збіжжя і підкреслює, що «найбільшу частку експорту продовольства отримали країни що розвиваються».

«Пшениця та кукурудза є одними з найбільш використовуваних харчових продуктів у світі. Багато країн, що розвиваються, і найменш розвинені країни покладаються на це зерно, щоб забезпечити доступну їжу для свого населення. Завдяки Ініціативі вдалося відновити експорт цих життєво важливих зернових з України та досягти світових ринків. Експорт пшениці йшов переважно до країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн, що становить 64% загальних вантажів пшениці», - каже Організація Об'єднаних Націй.

ООН також вказує, що Чорноморська зернова ініціатива очевидно сприяла зниженню загальносвітових цін на харчі на майже 20% у порівнянні з найвищим рівнем, зафіксованим у березні 2022 року після лютневого російського вторгнення в Україну.

Організація об’єднаних націй застерігає, що міжнародні ціни на продовольство залишаються високими у порівнянні з рівнями до пандемії КОВІД.

«Ціни харчів у квітні 2023 р. були на 43% вищі за середні рівні упродовж минулих двох десятиріч. Більше того, стурбованість щодо стабільності цін на продовольство у майбутньому зберігається, бо на них можуть впливати кліматичні чинники, перебої на ринках, експортні обмеження, високі ціни на енергію, а також послаблення світового попиту на харчі», - застерігає ООН.