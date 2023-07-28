Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства

Про те, як захистити українських жінок і дітей від російської агресії і як притягти воєнних злочинців до відповідальності говорили під час слухань Гельсінської комісії США в Конгресі 26 липня.

В комісії наголошують - російська війна показала надзвичайну потребу в діях США та міжнародної спільноти, щоб врятувати дітей України та захистити дітей та біженців у всьому світі від звірств війни та інших загроз, таких як торгівля людьми.

"Українські діти зазнають серйозних травм через геноцидну загарбницьку війну Росії проти України. Майже дві третини дітей в Україні були переміщені, тисячі поранені і сотні вбиті. Український уряд задокументував близько 20 000 випадків примусового вивезення дітей до РФ або контрольованих Росією територій України для примусової русифікації. Це воєнний злочин відповідно до Женевської конвенції, який може становити геноцид... Багато українських дітей стали свідками неймовірного насильства, зокрема вбивства власних батьків або членів родини", - йдеться на сайті Гельсінської комісії США.

Виступаючи перед комісією посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, зауважила що РФ викрадає тисячі українських дітей і у цьому злочині задіяні чиновники на всіх рівнях російського уряду.

"Президент США Джо Байден зазначив, що Росія викрадає українських дітей, щоб вкрасти майбутнє України. У звіті, який видала Обсерваторія Конфліктів, - це організація фінансована Сполученими Штатами, - детально описано оперативну російську мережу позицій та високоорганізованих процесів для переселення тисяч українських дітей на території підконтрольні російському уряду, як в Україні, так і в Росії. Щоб вже там піддати їх політичному перевихованню та русифікації. Виходячи із даних цих досліджень ми знаємо, що до цих процесів залучені чиновники на всіх рівнях російського уряду, - від президента Путіна до локальних посадовців, які сприяють цьому. І ми знаємо, що зараз ця мережа дитячих закладів простягається від окупованого Росією Криму до Далекого Сходу Росії", - заявила у Бет Ван Скаак.

Інший доповідач, доктор медичних наук "Центру медицини розуму і тіла" Джеймс Гордон, наголосив, що нині усе населення України травмоване цією війною. Незалежно від того, чи це жертвами російських військових, чи це свідки цієї війни. Як приклад він навів малюнок 8-річної дівчинки Софії, з міста Ірпінь.

"Кожна дитина та кожна людина в Україні травмована. Отже, коли ми обговорюємо як на це відповісти, нам потрібна загальна відповідь громадської охорони здоров’я, яка була би спрямована на лікування цієї травми. Це намалювала 8-річна Софія з Ірпеня. На екрані те, що побачила Софія. Російський солдат вбиває дитину, він замальований червоним. Потім, позаду російського солдата вона намалювала українського солдата, який вбив російського солдата. Вона дивилась на це з певним полегшенням кілька хвилин. Але потім похитала головою і намалювала літак, що падає червоним дощем на російського солдата. Тоді вона сказала, тепер, можливо тепер, російський солдат мертвий. Ця невпевненість у майбутньому, це нехтуванням росіянами як життями дітей так і дорослих, - переживають усі. І ця маленька дівчинка говорить та малює за всіх", - каже Гордон.

Щодо того як діяти із цими злочинами, під час слухань доповідачі сконцентрувалися на двох пунктах, - це розслідування, та покарання. Щодо розслідувань посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, зауважила, що до українських слідчих також долучились міжнародні представники.

"Зараз ми фінансуємо в Україні Консультативну Групу з питань жорстоких злочинів. Це організація, яка фінансується Великою Британією, США та Євросоюзом, щоб надати скоординовану підтримку Генпрокуратурі України щодо притягнення до відповідальності злочинців в українських судах. Ця консультативна група об’єднує міжнародних експертів у різних галузях. Зокрема, експертів з питань воєнних злочинів, прокурорів, спеціальних керівників судово-медичної експертизи, спеціалістів, слідчих та інших представників світових міжнародних трибуналів з воєнних злочинів, а також національних підрозділів з воєнних злочинів. Ці експерти допомагають у зборі та збереженні доказів, дослідженні місця злочину та судово-медичному аналізі, належному процесуальному захисті та обов’язковому проведенні розслідувань, зосереджених на травмі та потерпілих. Щоб гарантувати права та гідність постраждалих", - заявила Ван Скаак.

Своєю чергою, в питаннях притягнення до відповідальності Генпрокурор України, Андрій Костін, наголосив, що справедливості чекають і сім’ї українських військових, які загинули або були травмовані захищаючи Батьківщину.

"Ми всі розуміємо, що через правові обмеження Міжнародний Кримінальний Суд не має юрисдикції переслідувати цей злочин. Тому створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності та покарання вищого політичного та військового керівництва Росії, за розв’язання загарбницької війни, в тому числі чинного президента Росії Путіна, – це наш спільний обов’язок. Це обов'язок перед жертвами цієї загарбницької війни, в тому числі, і я це підкреслю, в тому числі, перед українськими військовими. Бо вони захищають нашу країну. Ми не агресори, це наших військових вбивають росіяни. І єдиний можливий спосіб на справедливе правосуддя для родин цих військових – це притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії", - заявив Костін.

Створення спеціального трибуналу є найбільш прийнятним рішенням. Його можна створити на основі багатосторонньої угоди, як це було в Нюрнберзі

Прокурор також додав, що Київ наполягає на створенні саме міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії РФ.

"Створення спеціального трибуналу є найбільш прийнятним рішенням. Його можна створити на основі багатосторонньої угоди, як це було в Нюрнберзі. Він може бути створений на основі угоди між Генеральним секретарем ООН і Україною на базі резолюції Генасамблеї ООН. Він може бути встановлений будь-яким іншим шляхом, але він має бути міжнародним за своєю суттю, тому що злочин агресії є глобальним міжнародним злочином", - зауважив український прокурор.

Законодавці, які були присутні під час слухань відповідаючи на запитання кореспондентки Голосу Америки Катерини Лісунової, зауважили, що проведення таких слухань є важливим для привернення уваги до проблеми та для боротьби з російською дезінформацією.

"Більшість інформації, яку ми сьогодні почули, є інформацією, яку ми вже і так знали. Однак надзвичайно важливо, щоб ми продовжували боротися з дезінформацією яку поширює по всьому світу режим Путіна", - розповів журналістці Емануель Клівер, конгресмен-демократ, від штату Міссурі.

Водночас, за словами Кріса Сміта, конгресмена-республіканця, від штату Нью-Джерсі спеціальний міжнародний, кримінальний суд на базі ООН можна створити вже зараз.

Відповідний трибунал, який би був спрямований прямо на Путіна, Лукашенка, їхніх генералів та усіх, хто несе відповідальність за цей жахливий злочин проти людяності, скоєний Росією ... можна було б зробити вже завтра, якби тільки була воля

"Потрібно зробити більше у створенні трибуналів. Також, Міжнародний Кримінальний Суд має розширити список обвинувальних актів. Окрім того, - і я говорю про це вже два роки, - має бути підняте питання злочину агресії та відповідний трибунал, який би був спрямований прямо на Путіна, Лукашенка, їхніх генералів та усіх, хто несе відповідальність за цей жахливий злочин проти людяності, скоєний Росією. І це потрібно робити зараз. Це можна зробити на рівні Генасамблеї - є й інші доступні методи - але це можна було б зробити вже завтра, якби тільки була воля", - розповів конгресмен-республіканець Катерині Лісуновій.

Своєю чергою, конгресвумен-республіканка від штату Індіана, Вікторія Спартц наголосила, що ці злочини мають вирішуватись на міжнародному рівні за підтримки партнерів України.

"Я думаю, що нам потрібно більше діяти і менше говорити...Тому що це питання, з яким один уряд не може впоратись самотужки. Це проблема, яка виходить за рамки кордонів однієї держави", - прокоментувала Голосу Америки, конгресвумен українського походження.

Загалом, до спеціальних слухань Гельсінської комісії США долучились шестеро доповідачів. Зокрема, посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, посолка України у США Оксана Маркарова, доктор медичних наук та представник Центру Медицини розуму і тіла Джеймс Гордон, а також Себастьян Стаховський Генеральний директор Lion Environmental та колишній координатор волонтерів Польського Червоного Хреста Підкарпатського регіону. Віртуально до дискусії приєднались генеральний прокурор України Андрій Костін, уповноважений Президента України з прав дитини, Микола Кулеба та посолка США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми, Сінді Дайер.

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