Західний світ об’єднаний, - Мелоні в Вашингтоні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Співпраця США та Італії у підтримці України та протидії російській війні - серед головних тем візиту Джорджи Мелоні до Вашингтона. Африканські країни чітко бачать наслідки рішення Росії вийти із зернової угоди - так Джон Кірбі прокоментував той факт, що на саміт Росія-Африка приїхали менше половини запрошених делегацій. Як захистити українських жінок і дітей від російської агресії і як притягнути воєнних злочинців до відповідальності: деталі слухань Гельсінської комісії США. Яку роль відіграв режим Лукашенка у викраденні українських дітей, і чи можна притягнути його до відповідальності? - Розмова із Павлом Латушко. "Неповагою" назвала українська тенісистка Еліна Світоліна рішення Федерації фехтування дискваліфікувати із Чемпіонату світу Ольгу Харлан. Чому деякі західні політики та аналітики хочуть якнайшвидше примирити українців і росіян? Гість студії: Олена Давліканова. Як американські бізнесмени українського походження та зірки Голівуду підтримують Україну.