Брифінг. Що сказали Путіну африканські лідери?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Сенат США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на 2024 рік - якою буде допомога Україні? "Є речі важливіші за спорт" - американський історик коментує дискваліфікацію Ольги Харлан. Чим відзначився саміт Росія-Африка, і що сказали африканські лідери Путіну - говоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
-
липень 27, 2023
Брифінг. Викрадення дітей. Чи покарають Путіна і Лукашенка?
-
-
-
-
липень 20, 2023
Брифінг. F-16-ті для України - у чому затримка?
-