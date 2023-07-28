Брифінг. Що сказали Путіну африканські лідери?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Сенат США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на 2024 рік - якою буде допомога Україні? "Є речі важливіші за спорт" - американський історик коментує дискваліфікацію Ольги Харлан. Чим відзначився саміт Росія-Африка, і що сказали африканські лідери Путіну - говоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.