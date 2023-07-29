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- Голос Америки
США оголосили пакет безпекової допомоги Тайваню на 345 млн.дол.
Сполучені Штати виділять пакет безпекової допомоги Тайваню з метою оборони від потенційного вторгнення Китаю. Про це повідомили у Білому домі у п'ятницю, 28 липня.
Білий дім оприлюднив доручення президента Джо Байдена державному секретарю "спрямовувати вилучення до 345 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню".
Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу, перебуваючи з візитом в Австралії, наголосив на оборонному характері зброї та систем, включених до пакета допомоги, і додав, що цю допомогу не слід розглядати як провокацію.
"Це не змінює те, що ми робили в минулому", — сказав глава Пентагону, як повідомляє центральна служба Голосу Америки. - "Важливо використовувати кожен інструмент, який у нас є, кожен механізм. … Це дійсно використання кожного інструменту, який у нас є в інвентарі".
Деякі ЗМІ з посиланням на анонімних посадовців США у сфері оборони, пишуть, що пакет допомоги Тайваню включає безпілотники MQ-9 Reaper. Раніше Тайвань купував ці дрони у США.
Речник Міноборони США Мартін Майнерс, спілкуючись із журналістами в Брисбені, Австралія, заявив, що пакет допомоги Тайваню не вплине на військову допомогу США Україні.
За словами речника, допомога Тайваню включає "можливості для самооборони, які Тайвань зможе використати, аби щоб посилити свою здатність до стримування зараз і в майбутньому". Майнерс також зазначив, що системи, включені в пакет, "стосуються критично важливих оборонних запасів, багатодоменної обізнаності, протитанкової та протиповітряної оборони".
Раніше військові та розвідувальні служби США заявляли, що, за їхньою інформацією, президент Китаю Сі Цзіньпін наказав китайським військовим бути готовими розпочати вторгнення з метою возз’єднання Тайваню з Китаєм до 2027 року.
"Я б не став недооцінювати рішучість президента Сі підтвердити контроль Китаю, контроль Китайської Народної Республіки над Тайванем", — заявив на початку липня цього року директор ЦРУ Вільям Бернс під час безпекового форуму у Колорадо.
Голос Америки звернувся за коментарем до посольства КНР у Вашингтоні.
Раніше, виступаючи на тій же конференції, що й Бернс, посол Китаю у США Се Фен наголошував, що Пекін хоче мирного возз’єднання з Тайванем.
"Ніхто не прагне знайти мирне рішення більше, ніж Китай", — сказав він. При цьому він розповів, що тайванські сепаратисти, які він їх назвав, за підтримки США вживають дій, що сприяють дестабілізації ситуації.
"Перше і головне, про що ми повинні пам’ятати, це те, що Тайвань — це китайський Тайвань", — додав він.
Тайвань залишається одним із найболючіших питань у китайсько-американських відносинах. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, називаючи острів "бунтівною провінцією", що відкололася в 1949 році.
З 1979 року відносини США і Тайваню регулюються Законом США про відносини з Тайванем, який дає правову основу для надання Тайваню засобів для самооборони, але не зобов’язує Сполучені Штати прийти на допомогу Тайваню в разі нападу.
У рамках бюджету на 2023 рік Конгрес США схвалив надання Тайваню зброї на суму до 1 мільярда доларів США, використовуючи той же тип повноважень, який прискорює безпекову допомогу та допомагає постачати зброю в Україну.
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ЄС запровадив санкції щодо 5-ти російських інформаційних агенцій та їх працівників
Європейський союз запровадив санкції проти сімох громадян Росії та п’яти російських компаній. Про це повідомила Європейська рада у п'ятницю, 28 липня.
За даними ЄС, ці організації та пов’язані з ними особи причетні до поширення маніпуляцій та пропаганди на підтримку російського збройного вторгнення в Україну.
До списку санкцій включені такі компанії: "Інститут російського закордоння", "Діалог", інформаційне агентство "Інфорос", Агентство соціального проєктування та ТОВ "ГК Структура".
Також санкції запроваджені проти керівників та співробітників цих організацій. Зокрема, обмеження стосуються голови відділу розвитку стратегічних напрямів АНО "Діалог" Тимофія Васильєва. Стверджується, що він веде провоєнний телеграм-канал "Війна з фейками" із сотнями тисяч підписників.
Також санкції торкнуться засновника "ГК Структура" Іллі Ґамбачідзе, засновника "Інституту російського закордоння" Олександра Старунського, гендиректорів "Інфоросу" Анастасії Кирилової та Ніни Дорохової, політолога Сергія Пантелєєва та директора Ділового клубу ШОС Дениса Тюріна.
"Ми націлені на тих, хто маніпулює інформацією та здійснює втручання в рамках ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та його членів. Цими новими списками ми надсилаємо сильний сигнал, що ми знаємо, як вони маніпулюють нашим інформаційним простором і як вони працюють. Ми сповнені рішучості запобігати, стримувати та ефективно реагувати на ці загрози за допомогою нових інструментів", – заявив глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.
Причиною запровадження санкцій у ЄС назвали участь цих осіб та компаній у "поширенні пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України".
Зокрема, за даними ЄС, "Інфорос" започаткувало понад 270 проксі-видань, які поширюють пропаганду на підтримку війни в Україні. Ще 2020 року Associated Press писало, що це видання розповсюджує фейки про коронавірусну інфекцію.
А "Інститут російського закордоння", як стверджують у ЄС, поширює "російську дезінформацію". На сайті цієї агенції йдеться, що організація "реалізує проекти, що сприяють зміцненню інтеграції на Євразійському просторі та консолідації російського світу".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, Росія РТР/РТР Планета, Росія 24/Росія 24, TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ, Перший канал, у зв’язку з поширенням дезінформації та пропаганди проти ЄС.
"Вплив на парламентські вибори у Польщі" - експерти аналізують цілі вагнерівців на білоруських кордонах з країнами НАТО
Польща, Литва та Латвія можуть спільно закрити свої кордони з Білоруссю, якщо відчують загрозу серйозних інцидентів за участю найманців з "Групи Вагнера". Про це напередодні, 27 липня, заявив міністр внутрішніх справ Польщі.
"Безумовно, якщо будуть серйозні інциденти за участю Групи Вагнера на кордонах країн НАТО і ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безсумнівно, будемо вживати спільних дій", – сказав глава МВС Польщі Маріуш Камінський.
За його словами, якщо прикордонні з Білоруссю держави вирішать, що це "правильна відповідь", вони забезпечать "повну ізоляцію Білорусі". Дорожній рух між Польщею та Білоруссю було припинено з лютого на тлі погіршення відносин між двома країнами.
Польща посилює кордон додатковими військами
Польща, яка є членом НАТО з 1999 року, повідомила минулого тижня, що перекине деякі військові частини із заходу на схід після того, як з’явилися підтвердження того, що найманці "Групи Вагнера" почали тренувати білоруські сили спеціального призначення неподалік з її кордону. Польські безпекові експерти вважають, що кількість найманців, що прибула до Білорусі, сягає від 3 до 5 тисяч, а метою їхніх тренувань можуть бути провокації на кордоні.
Дослідниця з Польського інституту міжнародних відносин Анна Марія Дайнер нагадує у своїй статті на сайті інституту, що керівник "вагнерівців" Євген Пригожин, який наприкінці червня здійснив спробу заколоту, припинив марш на Москву лише після переговорів з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Натомість Лукашенко разом з президентом Росії Володимиром Путіним дозволив частині найманців переїхати до Білорусі.
Дослідниця також нагадує, що 23 липня під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі Лукашенко заявив, що найманці "Групи Вагнера" в Білорусі "дуже хотіли б вжити заходів проти Польщі, але він (Лукашенко) їм у цьому заважає".
Польська дослідниця вважає, що в цих словах є прихована погроза, бо такими ж словами Лукашенко говорив минулого разу, коли влаштував міграційну кризу на польському кордоні кілька років тому.
"Він тоді наголосив, що лише завдяки політиці білоруської влади кордон із країнами НАТО та ЄС безпечний, але Білорусь перестала його охороняти у відповідь на санкції Заходу", – нагадує Дайнер.
Метою заяв обох політиків було залякати польську громадськість і спробувати вплинути на польську владу, щоб вона змінила свою політику щодо Білорусі та Росії на менш конфронтаційну та припинила підтримку УкраїниАнна Марія Дайнер
Невдовзі після Лукашенка президент Путін звинуватив Польщу в тому, що вона має територіальні амбіції у колишньому Радянському Союзі. Він також заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію, бо Білорусь та Росія мають "союзну державу".
Польща заперечує, що претендує на будь-які території поза своїми кордонами. Тож, як каже Дайнер, метою заяв обох політиків було "залякати польську громадськість і спробувати вплинути на польську владу, щоб вона змінила свою політику щодо Білорусі та Росії на менш конфронтаційну та припинила підтримку України".
Польща була важливим притулком для опонентів Лукашенка, а Варшава стала одним із найрішучіших прихильників Києва після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Один з лідерів білоруської опозиції в еміграції Павло Латушка вважає, що "не виключено, що однією з цілей Вагнера будуть спроби проникнути на територію Польщі та спровокувати конфлікт на кордоні, можливо, зі зброєю".
У своєму твіті він звернувся до польського парламенту, щоб той визнав режим Лукашенка спонсором тероризму.
Військової загрози "вагнерівці" не становлять, але можуть створити напругу
Українська розвідка вважає, що після того, як "вагнерівців" роззброїли у Росії, відібрали в них танки та артилерію, вони не становлять значної воєнної загрози. Речник Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі українського телебачення, що напад "вагнерівців" на Польщу був би "самогубчим".
Американський інститут вивчення війни (ISW) також вважає, що найманці Вагнера Білорусі "не становлять військової загрози для Польщі чи України ... доки вони не будуть переозброєні механізованою технікою". Але "навіть тоді вони не становитимуть суттєвої загрози для НАТО", вважають фахівці ISW.
Але польська дослідниця вважає, що навіть без важкої зброї вагнерівці можуть зруйнувати прикордонні загородження, чи взяти участь в інших прикордонних провокаціях проти польських прикордонників із застосуванням зброї, або без, якщо б Лукашенко хотів ще раз використати мігрантів як зброю проти Європейського Союзу.
"Також не можна виключати, що частина найманців намагатиметься проникнути до Польщі та інших країн переважно на східному фланзі (як нелегально, так і, наприклад, за білоруськими паспортами) із завданням виявлення об’єктів критичної інфраструктури. Деякі з них також можуть бути підготовлені до проведення диверсій на території Польщі", – вважає Анна Марія Дайнер.
Такі провокації могли б проводитися у час білорусько-російських військових навчань "Щит Союзу", запланованих на кінець вересня, або в час жовтневих парламентських виборів у Польщі, і могли б мати "психологічний вплив на польське суспільство", вважає дослідниця.
Вагнерівці нагадують, що Росія не відмовиться від гібридних загроз
На її думку, заяви Путіна та Лукашенка чітко дають зрозуміти, що обидва режими будуть продовжувати свої гібридні дії проти Польщі та інших країн НАТО. Тож Польщі потрібен план не просто реагування на нинішню загрозу, а план довгострокового посилення охорони східного кордону.
Польща в рамках консультації в НАТО могла б запропонувати спільний підхід членів Альянсу до гібридних загроз, частиною яких є використання "Групи Вагнера", наприклад, збільшити присутність військ Альянсу на кордоні.
Крім цього, на її думку, може знадобитися визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією, що дозволить ефективніше з нею боротися на законодавчому рівні.
- Голос Америки
Кенія назвала вихід Росії із зернової угоди “ударом в спину”. Єгипет закликає Путіна відновити домовленості
Єгипет закликає президента РФ Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову угоду, а дипломат з Кенії називає вихід Москви із домовленостей “ударом у спину”.
Про це під час саміту “Росія-Африка” заявив лідер Єгипту Абдул Фаттах аль-Сісі, повідомляє видання Guardian. У присутності Путіна Фаттах аль-Сісі сказав, що “важливо досягти згоди” щодо відновлення угоди, яка дозволила 33 мільйонам тонн українського зерна потрапити на ринки зокрема африканських країн, що розвиваються.
Провідний дипломатичний чиновник Кенії назвав вихід Росії з угоди "ударом у спину".
Представники Африки очікують, що припинення російської блокади угоди покладе край безперервному зростанню цін на зерно.
Єгипет, як нагадує Guardian, є найбільшим у світі імпортером зерна, близько 80% якого надходить з Росії та України. Видання також зауважує, африканські лідери не мають важелів впливу на Кремль, щоб впливати на припинення війни, яка призвела до стрімкого зростання цін на зерно та паливо, що непропорційно вплинуло на економіку їхніх країн.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія веде переговори з членами НАТО та іншими країнами про відправлення військових кораблів в Чорне море для захисту вантажних суден, що перевозять українське зерно. За даними ЗМІ, наразі ведуться переговори про створення так званої "коаліції" з різних країн, які можуть приєднатися до британської ініціативи. Зокрема, з Єгиптом, який постраждав внаслідок припинення дії зернової ініціативи.
"Коаліція бажаючих" буде прагнути прорвати російську блокаду за кілька тижнів, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор", - повідомило The Times.
Натомість координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки сказав, що США та союзники не обговорюють можливості супроводження українських суден із зерном у Чорному морі, щоб безпечно експортувати його з України. Натомість шукають інші шляхи перевезення зерна – наземним або річковим способом.
Крім того, Кірбі напередодні також заявив, що спроба Кремля замістити українське зерно російським на африканському ринку, пропозиція надсилати російське збіжжя в деякі африканські країни безкоштовно виглядає як «відчайдушна спроба» Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової угоди.
Заступника директора Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Карла Скау у п'ятницю запитали, чи пропонувала Росія зерно організації. “Ні, ми не вели переговорів з Росією про безкоштовне зерно”, – сказав Скау.
У рамках Ініціативи WFP відправила понад 725 000 тонн зерна, щоб допомогти протидіяти голоду в деяких із найбільш постраждалих куточків світу, включаючи Афганістан, країни Африканського Рогу і Ємен.
Попри війну та завдяки Чорноморській угоді, Україна залишалася найбільшим постачальником зерна для WFP у 2022 році, зокрема, конкурентоспроможним, доступним та високоякісним джерелом пшениці.
“Світ потребує безперешкодного доступу до запасів продовольства. Глобальна продовольча безпека зараз залежить від колективних термінових дій. Голодні не можуть чекати нарад чи дипломатичних шляхів”, – кажуть у WFP.
Нагодою змусити Кремль повернутися до Чорноморської зернової угоди назвала саміт африканських лідерів з Путіним очільниця Американського агентства з міжнародної допомоги (USAID) Саманта Пауер.
За її словами, США співпрацюють з Україною, щоб диверсифікувати експортні маршрути для українського зерна через залізниці, річки та автомобільні дороги, але цього недостатньо, щоб компенсувати обсяги, які були втрачені через вихід Росії з Чорноморської зернової угоди.
- Голос Америки
- Дмитро Колчинський
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