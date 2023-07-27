G7 вітає кроки України із відновлення декларування активів

Група сімей, які втратили родичів, коли Іран збив український пасажирський літак у 2020 році, повідомила Голосу Америки, що чотири країни, які цього місяця ініціювали міжнародний судовий позов у цій справі, не підтримали їхній запит на окреме глобальне розслідування.

У вересні Асоціація сімей жертв рейсу PS752 звернулася до прокуратури Міжнародного кримінального суду з проханням розширити розслідування ймовірних воєнних злочинів в Україні, включивши в нього ракетний удар Ірану, який збив літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» під час вильоту з Тегерана 8 січня 2020 року.

В результаті удару загинули всі 176 осіб на борту, більшість з яких були іранцями та канадцями іранського походження, які летіли до Канади через Київ. Іран стверджує, що його сили прийняли літак за ракету США.

Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі і керується договором під назвою Римський статут, проводить розслідування та судить осіб, звинувачених у геноциді, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та злочині агресії. Україна, яка не є державою-учасницею Римського статуту, визнала юрисдикцію МКС щодо ймовірних злочинів, скоєних на її території з листопада 2013 року.

Згадується Токійська конвенція

У запиті до прокурора МКС від 14 вересня 2022 року асоціація сімей стверджувала, що МКС має юрисдикцію, оскільки літак був зареєстрований в Україні.

Відповідно до Токійської конвенції 1963 року, яку ратифікували 187 країн, включаючи Іран та Україну, держава реєстрації повітряного судна має юрисдикцію щодо дій, скоєних на борту.

4 липня Канада, Велика Британія, Швеція та Україна, чотири країни, які втратили громадян під час інциденту рейсу PS752, попросили Міжнародний суд ООН, який також базується в Гаазі, розпочати розгляд проти Ірану. Міжнародний суд є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за вирішення правових спорів між державами.

Чотири країни заявили про порушення Тегераном міжнародних правових зобов'язань у зв'язку зі збиттям. Вони стверджували, що Іран «не вжив усіх можливих заходів», щоб запобігти знищенню рейсу PS752 збройними силами, і що він «не зміг провести повне, прозоре та неупереджене кримінальне розслідування та судове переслідування відповідно до міжнародних стандартів».

Міністерство закордонних справ Ірану відкинуло ці звинувачення в заяві від 9 липня та звинуватило чотири країни в діях, переслідуючи «політичні цілі». У ньому сказано, що Тегеран діяв «відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародних зобов’язань», запропонував співпрацю чотирьом країнам, запропонував компенсацію сім’ям жертв і вжив кроків проти невстановлених представників своїх збройних сил.

Три з чотирьох держав, які подали заяву до Міжнародного суду, Канада, Велика Британія та Швеція, входять до числа 123 держав, які є сторонами Римського статуту МКС. Відповідаючи на запитання Голосу Америки, чому Канада не висловила публічної підтримки запиту асоціації сімей до прокурора МКС щодо розслідування інциденту, Міністерство закордонних справ Канади надіслало електронною поштою посилання на минулі заяви Оттави, пов’язані з Міжнародним судом ICJ, у яких не згадувався МКС. На запит щодо коментаря про МКС, Міністерство закордонних справ заявило, що немає що додати.

Посольства Великої Британії, Швеції у Вашингтоні та МЗС України також не дали коментарів у відповідь на запитання Голосу Америки щодо запиту МКС.

Наскільки потужними є аргументи

Професор права Оттавського університету Еррол Мендес написав Голосу Америки, що деякі члени канадського уряду не бажають приєднатися до цього подання до МКС, сумніваючись, що воно достатньо вагоме, щоб відповідати вимогам МКС для початку розслідування.

Мендес, який був запрошеним адвокатом у МКС у 2015 році, сказав, що деякі канадські чиновники вказують на роль МКС як суду останньої інстанції, який втручається лише тоді, коли національні суди не бажають або не можуть переслідувати найтяжчі злочини.

Відповідно до правил МКС, його прокуратура може почати розслідування за власною ініціативою або за запитом держави-учасниці.

Голос Америки звернувся до прокуратури МКС з проханням надати оновлену інформацію щодо запиту асоціації сімей. У своїй відповіді, надісланій електронною поштою, офіс зазначив, що Іран не є державою-учасницею Римського статуту, і вказав, що розгляне це питання. Але через п'ять днів, на момент публікації цього звіту, жодних додаткових коментарів не надійшло.

Оголошуючи свій запит минулого року, асоціація сімей заявила, що офіс прокурора МКС «роз’яснив, що [він має юрисдикцію над] ситуаціями, коли напад здійснюється з боку недержавної сторони на територію держави, на яку поширюється юрисдикція МКС».

Слухайте також: подкаст речника асоціації Куроша Дустшенаса у випуску подкасту Flashpoint Iran від 19 липня.

Наводимо текст інтерв’ю Дустшенаса від 12 липня, відредагований для ясності та плинності.

Голос Америки: Які останні новини у запиті асоціації до МКС?

Курош Дустшенас, Асоціація сімей жертв рейсу PS752: Ми передали їм нашу справу 14 вересня і чекаємо. Ми звернулися з проханням, щоб усі країни, які підписали Римський статут, підтримали юридичне подання асоціації сімей PS752.

На сьогодні, на жаль, ми не отримали підтримки з жодної країни. Ми справді сподівалися, що ці країни будуть зацікавлені в припиненні [імовірних] терористичних актів [таких як збиття рейсу PS752] і що вони підтримають нашу справу МКС.

Голос Америки: Враховуючи те, що у вас є чотири країни, які щойно подали заявку до Міжнародного суду щодо рейсу PS752, чому жодна з них не підтримає вашу справу МКС?

Дустшенас: Це дуже гарне запитання. Фактично, ми намагалися з’ясувати для себе, чому деякі з цих країн не бажають підтримувати цю справу в МКС, тому що, зрештою, МКС веде відкрите розслідування [імовірних] воєнних злочинів, яке охоплює територію України. Літак рейсу PS752 був зареєстрований в Україні, і відповідно до міжнародного права він вважається частиною території України. Отже, якщо МКС проводить усілякі розслідування воєнних злочинів [за участю України], чому б також не розглянути це питання і принаймні провести розслідування?

Голос Америки: Як ви думаєте, що далі станеться з вашим запитом у МКС?

Дустшенас: Ми продовжуватимемо просити наших юристів довести це до відома прокуратури МКС і запитати, чи потрібна допомога з боку асоціації сімей чи будь-кого іншого. Ми готові допомогти. Ми розуміємо, що [прокурори МКС] перевантажені всілякими розслідуваннями, які вони зараз проводять, а саме розслідуваннями злочинів в Україні та всюди. Але ми не хочемо, щоб про нашу справу забули. Ми хочемо переконатися, що це також буде розглянуто.

Це зобов’язання не лише МКС, але й для всіх країн, які підписали [Римський статут] МКС, також докласти зусиль, щоб порушити цю справу та розпочати судове переслідування після належного [попереднього розгляду та] розслідування.

Збиття рейсу PS752 не було належним чином розслідувано, і спочатку потрібно провести розслідування. Ми знаємо, що в Україні ведеться кримінальне розслідування. Це триває вже більше двох років. На жаль, коли в березні 2022 року дійсно почалось просування, [повномасштабне] російське вторгнення [в Україну] сповільнило цей процес. Отже, є активне розслідування, але воно не має достатньо ресурсів, щоб дозволити йому йти вперед.