Ольга Харлан – героїня і взірець.Реакції на дискваліфікацію.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Сенат США схвалив свою версію проекту оборонного бюджету на 2024 рік, де передбачене і фінансування для України. Як Сполучені Штати можуть пришвидшити процес притягнення росіян, і зокрема Путіна, до відповідальності? У студії Голосу Америки Олександра Матвійчук. Лілія Підкопаєва прокоментувала дискваліфікацію українки Харлан із чемпіонату світу з фехтування. Єнс Андерсен підтримує ідею колективного виключення росіян зі спортивних змагань. У Кремнієвій долині доставляють українську випічку.
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Західний світ об’єднаний, - Мелоні в Вашингтоні. ЧАС-ТАЙМ
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США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн. ЧАС-ТАЙМ
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липень 24, 2023
США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ
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липень 20, 2023
Атаки РФ на українські порти: реакції в США та ЄС. ЧАС-ТАЙМ