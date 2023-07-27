Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Викрадення дітей. Чи покарають Путіна і Лукашенка?

Брифінг. Викрадення дітей. Чи покарають Путіна і Лукашенка?
Embed
Брифінг. Викрадення дітей. Чи покарають Путіна і Лукашенка?

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр оборони США коментує український контрнаступ. Нові деталі про F-16. Слухання у Гельсинській комісії США про порятунок українських дітей та жінок від російської агресії. Говоримо із нашою кореспонденткою у Конгресі Катериною Лісуновою. Яку роль відіграв режим Лукашенка у викраденні українських дітей, і чи можна притягнути його до відповідальності? Говоримо про це із заступником керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павлом Латушко. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG