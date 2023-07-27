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Путін хоче замістити українське збіжжя російським для Африки
Росія скаржиться, що в саміті Росія-Африка у Петербурзі 27-28 липня беруть участь значно менше представників, ніж очікували росіяни, і російські представники пояснюють це «змінами в робочих планах» глав африканських країн, а також «тиском» західних держав.
Речник російського президента Дмитрій Пєсков заявив про те, що він назвав «огидним втручанням США, Франції та інших країн через їхні дипломатичні представництва в країнах Африки... з метою недопущення їхньої активної участі у форумі».
Пєсков при цьому не згадав, що багато країн світу обурені російською війною проти України, і навіть ті лідери, які відверто не засуджують Москву, стурбовані глобальними наслідками війни.
Напавши на Україну, Росія втратила багатьох союзників і можливості президента Путіна подорожувати світом стали обмежені.
Зокрема він був змушений відмовитися від участі в саміті держав групи БРІКС в Південноафриканській республіці наступного місяця через загрозу арешту за ордером Міжнародного кримінального суду через російські воєнні злочини в Україні.
Путін також вимушений докладати особливих зусиль у відносинах з африканськими країнами на тлі підвищення міжнародних цін на продовольство після того, як Москва односторонньо вийшла з так званої Чорноморської зернової ініціативи ООН і блокує постачання збіжжя з українських чорноморських портів.
Ціни на продовольство нижчі на майже 20% за історичний максимум у березні 2022 р. після початку війни в Україні. Ця тенденція була підтримана зусиллями Чорноморської ініціативи.
Організатори форуму Росія-Африка ще не подають повних даних про учасників, але агенція Reuters повідомляє, що з 49 очікуваних африканських делегацій лише 17 будуть очолювані главами держав, а це набагато менше у порівнянні з подібним минулим форумом 2019 року, коли в Росію приїздили 45 найвищих африканських делегацій.
Очікують, що російський президент обіцятиме африканським країнам домовлятися про співробітництво, зокрема щодо інвестицій і торгівлі, наприклад постачання нафти, збіжжя, мінеральних добрив для сільського господарства.
Напередодні саміту Владімір Путін в спеціальній публікації про співпрацю Росії з Африкою спробував виправдовувати односторонній вихід з Чорноморської зернової ініціативи, стверджуючи, що збіжжя з України, буцімто, йшло не до бідних країн, а переважно в багаті західні держави.
Путін заявив, що Москва хоче замістити українське збіжжя, продаючи, або, навіть, надаючи безкоштовно, своє зерно, сподіваючись на рекордно високий врожай в Росії цього року.
ОНН спростовує Путіна
Дані Організації Об'єднаних Націй суперечать російським твердженням про те, що найбільшу вигоду від збіжжя з України в межах Чорноморської зернової ініціативи отримали заможні країни.
Конференція щодо торгівлі і розвитку ООН повідомляє, що станом на 17 липня, коли Москва торпедувала домовленість, в межах Чорноморської зернової ініціативи було вивезено загалом 32 900 000 тонн збіжжя і підкреслює, що «найбільшу частку експорту продовольства отримали країни що розвиваються».
«Пшениця та кукурудза є одними з найбільш використовуваних харчових продуктів у світі. Багато країн, що розвиваються, і найменш розвинені країни покладаються на це зерно, щоб забезпечити доступну їжу для свого населення. Завдяки Ініціативі вдалося відновити експорт цих життєво важливих зернових з України та досягти світових ринків. Експорт пшениці йшов переважно до країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн, що становить 64% загальних вантажів пшениці», - каже Організація Об'єднаних Націй.
ООН також вказує, що Чорноморська зернова ініціатива очевидно сприяла зниженню загальносвітових цін на харчі на майже 20% у порівнянні з найвищим рівнем, зафіксованим у березні 2022 року після лютневого російського вторгнення в Україну.
Організація об’єднаних націй застерігає, що міжнародні ціни на продовольство залишаються високими у порівнянні з рівнями до пандемії КОВІД.
«Ціни харчів у квітні 2023 р. були на 43% вищі за середні рівні упродовж минулих двох десятиріч. Більше того, стурбованість щодо стабільності цін на продовольство у майбутньому зберігається, бо на них можуть впливати кліматичні чинники, перебої на ринках, експортні обмеження, високі ціни на енергію, а також послаблення світового попиту на харчі», - застерігає ООН.
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«Тільки одна країна використовує їжу як зброю, а зерно - як важіль впливу", - постійна представниця США на Радбезі ООН про Росію
Рада Безпеки ООН вже втретє з моменту виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, зібралася на зустріч у середу, 26 липня, аби обговорити кризу в Україні. Під час засідання говорили як про продовольчу безпеку у світі, яка погіршилася, так і про руйнування та знищення української культурної спадщини.
"Такі місця як Свято-Преображенський собор охороняються Конвенцією Всесвітньої спадщини. Напади на них є порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року", - заявив Мохамед Халед Кіарі, помічник генерального секретаря ООН.
За його словами, недільний напад був не першим нападом на українську культуру та спадщину. Фактично, з 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні, у тому числі, 117 релігійних.
Також він додав, що атаки на українські чорноморські порти ризикують мати далекосяжні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема, у країнах, що розвиваються.
"Ми бачили тривожні повідомлення про подальші російські удари по портовій інфраструктурі, включно зі складами зерна, у портах Рені та Ізмаїл на річці Дунай – ключовому маршруті для транспортування українського зерна, неподалік від кордонів України з Молдовою та Румунією", - додав він. За словами помічника генсека ООН, навмисне націлювання на інфраструктуру, яка полегшує експорт продовольства до решти світу, становить небезпеку для життя мільйонів людей, яким потрібен доступ до їжі.
"Ці атаки на об’єкти з експорту зерна України, як і всі атаки на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, є неприйнятними та мають бути негайно припинені", - додав він.
Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, своєю чергою, сказала, що лише однією російською атакою було знищено 60 тис. тонн зерна. Цього, за даними Всесвітньої продовольчої програми, було б достатньо, щоб вподовж року прогодувати понад 270 тис. людей.
23 і 24 липня Росія завдала ударів по українських портах на Дунаї, знищивши інфраструктуру зберігання зерна в порту Рені. "Атаки Росії на порт "Чорноморськ", який забезпечує майже 70 відсотків експорту української пшениці до країн, що розвиваються, завдали шкоди, на відновлення якої, за словами експертів, знадобиться щонайменше рік», - заявила вона.
Томас-Грінфілд переконана: Росія наполегливо намагається не пускати українське зерно на світові ринки, тому в односторонньому порядку призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі.
"Тільки одна країна використовує їжу як зброю. Лише одна країна цинічно використовує своє зерно як важіль впливу, щоб отримати підтримку з боку інших країн. І лише одна країна відповідальна за призупинення Чорноморської зернової ініціативи. Ми всі маємо спонукати Росію припинити напади на глобальну продовольчу безпеку, розширити та повністю реалізувати Чорноморську зернову ініціативу. І ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану незаконну війну проти України", - переконана вона.
У той же час постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд, яка головувала на засіданні, додала, що Росія прагне знищити історію, ідентичність та культурну спадщину України. Росія також завдає шкоди найголоднішим у світі, атакуючи порти Чорного моря та Дунаю. Росія намагається зашкодити можливості України експортувати продовольство. Це, за словами посолки, вже знищило десятки тисяч тонн продовольства та зменшило здатність України зберігати свій майбутній урожай, підштовхнувши світові ціни.
"Росія навіть не намагається приховати цинізм і жорстокість своєї незаконної війни. Вона намагається поставити Україну на коліна і виснажити міжнародну спільноту. Але Україна не буде підкорена, і ми не поступимося підтримкою України, зокрема, в цій Раді", - запевнила вона.
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