США оголосили пакет безпекової допомоги Тайваню на 345 млн.дол.

Сполучені Штати виділять пакет безпекової допомоги Тайваню з метою оборони від потенційного вторгнення Китаю. Про це повідомили у Білому домі у п'ятницю, 28 липня.

Білий дім оприлюднив доручення президента Джо Байдена державному секретарю "спрямовувати вилучення до 345 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню".

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу, перебуваючи з візитом в Австралії, наголосив на оборонному характері зброї та систем, включених до пакета допомоги, і додав, що цю допомогу не слід розглядати як провокацію.

"Це не змінює те, що ми робили в минулому", — сказав глава Пентагону, як повідомляє центральна служба Голосу Америки. - "Важливо використовувати кожен інструмент, який у нас є, кожен механізм. … Це дійсно використання кожного інструменту, який у нас є в інвентарі".

Деякі ЗМІ з посиланням на анонімних посадовців США у сфері оборони, пишуть, що пакет допомоги Тайваню включає безпілотники MQ-9 Reaper. Раніше Тайвань купував ці дрони у США.

Речник Міноборони США Мартін Майнерс, спілкуючись із журналістами в Брисбені, Австралія, заявив, що пакет допомоги Тайваню не вплине на військову допомогу США Україні.

За словами речника, допомога Тайваню включає "можливості для самооборони, які Тайвань зможе використати, аби щоб посилити свою здатність до стримування зараз і в майбутньому". Майнерс також зазначив, що системи, включені в пакет, "стосуються критично важливих оборонних запасів, багатодоменної обізнаності, протитанкової та протиповітряної оборони".

Раніше військові та розвідувальні служби США заявляли, що, за їхньою інформацією, президент Китаю Сі Цзіньпін наказав китайським військовим бути готовими розпочати вторгнення з метою возз’єднання Тайваню з Китаєм до 2027 року.

"Я б не став недооцінювати рішучість президента Сі підтвердити контроль Китаю, контроль Китайської Народної Республіки над Тайванем", — заявив на початку липня цього року директор ЦРУ Вільям Бернс під час безпекового форуму у Колорадо.

Голос Америки звернувся за коментарем до посольства КНР у Вашингтоні.

Раніше, виступаючи на тій же конференції, що й Бернс, посол Китаю у США Се Фен наголошував, що Пекін хоче мирного возз’єднання з Тайванем.

"Ніхто не прагне знайти мирне рішення більше, ніж Китай", — сказав він. При цьому він розповів, що тайванські сепаратисти, які він їх назвав, за підтримки США вживають дій, що сприяють дестабілізації ситуації.

"Перше і головне, про що ми повинні пам’ятати, це те, що Тайвань — це китайський Тайвань", — додав він.

Тайвань залишається одним із найболючіших питань у китайсько-американських відносинах. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, називаючи острів "бунтівною провінцією", що відкололася в 1949 році.

З 1979 року відносини США і Тайваню регулюються Законом США про відносини з Тайванем, який дає правову основу для надання Тайваню засобів для самооборони, але не зобов’язує Сполучені Штати прийти на допомогу Тайваню в разі нападу.

У рамках бюджету на 2023 рік Конгрес США схвалив надання Тайваню зброї на суму до 1 мільярда доларів США, використовуючи той же тип повноважень, який прискорює безпекову допомогу та допомагає постачати зброю в Україну.