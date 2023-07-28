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"Битва триває, Україна переможе!" - на Заході вітають українців з Днем державності
Україна сотні років бореться за свою державність і відстоює право обирати власний шлях, твітує в День Української Державності посолка США в Україні Бріджит Брінк. Вона підтвердила, що США підтримують Україну в цій боротьбі.
"Разом з українцями святкую День Української Державності та згадую сотні років прагнення боронити свою державу та відстоювання свого права обирати власний шлях. Сьогодні – і щодня – Сполучені Штати підтримують Україну", - твітує Брінк.
"Битва триває, Україна переможе", - написала у Twitter посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у дописі-привітанні з Днем Української Державності.
Президент України Володимир Зеленський в цей день виступив під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві, повідомляє Радіо Свобода.
Він підкреслив - Росія, навіть після перемоги над нею, ймовірно, не полишить загарбницьких планів щодо України, однак українська перемога має забезпечити надійний захист української державності.
«Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани. Саме наша державність є нашою відповіддю на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але важче повернути, якщо втратиш», – заявив глава держави
Україна вдруге святкує День державності. Це свято Зеленський встановив своїм указом у 2021 році. Дата свята співпадає з Днем хрещення Русі. Наступного року, з огляду на перехід Православної церкви на новий календар, цей День відзначатиметься 15 липня.
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$300 млн на безпекову допомогу Україні - Сенат схвалив проект оборонного бюджету США
Сенат США затвердив власну версію проекту оборонного бюджету США на 2024 рік. Раніше відповідний проект схвалила Палата представників США. Тепер обидві палати американського Конгресу мають узгодити спільний документ.
Загалом, на оборонну сферу в сенатській версії документа передбачається виділити рекордні $886 мільярдів. Так само, як і в законопроекті проголосованому в Палаті представників, сенатська версія схвалює $300 млн на безпекову допомогу Україні в 2024. Це рівноцінно сумі, яку запитував Білий Дім, але на $500 мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, для України передбачили $800 мільйонів. Окрім того, Сенат пропонує продовжити дію Ініціативи сприяння безпеці Україні щонайменше, до 2027 фінансового року.
Окремим розділом Сенат висловлює свою позицію, щодо озброєння України та закликає надати Києву вдосконалені боєприпаси подвійного призначення DPICM, - "Таку зброю можна застосовувати в існуючих українських системах, що збільшить український запас боєприпасів та посилить зусилля України припинити незаконну та несправедливу війну Росії", - йдеться в розділі 1240.
Законопроект пропонує продовжити спрощене придбання оборонних запасів пов’язаних з Україною та наголошує на необхідності окремо виділити додаткові кошти на оборону США та зокрема на Україну.
"(Законопроект ред.) висловлює позицію Сенату про зростаючі загрози для національної безпеки, які вимагають виділення додаткових коштів, більших за означений ліміт оборонних витрат. (Законопроект ред.) закликає президента надіслати екстрені запити на додаткове фінансування для розв'зання цих проблем. Включаючи продовження підтримки ЗСУ, додаткове виробництво боєприпасів, бойових машин та модернізацію військово-морської оборони", - йдеться в розділі 1004, про позицію Сенату щодо необхідності додаткових, екстрених асигнувань.
Окрім іншого, документ надає уряду повноваження проводити навчання та підтримку в Україні лікування ПТСР, ампутацій, черепно-мозкових травм та інших ушкоджень отриманих внаслідок російської війни.
Союзники та партнери США і НАТО повинні продовжити надання необхідної допомоги Україні, оскільки українці продовжують боротьбу проти незаконної та несправедливої війнипроект оборонного бюджету США
А також закріпляє зобов’язання США перед НАТО та наголошує на важливості збереження об'єднаної відповіді на війну РФ в Україні. "Незаконне вторгнення РФ в Україну підірвало безпеку в Європі та вимагає повної уваги НАТО. Союзники та партнери США і НАТО повинні продовжити надання необхідної допомоги Україні, оскільки українці продовжують боротьбу проти незаконної та несправедливої війни", - йдеться в тексті.
Далі Сенат та Палата представників мають узгодити спільну версію оборонного бюджету. Оглядачі зауважують, що процес погодження фінальної версії може бути складним, так як раніше в Палаті представників республіканцям вдалось додати до Оборонного бюджету низку поправок, з якими категорично не погоджуються демократи. Зокрема, щодо расових та гендерних питань, а також щодо політики Пентагону стосовно абортів.
Відтак, голосування в Сенаті мало двопартійний характер, 86 - за, 11 - проти. У той час як варіант Палати представників був прийнятий переважно партійним голосуванням 219 - за, 210 - проти. Із них четверо демократів проголосували за та четверо республіканців проти.
Масштаби трагедії з мінами в Україні внаслідок російської війни
Після понад року постійних змін фронтових смуг в Україні і в той час, як українські війська просуваються з контрнаступом, перед солдатами і цивільними українцями постала смертельна проблема - міни, яких потенційно сотні тисяч, розкиданих на дорогах, закопаних в полях і прихованих у зруйнованих містах.
Серед них є новітні міни, які можуть реагувати на рух, або знищувати транспортні засоби на відстані сотень метрів. Але найбільш поширені старіші прості міни, яких виробляли десятками мільйонів і якими заповнювали арсенали як російської, так і української армії.
...ми не можемо вирішити цю проблему самотужки. Лише світова спільнота, наші партнери можуть допомогти...Тимур Пістрюга
Агенція Reuters розмовляла з чотирма гуманітарними організаціями, що спеціалізуються на розмінуванні, з військовими фахівцями та вивчала звіти груп, які працюють з нерозірваними боєприпасами, і виявила, що замінованість України така масштабна, що найімовірніше є безпрецедентною у 21 столітті.
Оскільки війна триває, то «нема практичної можливості окреслити заміновані території», чи знати про рівень замінування, каже Марк Гізнай, позаштатний директор організації Human Rights Watch з питань озброєнь. «Який термін ви хотіли б застосовувати для окреслення масштабів: великі, дуже великі, екстремальні… (Україна) була б в тій категорії».
Міни виявилися серйозною перешкодою для українських військових, сповільнюючи наступальні дії, пошкоджуючи бронетехніку. Для подолання мінних полів у Запорізькій і Донецькій області необхідні масштабні військово-інженерні операції, які є непростими навіть для найкраще оснащених армій.
Через це українські сили вимушені просуватися стримано, спочатку атакуючи російську артилерією та інші вогневі позиції, а вже потім намагаються йти в наступ, використовуючи лінійні заряди для розмінування та бронемашини з плугами.
Військові та гуманітарні сапери використовують дуже різні методи знешкодження мін, тому навіть після того, як українські військові прочищають смуги через мінні поля та відвойовують територію, ризик для цивільного населення залишається і може тривати десятиліттями.
«Є громади, які щоденно мусять давати раду мінам… бо вони вимушені там жити», - каже Адам Коморовські, регіональний директор Східної Європи, Південної Америки і Карибського басейну в гуманітарній групі з розмінування Mines Advisory Group.
«Чи йти мені і ризикувати натрапити на вибуховий пристрій? Чи просто не сіяти і збирати врожай культури? Кожен з цих варіантів жахливий».
Види мін
Одним із найпоширеніших типів мін виявлених під час війни в Україні є протипіхотна міна ПФМ-1, відома як міна-метелик, що має пластиковий корпус приблизно завбільшки з книжку в м’якій палітурці. Начинена лише 37 грамами вибухівки, як йдеться в документах женевського Міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD), вона не спричиняє великі вибухи. Натомість, коли людина наступає на одне з «крил» міни, вона вибухає з силою, якої досить лише, щоб покалічити.
Такі міни, що широко використовувалися Радянським Союзом під час вторгнення в Афганістан у 1980-х роках, можна розкидати вручну, скидати з літаків, або вистрілювати з реактивної артилерії. Металошукачем можна виявляти їхні металеві деталі, але дивна форма та розміри мін означають, що вони можуть залишатися непоміченими роками, і цивільні люди можуть вважати їх нешкідливими предметами.
«Вони дуже небезпечні, особливо для мирного населення», - пояснює Тимур Пістрюга, голова Асоціації саперів України. «Вони схожі на листя… вони зелені. У траві їх важко помітити».
Натомість протипіхотна міна ПОМ-3 - це новий тип, і до неї не потрібно торкатися, щоб вона вибухнула. Ті міни також можуть бути розсіяні літаками, ракетами та артилерією і, падаючи, вони випростуються з допомогою маленьких механічних «пелюсток». Міна, яка розмірами і формою нагадує бляшанку для безалкогольного напою, вставляє у землю невеликий зонд. Згідно з документами GICHD, коли зонд виявляє вібрацію – наприклад, наближення кроків, то підкидає міну в повітря на 1-1,5 м. У цей момент розривається 100 г вибухівки і відлітають смертоносні металеві уламки. Оскільки до таких мін небезпечно навіть наближатися, то найкраще їх знешкоджувати, розстрілюючи ті міни здалека, каже Марк Гінзай.
Також в Україні багато протитранспортних мін. Серед найчисельніших – серія ТМ-62, які використовують і російські, і українські війська. Їх можуть розкладати на землі, або закопувати в неглибокі ями. TM-62M - стара модель і має металеву оболонку, що полегшує її виявлення, пояснює GICHD; а TM-62P3 має пластиковий корпус. Обидві містять від 6,5 до 7,5 кг вибухової речовини, призначеної для вибуху вгору, щоб пробити слабшу броню в череві бронетехніки.
Якщо там встановлено запобіжник під тиском, то для вибуху потрібен тиск 150 кг. Натомість магнітні запобіжники спрацьовують за присутності будь-якого металу, що містить певну кількість заліза, наприклад сталі.
Міни PARM німецької розробки (скорочення від Panzerabwehrrichtmine) встановлюють поблизу місць, де очікується проходження ворожої техніки. Коли вона вибухає, активована дротом, інфрачервоним датчиком, або дистанційним сигналом, то міна запускає високошвидкісну ракету з приблизно 2 кг. вибухівки, що пробиває броню. Українські військові отримали від Німеччини у 2022 році понад 1,5 тисячі таких мін.
Центр GICHD задокументував використання в Україні принаймні 12 типів протипіхотних мін і 9 типів протитранспортних мін. Андро Метьюсон, дослідник гуманітарної організації з розмінування HALO Trust, каже, що фахівці виявили в Україні принаймні 10 нових типів сучасних мін, у тому числі з серії POM-3 і PARM.
Війна в Україні «це перша війна, де я працював, коли ми маємо справу з участю армії розвиненої супердержави», - розповідає Коморовський, маючи на увазі Росію. «Іншим прикладом, коли держава з такими силовими можливостями використовувала протипіхотні міни в промисловому масштабі», був Радянський Союз чотири десятиліття тому в Афганістані, каже він.
Мінні поля
Військові зазвичай позначають свої мінні поля на мапі, щоб їхні підрозділи знали, де небезпека. Це може полегшувати гуманітарне розмінування. В Україні більшість таких мінних полів розташовані біля лінії зіткнення, яка пролягає від кордону з Росією на сході, приблизно за 150 км на схід від Харкова, на південь і захід через Запорізьку область до Херсона ближче до узбережжя Чорного моря. Протяжність лінії становить тисячі кілометрів, і кількість мінних полів уздовж неї не встановлена, каже Марк Гізнай.
«Під час війни в Перській затоці 1991 року армія США в Іраку прорвала оборонні смуги, які мали глибину від 2 до 5 кілометрів», з десятками тисяч мін на кожному мінному полі, розповідає Мік Раян, сапер - генерал-майор австралійської армії у відставці. «Те, що росіяни зробили на зокрема півдні, може бути схоже… ми говоримо про сотні тисяч, як мінімум».
Рівень засмічення мінами можна бачити там, де Україна відвоювала територію. В колись окупованих містах в Київській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях виявили багато мін, особливо протипіхотних, вказує Метьсон.
Це створює ситуацію, коли "небезпечне все", каже Пістрюга.
«Наприклад, на звільнених територіях досі заборонено ходити в ліс, – сказав він. - Наша влада не дозволяє людям збирати гриби, бо ліси ще не розміновані».
Гізнай і Коморовський застерігають, що в тих районах величезний ризик для цивільного населення становлять протипіхотні міни та імпровізовані міни -пастки.
Але з часу вторгнення більшість зареєстрованих цивільних поранень від мін були спричинені протитанковими мінами, каже Метьюсон. За період з лютого 2022 року по травень 2023 року, згідно з даними HALO Trust, внаслідок 550 нещасних випадків, пов’язаних з мінами, зазнали поранень, або загинули 855 цивільних.
«Найнебезпечніше зараз в Україні — це їздити по ґрунтових дорогах, — вважає Метьюсон. - Якщо уявити протитанкову міну, яка призначена, щоб зривати гусениці або пошкодити 30-тонний танк, то можна уявити, що вона робить з 2-тонним автомобілем».
Розміновування
Військове призначення мін полягає в тому, щоб перешкоджати пересуванню ворога, змушуючи транспортні засоби та солдатів уникати певних ділянок, витрачати час на розмінування через ризик втрат. «Це речі призначені для того, щоб вбивати і калічити ворожих солдатів», — каже Раян. Упродовж зими російські війська неодноразово штурмували українське місто Вугледар, але атаки зупинили протитранспортні міни, розповідає Раян і Джек Вотлінґ, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб.
Коли армії наступають, то не прибирають всі міни. Натомість вони створюють смуги, через які можна наступати на позиції противника, каже Вотлінґ. Для цього, за його словами, військові можуть використовувати інструменти, які є швидшими та більш руйнівними, наприклад «лінійні заряди» – канати з вибухівкою, які вистрілюють в мінне поле і висаджують в повітря, щоб вибухали міни.
За його словами, що швидший цей процес, то менше наступаючі підрозділи перебуватимуть під вогнем противника.
«Для них проблема не в мінах, — пояснює Вотлінґ. - Міни — це неприємна перешкода, з якою можна впоратися, якщо у вас є час. Проблему становлять міни в районах, що покриваються вогнем ворога».
Вотлінґ і Раян кажуть, що для розміновування, залежно від умов, можуть бути використані інші методи, такі як плуги або катки, встановлені на бронетехніці.
Військові мінні поля майже завжди мають і протипіхотні, і протитранспортні міни, щоб не дати піхоті просуватися в пішому порядку.
Гуманітарне розмінування більш копітка справа.
Насамперед, співпрацюючи з органами відповідної країни, фахівці провадять нетехнічне обстеження, щоб виявити рівні забруднення. Це передбачає спілкування в громадах, вивчення того, що люди бачили, чули та пережили, а також аналіз звітів і записів про бойові дії та позиції, кажуть Коморовський і Пістрюга. Фахівці, які займаються розмінуванням, дотримуються міжнародних стандартів ООН щодо протимінної діяльності, які були розроблені в середині 1990-х років і доповнені національними стандартами країни, в якій вони працюють.
Використовуючи дані опитування, експерти позначають на мапах багатокутники, що показують зони, на яких треба зосередитися, каже Гізнай.
Наступний крок – технічне обстеження, яке передбачає пошук меж мінних полів за допомогою такого обладнання як георадари і металодетектори. Фахівці з розмінування кажуть, що виявляти вибухівку можуть навчені собаки і щурі.
А тоді починається розмінування, в якому пріоритет надається територіям, важливим для місцевого населення, таким як сільськогосподарські угіддя, джерела води, населені пункти та дороги. За словами Коморовського, є два загальні типи очищення, які обидва вимагають висококваліфікованих працівників у захисному спорядженні:
«Перше - безконтактні міни. Якщо ви виявляєте їх, то підриваєте на місці, — каже він. - Друге - звичайна протипіхотна міна, що, як правило, вибухає внаслідок тиску на верхню частину. Якщо ви викопаєте її збоку, безпечно виймете і відкрутите запал… заберете заряд, і це просто шматок пластику та металу».
Коли це буде завершено, перш ніж землю передадуть для безпечного цивільного використання, треба провести «контроль якості» з використанням різних методів виявлення мін.
Майбутнє
Руйнування Каховської греблі у червні і затоплення на півдні України, швидше за все, призвело до зміщення багатьох мін уздовж лівого берега Дніпра, посилюючи загрозу, вважає HALO Тrust.
Україна підписала Конвенцію 1997 року про заборону використання, накопичення, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення і на час початку війни знищувала свої протипіхотні міни. У січні Human Rights Watch повідомила, що знайшла докази, що проти російських сил в Ізюмі використовували ракетні міни PFM-1; в МЗС України тоді заявляли, що українські збройні сили суворо дотримуються конвенції, і що повідомлення будуть "належним чином проаналізовані відповідними установами". Міністерство закордонних справ України не відповіло на нещодавній запит про коментар.
Росія, яка не є підписантом Конвенції, застосовувала протипіхотні міни широко. Міністерство оборони Росії не відповіло на письмовий запит про коментар.
Контрнаступ України означає намагання військових пробити російські мінні поля. Почалися також гуманітарні нетехнічні обстеження, але здійснювати їх біля фронту неможливо. Наразі організації з розмінування намагаються допомогти мирним жителям уникати небезпек та відновити нормальне повсякденне життя.
«Масштаби трагедії величезні, - каже колишній киянин Тимур Пістрюга, - тому ми не можемо вирішити цю проблему самотужки. Лише світова спільнота, наші партнери можуть допомогти нам з підтримкою гуманітарного розмінування».
2100 дітей вивезли в Білорусь з України за згоди Лукашенка, кажуть в опозиції. Активісти зібрали докази для Гааги
Яку роль відіграв режим Лукашенка у викраденні українських дітей спільно з Кремлем і чи можна притягнути його до відповідальності? Яку загрозу для Польщі та Литви становлять вагнерівці в Білорусі. Про це в ефірі Брифінгу Голосу Америки із заступником керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівником Народного Антикризового Управління Павлом Латушко говорила Юлія Ярмоленко.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Які саме докази вам вдалося знайти і передати до Міжнародного кримінального суду, яку безпосередньо участь брав Лукашенко у викраденні українських дітей?
Павло Латушко, заступник керівника Об'єднаного Перехідного Кабінету Білорусі: Лукашенко організував системні масштабні дії, спрямовані на незаконне переміщення з окупованих територій України українських дітей на територію Білорусі. За нашими даними, які ми представили офісу прокурора Міжнародного кримінального трибуналу у місті Гаага, було вивезено дві тисячі сто дітей. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що це лише початок, і до кінця року ця кількість може наблизитися до трьох тисяч українських дітей. Це як мінімум.
Всі документи Лукашенко підписував у Москві. Є номери, дати, у нас є свідчення, які підтверджують маршрути переміщення дітей
Це організовано під вивіскою так званої Союзної держави (Росії та Білорусі). Саме Лукашенко є керівником цієї Союзної держави (Росії та Білорусі). Фінансова підтримка цієї незаконної діяльності виділяється з бюджету Союзної держави (Росії та Білорусі). Всі документи Лукашенко підписував у Москві. Є номери, дати, у нас є свідчення, які підтверджують маршрути переміщення дітей. Є документи, підписані держсекретарем Союзної держави (Росії та Білорусі) Дмитрієм Мезенцевим, колишнім послом Росії в Білорусі, де він підписує документ, що виконував волю Путіна і Лукашенка, говорить про джерела фінансування, маршрут.
Ми встановили, що серед цих дітей є діти-сироти. На той момент, коли ми подавали документи в місто Гаага, ми індивідуально встановили 16 дітей-сиріт. Два дні тому ми встановили, що йдеться про понад 50 дітей-сиріт з України. На жаль, я так само готовий сказати, що кілька цих дітей були вивезені на постійне проживання на територію Росії. Це перша частина злочинів - незаконне переміщення. Друга частина - злочинів, це індоктринація, навчання цих дітей, де їм просто кажуть: України як держави немає, що вона повинна зникнути, що немає такого президента, що вони не є українцями, і так далі. І на цьому працюють пропагандисти Лукашенко. І так само неурядові організації російські та білоруські.
Ю.Я.: Ви передали докази до Міжнародного кримінального суду про існування так званих таборів, де українським дітям намагаються вести пропаганду і нав'язувати російські наративи?
П.Л.: Так, ми встановили п'ять місць знаходження українських дітей на території Білорусі, чотири з них в Мінській області й один табір в Гомельській області. До речі, ми публікуємо на нашому сайті народного антикризового управління відео та деякі матеріали.
Протягом найближчого тижня я сподіваюся, ми опублікуємо документи, які ми передали в місто Гаага, в міжнародний трибунал, за винятком тих документів, які мають конфіденційний характер, які стосуються персональних даних чи тих документів, які можуть створити ризик притягнення до репресій у певних білорусів, які нам допомогли знайти ці документи.
Ми опублікуємо відео, де дві пропагандистки, сестри Груздєви, кажуть, що Байден має померти, має померти Зеленський, а Путін має процвітати. І це все зафіксовано у гігабайтах відеоматеріалу і документах. Це все - обґрунтовані підстави вважати, що відбуваються воєнні злочини за рішенням Лукашенко спільно з Російською Федерацією.
Ю.Я.: Чи відомо вам як розвивається ситуація у цій справі і чи варто очікувати, що Міжнародний кримінальний суд також видасть ордер на арешт Лукашенка, так само як це сталося із Путіним?
П.Л.: Зрозуміло, що ми обмежені в коментарях щодо наших контактів з офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Такі правила. Вони вказали, що ми не маємо права коментувати нашу комунікацію. Я лише можу сказати, що вони були позитивно вражені кількістю зібраних матеріалів, їх якістю з точки зору юридичного аналізу.
Це виняткове право прокурора Міжнародного кримінального суду ухвалювати наступне рішення. На думку юристів, народного антикризового управління, яке я очолюю, яке збирало всі ці документи, є обґрунтовані підстави вважати, що злочини скоєні на території Білорусі. Ми передали ці матеріали і генеральному прокурору України, бо це діти громадян України. І саме Україна повинна першою отримати цю інформацію.
Ю.Я.: Як вам здається, чи вдасться Лукашенку себе відбілити, адже він намагається зараз сказати що він був не причетний до цих діянь?
П.Л.: Я сподіваюся, що ні. Зрозуміло, що це рішення прокурора. Лукашенко у той день, 27 червня, коли ми передавали матеріали в місто Гаага, його поінформували про це. І він прокоментував, що Латушко бігає за мною по Європі і хоче притягнути мене до кримінальної відповідальності. Так я (Лукашенко) скажу, що узгоджував це рішення з Путіним. І фінансові кошти були виділені з бюджету Союзної держави (Росії та Білорусі). До речі, голова білоруської організації Червоного Хреста, каже, брав участь у цих злочинах. Алєксей Талай з фонду, який організовує вивезення дітей з окупованих територій в Білорусь, так само підтверджує, що він робить це за згодою Лукашенка. Таке ж підтвердження ми маємо боку Мезенцева, державного секретаря Союзної держави (Росії та Білорусі) і Ольги Волкової, яка очолює фундацію «Дельфіни», яка діє на Донбасі. Це 5 осіб, прізвища яких я назвав, у відношенні яких ми представили докази здійснення злочинів. На жаль, таких людей більше. Всі вони повинні бути притягнутими до відповідальності, бо поки не настане відповідальність, злочини не припиняться.
Ю.Я.: Бойовики Вагнера у Білорусі. Чи є на вашу думку загроза від цієї групи для західних країн, які межують з Білорусією? Чи можуть бути якісь провокації, тому що зараз публікуються навіть відео їхнього тренування в Білорусі?
Сценарій провокації локального прикордонного конфлікту, "на жаль, ми бачимо реальним. Зараз увійшла вже дванадцята колона "Групи Вагнера" у Білорусь"
П.Л.: Я не думаю, що сьогодні агресія реальна, провокації, які мають на меті дестабілізацію ситуації на кордоні, це реальний сценарій. Ми говоримо про те, що ще у 2021 році, напередодні гібридної війни, яку розпочав Лукашенко, за вказівкою Путіна, висилаючи нелегальних мігрантів на кордон з Польщею, Литвою, Латвією, нам стало відомо, що був підготовлений сценарій з організації провокацій на кордоні, з взаємними обстрілами територій. І могло виглядати, що вагнерівці під виглядом мігрантів перетинали кордон з Литвою та Латвією, і начебто, починали обстрілювати білоруських прикордонників. І виникає локальний прикордонний конфлікт. Такий сценарій, на жаль, ми бачимо реальним. Зараз увійшла вже дванадцята колона "Групи Вагнера" у Білорусь, і їх кількість зростає.
Як пояснювати іноземцям, чому українці не бачать перспективи примирення із країною-агресором. Інтерв’ю
Чому деякі західні політики та аналітики хочуть якнайшвидше примирити українців і росіян, чим загрожує просування наративів про те, що ця війна - це війна лише Путіна, і як пояснювати американцям чи європейцям, чому українці не бачать перспективи примирення із країною-агресором?
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