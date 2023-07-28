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“Вражає мужність пожертвувати перемогою”. Міжнародні експерти про вчинок Харлан та її дискваліфікацію
Скандальним рішенням Міжнародної федерації фехтування назвала дискваліфікацію на чемпіонаті світу українки Ольги Харлан віце-президентка Італійської федерації з прав людини Елеонора Монджеллі.
“Це не про політику, це про воєнні злочини та геноцид. Переможницею є Ольга Харлан. Рішення Міжнародної федерації фехтування абсолютно скандальне”, - написала Елеонора Монджеллі у соцмережі Х.
27 липня Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за те, що вона після перемоги відмовилась потиснути руку спортсменці з Росії Анні Смірновій, яка виступає під нейтральним прапором і публічно підтримує російську армію.
Українська правозахисниця Олена Галушка вважає, що рішення про дискваліфікацію вкотре свідчить про необхідність відсторонити російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань.
“Ганебне шоу, яке влаштувала російська спортсменка - любителька Z - на Чемпіонаті з фехтування, стало ще одним нагадуванням, чому всіх громадян терористичної держави Росія потрібно відсторонити від Олімпіади під будь-яким прапором”, - Олена Галушка, член ради “Центру протидії корупції”.
Вчинок Харлан увійде в історію, каже професор Дейв Лунт
Американський професор історії з Університету Південної Юти Дейв Лунт в інтерв’ю Голосу Америки сказав, що вчинок Ольги Харлан увійде в історію, і його будуть вивчати в університетах.
“Є речі важливіші за спорт. І можливо важливіше надіслати (світу) сигнал, що в країні йде війна, і я представляю свою країну. Є речі важливіші, ніж дискваліфікація, коли ми говоримо про смерть людей, знищення будинків і взагалі способу життя. Дискваліфікація - це невелика ціна за важливий символ. Мене вразила мужність пожертвувати перемогою.
Справжній протест сильний лише тоді, коли ти готовий щось втратити, якщо ти готовий чимось пожертвувати.Професор історії Дейв Лунт
Вона знала, що це суперечить правилам, і все ж пішла на це. Справжній протест сильний лише тоді, коли ти готовий щось втратити, якщо ти готовий чимось пожертвувати”, - сказав професор Лунт.
Професор додав, що особливо співпереживає з українською спортсменкою, "яка мала сильне відчуття, що не треба тиснути руку своїй опонентці".
"Я розумію цінність того, чому треба уникнути рукостискання. Але я також бачу причини наслідків цього рішення. Мені б хотілось вірити, що спорт згуртовує людей, і може бути причиною для загоєння ран, розбратів між людьми, але часто це навпаки. Часто - це продовження політичної конкуренції, хоча й на спортивному полі. І як виглядає, це те, що трапилось в цьому випадку", - зазначив історик Університету Південної Юти.
Лілія Подкопаєва, чемпіонка зі спортивної гімнастики
“Героїнею та взірцем поведінки українського атлета” назвала Ольгу Харлан абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, яка має у своєму арсеналі принаймні 45 золотих медалей Лілія Подкопаєва.
“Я вважаю, що Ольга - взірець та героїня, це приклад для всіх українських атлетів, як триматися на міжнародній арені, - сказала Подкопаєва. - Навіть найбільш гра у світі не варта більшого, аніж людське життя. ... Як можна тиснути руку вбивцям?”
Подкопаєва наголошує, що після півтора року повномасштабного вторгнення Україна на світовій арені має продовжувати доводити, “що у нас війна”.
“Я доношу всім те, що Росія використовує своїх спортсменів як пропагандистів, як інструмент тиску, розповідаючи про бідних олімпійців, що спорт поза політикою. Спорт є що завгодно, але не нейтральний. Кожен спортсмен є послом, рупором і представником своєї країни, тому кожна перемога та висока кількість медалей є поштовхом до національної гордості та престижу свого народу та країни. Тому не може бути нейтральності”, - розповідає Аліна Подкопаєва.
“Хоча під нейтральним прапором, але ця спортсменка провокувала. Я не думаю, що вона це робила з власної волі. Гадаю, у неї була вказівка, що і як пробити, щоб трапилось те, що трапилось”, - ділиться своїм поглядом на ситуацію колишня чемпіонка України зі спортивної гімнастики.
Подкопаєва нагадала, що під час епідемії Ковід-19 фехтувальникам дозволяли не тиснути руку, а натомість віддавати честь шпагою.
“Коли Міжнародний олімпійський комітет, федерації кажуть, що дотримуються якихось там принципів, то давайте почнемо з самого початку. Росія вторгнулася на територію України і почала неспровоковану війну, де ж були ваші принципи?” - розповідає в інтерв’ю Голосу Америки Подкопаєва, яка зараз проживає у США. Вона не виключає, що в цій ситуації могла бути застосована корупційна складова.
Подкопаєва вважає, що білоруських та російських спортсменів не можна допускати до міжнародних змагань. “Вони повинні бути під санкціями”, - вважає спортсменка.
Олена Давліканова: пояснити, що Україна - не Росія
Корінь проблеми, що трапилась на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані, полягає в тому, що на Заході досі часто розглядають українців через російську призму, вважає Олена Давліканова, стипендіатка Центру аналізу європейської політики.
В інтерв’ю Голосу Америки, в програмі “Час Тайм”, вона, зокрема, сказала:
“Образ України й розуміння України довгий час формувалося під дуже шкідливим впливом російських наративів, зокрема, наративу про братні народи. Я особисто чула думку, що до повномасштабного вторгнення ніхто не очікував, що українці будуть так завзято протистояти вторгненню, що ми не будемо боротися, бо здалеку ми здаємося схожими народами”, - аналізує Давліканова.
Захід має навчитися дослухатись до українців, щоб їх зрозуміти, додає експертка.
Україна подала апеляцію на рішення Міжнародної федерації з фехтування щодо дискваліфікації Ольги Харлан.
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Пастор-афроамериканець агітує консервативне каліфорнійське місто підтримувати Україну
Християнський пастор ходить по рідному місту з українським прапором і розповідає про війну.
Анджело Фрайзер - пастор комунальної християнської церкви, на його проповіді приходить до 700 людей.
Бейкерсфілд – нетипове місто для переважно ліберального штату Каліфорнія, де більшість підтримує Демократчину партію. Це місто консерваторів, де більшість республіканці. Звідси родом спікер американської Палати представників конгресмен-республіканець Кевін Маккарті.
В Бейкерсфілді розташовано великий центр для фермерів, в районі також видобувають нафту. Пастор Фразієр є активним членом місцевої громади. З лютого минулого року його можна побачити не лише в церкві, а й на вулицях міста з українським прапором.
"У будь-яких, місцях де збираються люди. Я розповідаю, і найцікавіше те, що тепер, коли я беру цей прапор із собою скрізь він дає початок розмові".
Найвелелюдніше на вихідних місце в Бейкерсфілд це типовий ресторан швидкого харчування "дайнер". У "дайнері" пастор передає людям останні новини з України - спілкується з відвідувачами та власником ресторану.
"Українці, мабуть, є найхоробрішими людьми на Землі сьогодні, і вони борються, мабуть, з найгіршим злом, яке існує у цьому світі. І я просто... Трохи соромно, наскільки повільно ми вам допомагаємо. Ви робите гарну роботу з тим, що отримуєте", – каже Фрайзер.
Розказувати про Україну пастор почав одразу після повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 вирішив діяти негайно й організував протест на головній площі міста.
"Я пішов у місцевий магазин прапорів тут, у Бейкерсфілді, щоб купити український прапор. Але там у них були всі інші країни, тільки не український прапор. І він сказав мені, що мине 2-3 тижні, перш ніж вони зможуть його отримати, або і взагалі не отримають. Тому ми пішли до місцевого магазину матеріалів і виготовили власний український прапор. І це був перший український прапор у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія", – розповів Фрайзер.
Конгресменом від округу до якого входить місто Бекерсфілд є Кевін Маккарті. Він же спікер Палати представників. Саме Кевін Маккарті у жовтні торік виступив із нашумілою промовою про те, що республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків". Таким чином він критикував політику адміністрації президента Байдена за, буцімто, недостатній контроль над поставками зброї для України.
Невдовзі після промови Анджело Фразіер, який особисто знає Маккарті, вирушив до Вашингтона разом з українськими активістами Каліфорнії під час українських днів у Конгресі намагався переконати конгресменів підтримати Україну, а також виступив із промовою перед українськими активістами та громадськими діячами.
На запитання про те, як сприймає афроамериканська громада, яка бореться за свої права, за те що пастор фокусується на іноземній державі - він відповідає:
"Незалежно від того, чорний ти чи білий, чи будь-який інший, у всіх нас є проблеми. Але ця війна впливає на весь світ. І тому справа не в тому, що ми нехтуємо відстоюванням проблем афроамериканців, проблем бездомних чи будь-яких інших проблем. Ми можемо робити це одночасно. Але прямо зараз ми повинні спільно сказати, що ця війна це дуже неправильно, і цю війну потрібно закінчити".
Тому пастор своїм завданням вважає інформувати людей і допомогти їм зрозуміти важливість того що відбувається в Україні. Він планує продовжити свою роботу і на демонстраціях, і в кабінетах політиків, і просто спілкуючись з людьми у кафе.
Дивіться також: Як Анджело Фрайзер, пастор із Каліфорнії, потужно підтримує Україну зі США. Відео
Леонід Козаченко – про пошук альтернатив Чорноморській зерновій угоді. Відео
Жодні наземні шляхи не можуть замінити заблоковані Росією морські порти для експорту українського збіжжя. Європа не має відповідних транспортних потужностей, а також це у кілька разів здорожчує логістику, тож українські фермери несуть збитки.
Байден та Мелоні у Білому домі підтримали Україну. Відео
Президент США Джо Байден подякував Італії за підтримку України і наголосив, що Росія коїть звірства у війні проти України. Своєю чергою Мелоні висловила переконання, що український опір не наближає, а віддаляє загрозу світової війни і відзначила послідовну політику Італії на підтримку України.
Контрнаступ України – "друге дихання" і прорив на півдні країни. Оцінки експертів
Західні експерти і оглядачі оцінюють хід українського контрнаступу та його основні ризики.
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал (у відст.) Марк Гертлінг, відзначаючи посилені оборонні позиції росіян (на зведення яких вони мали місяці), зауважив, що на початку контрнаступу його турбувало те, наскільки важко буде українцям маневрувати з огляду на ці оборонні позиції. Саме тому, за його словами, контрнаступ виглядав повільним.
Але після того, як українці вперше застосували у своїй масштабній наступальній операції нову техніку, яку вони нещодавно отримали, темпи контрнаступу відповідають планам, каже генерал.
Про це він розповів у коментарі телеканалу CNN.
“Друге дихання” контрнаступу
Україна намагається “вдихнути свіже життя в кампанію з відштовхування російських військ”, пише видання Hill. Джерела видання повідомляють про суттєву активізацію контрнаступу у Запорізькій області цього тижня.
“Після шести тижнів повільних досягнень Київ і Вашингтон наполягають, що друга фаза контрнаступу може дати старт посиленим атакам на війська Москви та прискорити досягнення України в окупованих районах”, - пише Hill.
Цитуючи радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, видання зауважує, що Україна має значну бойову силу, ще не використану у цій боротьбі.
А держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна має хороші шанси повернути значну територію завдяки обладнанню, навчанню та порадам, “якими багато з нас ділилися з українцями протягом багатьох місяців”.
Як повідомляв Голос Америки, Блінкен вважає, що оцінювати можна лише перші результати початку непростого контрнаступу. За його словами, йдеться про наступні "кілька місяців", і західна допомога - це "вирішальний елемент" для успіху ЗСУ.
За інформацією Hill, Росія підтвердила новий масштаб атак на півдні, але заявила, що велика кількість українських підрозділів була знищена. Президент Росії Володимир Путін заявив, що “усі спроби контрнаступу були припинені, а противник відкинутий із великими втратами”.
Окремі військові експерти прогнозують завершення контрнаступу пізніше цього року без великої перемоги, що призведе до заморожування ліній.
Майкл О’Генлон, старший науковий співробітник і директор відділу досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса сказав виданню, що повільне просування українців давало російським силам час відновлювати свою систему укріплень.
Наразі, пише The Hill, українські війська зосереджують свій наступ навколо Бахмута у Донецькій області, а також міст Мелітополя і Бердянська в Запорізькій області.
“Після більш ніж шести тижнів операції, за деякими оцінками, Україна повернула собі лише близько 100 квадратних миль російської території”, – йдеться у статті. Тоді як восени минулого року під час наступу на Харків Україна захопила понад 300 квадратних миль за тиждень і саме на цих успіхах базувалися очікування від цьогорічного контрнаступу.
На Заході також цитують заступницю міністра оборони України Ганну Маляр, яка наголосила, що прогрес ЗСУ не слід визначати лише через обсяги відвойованої землі.
“Збройні сили на сьогодні дуже ефективно зменшують наступальний і оборонний потенціал ворога. Все, що повинно було рушити сюди внаслідок ворожого наступу – воно не може сюди рушити... Якщо говорити про їхній оборонний потенціал, – сказала Маляр, – то їм усе складніше оборонятися від нашого наступу”.
Федеріко Борсарі, співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики сказав The Hill, що Україна зараз переходить до “більш методичної стратегії”, відправляючи невеликі групи для розмінування траншей. Він сказав, що значний успіх у цьому наступі залежатиме від того, чи спрацює така стратегія.
Натомість Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Atlantic Council, сказав в коментарі виданню, що Україна навіть трохи перевершила його очікування. Зокрема, він навів у приклад Бахмут, де українські війська повертають собі частину території після того, як Росія протягом року спрямувала тисячі військових, щоб захопити місто.
Без протидії гелікоптерам і ракетам контрнаступ “буде повільним і кровопролитним”
Видання Forbes публікує дані британської розвідки про те, що контрнаступ України сповільнюють не тільки російські оборонні лінії, але й ударні гелікоптери Ка-52 Hokum, озброєні високоефективними ракетами, здатними вражати на великій відстані.
Зазначається, що КА-52 удосконалений на основі бойового досвіду в Сирії, має модернізовану електрооптичну вежу націлювання, передові засоби зв’язку та систему керування сховищем, що дозволяє нести нові типи зброї, включаючи, зокрема, смертоносну ракету.
А одним з ключових вдосконалень Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети, що має радіус дії приблизно 15 км.
Замість того, щоб покладатися на лазерне наведення, ця ракета використовує комбінацію тепловізора та супутникової навігації (аналогічна система американської переносної протитанкової ракети Javelin).
Розгортання нових Ка-52 з цими ракетами свідчить про намагання росіян застосувати “усе, що мають, щоб уповільнити український наступ”, пише Forbes. Одна ракета коштує близько 220 тисяч доларів є дефіцитом. За деякими оцінками, Росія закупила лише 200-300 штук.
Щодо українських потреб, то, за оцінками Forbes, необхідно більше засобів протиповітряної оборони з великим радіусом дії, таких як Patriot, а також винищувачів F-16, щоб вражати російські авіабази та протистояти загрозі, яку створюють російські гелікоптери. “Без них наступ, ймовірно, буде повільним і кровопролитним”, – вважає Девід Гемблінг, оглядач Forbes.
Прорив контрнаступу на півдні
Виданню Newsweek, посилаючись на карти дій ЗСУ від Інституту вивчення війни (ISW), пише про прорив контрнаступу на півдні країни.
"Згідно з останніми картами полів бойових дій, опублікованими Інститутом вивчення війни, Україна відвоювала значні території від окупаційних російських військ під час контрнаступу, який триває на півдні та сході країни", - пише газета.
У своєму бюлетені ISW повідомив, що сили Києва продовжують наступальні операції на півдні Запорізької області та сході Донецької області, водночас захищаючись від нових атак Росії на північному сході Луганської області.
Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, сказав виданню Newsweek, що “занадто рано” говорити, чи йдеться наразі про основну фазу контрнаступу.
За його словами, тривають вибіркові атаки у кількох різних областях для виявлення слабких російських місць.
Як повідомляв Голос Америки, “Україна добре навчена і добре підготовлена для успіху”, - заявив напередодні очільник Пентагону США Ллойд Остін. За його очікуваннями, українці “продовжать тиск", але також посадовець застеріг від очікувань швидкого успіху.
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