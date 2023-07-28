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Час-Time

Ольга Харлан – героїня і взірець.Реакції на дискваліфікацію.ЧАС-ТАЙМ

Ольга Харлан – героїня і взірець.Реакції на дискваліфікацію.ЧАС-ТАЙМ
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Ольга Харлан – героїня і взірець.Реакції на дискваліфікацію.ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Сенат США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на 2024 рік, де передбачене і фінансування для України. Як Сполучені Штати можуть пришвидшити процес притягнення росіян, і зокрема Путіна, до відповідальності? У студії Голосу Америки Олександра Матвійчук. Лілія Підкопаєва прокоментувала дискваліфікацію українки Харлан із чемпіонату світу з фехтування. Єнс Андерсен підтримує ідею колективного виключення росіян зі спортивних змагань. У Кремнієвій долині доставляють українську випічку.

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