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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Що сказали Путіну африканські лідери?

Брифінг. Що сказали Путіну африканські лідери?
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Брифінг. Що сказали Путіну африканські лідери?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Сенат США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на 2024 рік - якою буде допомога Україні? "Є речі важливіші за спорт" - американський історик коментує дискваліфікацію Ольги Харлан. Чим відзначився саміт Росія-Африка, і що сказали африканські лідери Путіну - говоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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