“Вражає мужність пожертвувати перемогою”. Міжнародні експерти про вчинок Харлан та її дискваліфікацію 

Скандальним рішенням Міжнародної федерації фехтування назвала дискваліфікацію на чемпіонаті світу українки Ольги Харлан віце-президентка Італійської федерації з прав людини Елеонора Монджеллі.

“Це не про політику, це про воєнні злочини та геноцид. Переможницею є Ольга Харлан. Рішення Міжнародної федерації фехтування абсолютно скандальне”, - написала Елеонора Монджеллі у соцмережі Х.

27 липня Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за те, що вона після перемоги відмовилась потиснути руку спортсменці з Росії Анні Смірновій, яка виступає під нейтральним прапором і публічно підтримує російську армію.

Українська правозахисниця Олена Галушка вважає, що рішення про дискваліфікацію вкотре свідчить про необхідність відсторонити російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань.

“Ганебне шоу, яке влаштувала російська спортсменка - любителька Z - на Чемпіонаті з фехтування, стало ще одним нагадуванням, чому всіх громадян терористичної держави Росія потрібно відсторонити від Олімпіади під будь-яким прапором”, - Олена Галушка, член ради “Центру протидії корупції”.

Вчинок Харлан увійде в історію, каже професор Дейв Лунт

Американський професор історії з Університету Південної Юти Дейв Лунт в інтерв’ю Голосу Америки сказав, що вчинок Ольги Харлан увійде в історію, і його будуть вивчати в університетах.

“Є речі важливіші за спорт. І можливо важливіше надіслати (світу) сигнал, що в країні йде війна, і я представляю свою країну. Є речі важливіші, ніж дискваліфікація, коли ми говоримо про смерть людей, знищення будинків і взагалі способу життя. Дискваліфікація - це невелика ціна за важливий символ. Мене вразила мужність пожертвувати перемогою.

Справжній протест сильний лише тоді, коли ти готовий щось втратити, якщо ти готовий чимось пожертвувати.

Вона знала, що це суперечить правилам, і все ж пішла на це. Справжній протест сильний лише тоді, коли ти готовий щось втратити, якщо ти готовий чимось пожертвувати”, - сказав професор Лунт.

Професор додав, що особливо співпереживає з українською спортсменкою, "яка мала сильне відчуття, що не треба тиснути руку своїй опонентці".

"Я розумію цінність того, чому треба уникнути рукостискання. Але я також бачу причини наслідків цього рішення. Мені б хотілось вірити, що спорт згуртовує людей, і може бути причиною для загоєння ран, розбратів між людьми, але часто це навпаки. Часто - це продовження політичної конкуренції, хоча й на спортивному полі. І як виглядає, це те, що трапилось в цьому випадку", - зазначив історик Університету Південної Юти.

Лілія Подкопаєва, чемпіонка зі спортивної гімнастики

“Героїнею та взірцем поведінки українського атлета” назвала Ольгу Харлан абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, яка має у своєму арсеналі принаймні 45 золотих медалей Лілія Подкопаєва.

“Я вважаю, що Ольга - взірець та героїня, це приклад для всіх українських атлетів, як триматися на міжнародній арені, - сказала Подкопаєва. - Навіть найбільш гра у світі не варта більшого, аніж людське життя. ... Як можна тиснути руку вбивцям?”

Подкопаєва наголошує, що після півтора року повномасштабного вторгнення Україна на світовій арені має продовжувати доводити, “що у нас війна”.

“Я доношу всім те, що Росія використовує своїх спортсменів як пропагандистів, як інструмент тиску, розповідаючи про бідних олімпійців, що спорт поза політикою. Спорт є що завгодно, але не нейтральний. Кожен спортсмен є послом, рупором і представником своєї країни, тому кожна перемога та висока кількість медалей є поштовхом до національної гордості та престижу свого народу та країни. Тому не може бути нейтральності”, - розповідає Аліна Подкопаєва.

“Хоча під нейтральним прапором, але ця спортсменка провокувала. Я не думаю, що вона це робила з власної волі. Гадаю, у неї була вказівка, що і як пробити, щоб трапилось те, що трапилось”, - ділиться своїм поглядом на ситуацію колишня чемпіонка України зі спортивної гімнастики.

Подкопаєва нагадала, що під час епідемії Ковід-19 фехтувальникам дозволяли не тиснути руку, а натомість віддавати честь шпагою.

“Коли Міжнародний олімпійський комітет, федерації кажуть, що дотримуються якихось там принципів, то давайте почнемо з самого початку. Росія вторгнулася на територію України і почала неспровоковану війну, де ж були ваші принципи?” - розповідає в інтерв’ю Голосу Америки Подкопаєва, яка зараз проживає у США. Вона не виключає, що в цій ситуації могла бути застосована корупційна складова.

Подкопаєва вважає, що білоруських та російських спортсменів не можна допускати до міжнародних змагань. “Вони повинні бути під санкціями”, - вважає спортсменка.

Олена Давліканова: пояснити, що Україна - не Росія

Корінь проблеми, що трапилась на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані, полягає в тому, що на Заході досі часто розглядають українців через російську призму, вважає Олена Давліканова, стипендіатка Центру аналізу європейської політики.

В інтерв’ю Голосу Америки, в програмі “Час Тайм”, вона, зокрема, сказала:

“Образ України й розуміння України довгий час формувалося під дуже шкідливим впливом російських наративів, зокрема, наративу про братні народи. Я особисто чула думку, що до повномасштабного вторгнення ніхто не очікував, що українці будуть так завзято протистояти вторгненню, що ми не будемо боротися, бо здалеку ми здаємося схожими народами”, - аналізує Давліканова.

Захід має навчитися дослухатись до українців, щоб їх зрозуміти, додає експертка.

Україна подала апеляцію на рішення Міжнародної федерації з фехтування щодо дискваліфікації Ольги Харлан.