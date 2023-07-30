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Прихильники хунти в Нігері вийшли на марш із російськими прапорами, пошкодили посольство Франції
Тисячі прихильників військової хунти, яка прийшла до влади в Нігері на початку цього тижня, 30 липня пройшли маршем у столиці країни Ніамеї, багато хто з них розмахував російськими прапорами і вигукував ім’я президента Росії Володимира Путіна.
Демонстранти підпалили двері посольства Франції в той час, як армія намагалася відновити порядок.
Міністерство закордонних справ Франції закликало хунту «гарантувати безпеку дипломатичних представництв і консульств», а в офісі президента Франції Емманюеля Макрона заявили, що Париж «не потерпить жодного нападу на Францію чи її інтереси».
Франція і Європейський союз припинили фінансову допомогу Нігеру і співпрацю цією країною у сфері безпеки 29 липня.
Лідери хунти заявили, що вони усунули від влади президента Мохамеда Базума 28 липня.
Економічне співтовариства західноафриканських держав (ECOWAS), куди входять 15 країн, запланувало екстрений саміт в Абуджі, Нігерія, 30 липня для обговорення ситуації в Нігері.
Пов’язана з Кремлем російська група найманців ПВК «Вагнер» присутня в сусідньому Малі. До перевороту Нігер вважався найнадійнішим партнером Заходу в боротьбі з джихадистами в регіоні Сахель. Франція має 1500 військовослужбовців у Нігері для проведення спільних операцій з армією Нігеру, тоді як США і Європейський союз забезпечували навчання і допомогу з питань безпеки.
Державний секретар США Ентоні Бінкен під час поїздки в Австралію заявив, що продовження допомоги США залежить від «продовження демократичного правління і конституційного ладу» в Нігері.
Африканський союз висунув ультиматум хунті відновити демократично обраний уряд Нігеру протягом 15 днів. За словами блоку, якщо цього не зроблять, це змусить його вжити «необхідних заходів, включаючи каральних, проти винних».
Нігер – колишня французька колонія, є однією з найбідніших країн світу і покладається на близько два мільярди доларів щорічної міжнародної допомоги.
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- Голос Америки
У Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми США обіцяють допомогти Україні притягнути винних до відповідальності
Поки Україна бореться за свою територію та свій народ, ризик торгівлі людьми зростає експоненціально, йдеться у заяві посольства США в Україні. Там додали: "У Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми ми знову наголошуємо на співпраці з Україною, щоб покласти край торгівлі людьми, підтримати жертв і забезпечити притягнення винних до відповідальності за цей жахливий злочин".
Державний секретар США Ентоні Блінкен також додав: "у цей Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми я підкреслюю зобов’язання США боротися з торгівлею людьми шляхом виявлення та захисту жертв, переслідування торговців людьми та запобігання цьому жахливому злочину".
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у Telegram, що "з початку повномасштабної війни ризик потрапляння українських громадян у ситуацію торгівлі людьми значно підвищився. Це пов’язано з виїздом українців за кордон, переміщенням всередині України, а також депортацією до РФ та примусовим переміщенням на ТОТ".
Він додав: "Отримую звернення щодо потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Більшість з них стосується осіб, які перебували в російському полоні. За кожним зверненням вживаю заходів щодо поновлення прав громадян".
За даними Офісу Генпрокурора України, лише цього року визнані потерпілими від торгівлі людьми 56 громадян. Експерти припускають, що в умовах повномасштабної війни Росії справжні цифри можуть бути набагато більшими, адже, як зазначають у ЄС, "хаос, породжений конфліктом, експоненціально збільшив ризик торгівлі людьми та експлуатації, особливо найбільш вразливих осіб".
Державна міграційна служба України зазначає, що жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо. Але передусім, до групи ризику можуть потрапити безробітні, жителі сільської місцевості, люди, які мають низький рівень доходів чи які працюють за кордоном нелегально, а також ті, що нелегально виїжджають за кордон. Крім того, під особливим ризиком - діти, в тому числі – діти-сироти, бездоглядні діти або позбавлені батьківського піклування тощо.
Румунія, Балкани, Балтія - чи зможе Європа перевезти суходолом все українське зерно?
Брюссель і Київ активно шукають альтернативні шляхи експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи і почала атакувати українські морські та річкові порти. Але експерти сумніваються, що якісь наземні шляхи можуть замінити заблоковані морські порти.
«Ми повернулися до того, як воно було між лютим та липнем (2022), коли функціонувала блокада чорноморського узбережжя України», — розповів в коментарі Українській службі Голосу Америки Володимир Дубовик, запрошений професор Школи Флетчера при Університеті Тафтса.
Ми повернулися до того, як воно було між лютим та липнем
Зараз жодні кораблі в Чорному морі не доставляють українські товари, тому що це надто небезпечно, і жодна страхова компанія не готова йти на такі ризики, пояснив він. Дубовик називає підписання Чорноморської зернової ініціативи в липні минулого року великим досягненням: «Тоді ми міркували дуже багато, як і що робити, як її обійти, чи є альтернативні шляхи, але дізнались згодом, що немає».
США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками по ЄС та іншими партнерами, щоб знайти нові шляхи вивезення українських посівів, днями заявив Джон Кірбі журналістам на брифінгу в Білому домі. «Але це не настільки ефективно, ви не можете переміщатися так багато чи швидко наземним транспортом, вантажівками чи залізницею», як це можна було б зробити через чорноморські порти, додав він.
ви не можете переміщатися так багато чи швидко наземним транспортом
Після того, як минулого тижня Росія вийшла із зернової ініціативи, комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що ЄС готовий експортувати майже всі українські сільськогосподарські товари в межах ініціативи «Шляхи солідарності». Наразі, за даними ЄС, цими шляхами було експортовано 41 мільйон тонн зерна, олійних культур і супутніх продуктів - загалом 60% від початку повномасштабної війни, а решту 40% українського збіжжя було експортовано через Чорноморську зернову ініціативу.
Дешевше українське зерно спричинило тиск на аграріїв сусідніх держав, тому в травні 2023 року ЄС дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи та олійних культур до 15 вересня, дозволяючи лише транзит через них.
Пізніше кілька країн наполягали на продовженні обмеження, тож ЄС пообіцяв це розглянути. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив у Telegram, що «блокування сухопутного експорту... є неприйнятним у будь-якій формі».
це створює скоріше політичні виклики, а не економічні ризики
Водночас президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов пояснив в програмі «Брифінг» Голосу Америки, що 30% українського експорту зерна йде до Африки, 40% – до Азії та 30% – до Європи. «Тому це створює скоріше політичні виклики, а не економічні ризики» для українського сільського господарства, додав він.
Балтійський шлях
Альтернативою може стати транспортний коридор Україна-Балтія – Балтійський маршрут – у контексті шляхів солідарності, запропонований Європейській комісії міністрами транспорту, закордонних справ та сільського господарства Литви. Відповідаючи на електронний запит Української служби Голосу Америки, Міністерство транспорту та зв’язку Литви повідомило, що цей маршрут «вже багато разів випробували, але весь потенціал ще далекий від використання».
Залізнична та автомобільна інфраструктура, а також п’ять морських портів країн Балтії, зокрема – Таллінн, Рига, Вентспілс, Лієпая та Клайпеда – мають загальну річну потужність 25 мільйонів метричних тонн тільки зерна, додали в міністерстві.
Питання, яке потрібно розглянути та вирішити, це скоріше адміністративні процедури на польсько-українському кордоні
Генеральний директор дирекції Клайпедського державного морського порту Альгіс Латакас у відповідь на запит Голосу Америки пояснив електронною поштою, що порт повністю готовий до перевезення українського зерна та інших українських вантажів. За його словами, загальна річна потужність в Клайпедському порту становить до 15 млн тонн, у тому числі експорт 3,5 млн тонн литовського зерна, а всі невикористані наявні потужності терміналу можуть бути використані для транспортування українського збіжжя.
«Питання, яке потрібно розглянути та вирішити, це скоріше адміністративні процедури на польсько-українському кордоні, де ми пропонуємо запровадити Зелені смуги, перенісши митний, ветеринарний та фітосанітарний контроль у балтійські порти», – додали в Міністерстві транспорту та зв’язку Литви.
Оскільки залізничний коридор з України до Балтії через Білорусь чи Росію закритий, єдиний альтернативний шлях до Клайпедського порту – через Польщу. Оскільки залізниці України та країн Балтії побудовані на колії радянського типу, вона не сумісна з колією, що використовується в Польщі. Тому потрібен спосіб полегшити обробку вантажів на кордонах, заявили в міністерстві.
порти в країнах Балтії були б економічно доцільним варіантом, якби потяги могли проходити через Республіку Білорусь
Естонський порт у Таллінні, який має один із найбільших зернових терміналів у Європі, також готовий перевозити українське зерно, як пояснили Українській службі Голосу Америки електронною поштою представники порту. Хоча там додали, що «логістично було б доцільніше використовувати польські порти, зокрема через географічну відстань», тоді як «порти в країнах Балтії були б економічно доцільним варіантом, якби потяги могли проходити через Республіку Білорусь, що неможливо».
Балканський шлях
Ще одна пропозиція розширення транспортування українського зерна надходить з Балкан. 18 липня під час засідання Генасамблеї ООН державний секретар з політичних питань Франо Матушич заявив, що Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти на Адріатичному морі як альтернативний експортний маршрут для українського зерна.
Чорногорія також запропонувала Україні транспортувати зерно з України через свій порт Бар. У повідомленні порту йдеться, що загальна потужність порту досягає 5 млн тонн на рік, а в середньому використовується лише 50% його потенціалу. Адміністрація порту каже, що співпрацює з експедиторами з Сербії, які могли б допомогти в організації процесу логістики вантажів.
Навіть якщо спочатку щодо товарів з України виникали певні питання... усі вони були адаптовані
Адріатичний напрямок - третій за важливістю із транспортування українського продовольства, повідомляє ЄС під час червневого засідання транспортної комісії. Зараз цей напрямок - «на стадії розвитку», й туди входять порти Словенії, Італії та Хорватії.
Попри це, за даними ЄС, станом на грудень 2022, румунський порт Констанца виконує загалом понад 50% від усього експорту українського зерна шляхами солідарності. Польський коридор, зокрема через балтійські порти Гдині, Гданська, Щецина й Свіноуйсьце - другий за завантаженістю.
У відповідь на запит Української служби Голосу Америки представництво порту Констанца повідомили електронною поштою, що «за перші півроку 2023 обсяг перевезень з України через порт Констанцу склав 10,16 мільйонів тонн, 7,5 яких - зернові, за 2022 сукупний обсяг перевезень з Україні склав 8,7 мільйонів тонн». Там також повідомили, що найбільша кількість зерна з України надходить до порту із барж і потягів.
«Навіть якщо спочатку щодо товарів з України виникали певні питання, пов'язані з узгодженням усіх документів, формальностей, які необхідно було виконати, враховуючи той факт, що імпорт-експорт здійснюється між країнами ЄС та країнами, що не входять до ЄС (порт Констанца водночас є кордоном Європейського Союзу), усі вони були адаптовані й тепер працюють», - додали представники румунського порту.
Чи можна перевезти все українське зерно суходолом?
технічно побудована таким чином, що вона не може абсорбувати той обсяг зерна, яке ми можемо передати
Всі європейсткі сухопутні шляхи навряд чи повністю вирішать проблему експорту українського збіжжя, тому що «вся інфраструктура Європи технічно збудована таким чином, що вона не може абсорбувати той обсяг зерна, яке ми можемо передати», - сказав Горбачьов.
«Наприклад, Польща експортує 6 мільйонів тонн зернових на рік, Румунія – через свій найбільший порт Констанца – експортує 25 мільйонів тонн на рік, Болгарія через усі свої порти – 6 мільйонів тонн, і це я кажу про країни - великі експортери зерна», – додав Горбачьов.
Як розповів в коментарі Українській службі Голосу Америки президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, «лише порти Чорноморські давали нам більше 7 мільйонів, тобто вдвічі більше, ніж усі країни Євросоюзу зі своїми зерновими терміналами».
Від додав: «Ми багато разів ставили питання, щоб вони наростили ці потужності. Але вони завжди мали цю аргументовану відповідь, вони кажуть: «Для цього нам треба мільярди доларів інвестувати, але ми впевнені, що рано чи пізно війна закінчиться, і все це вам буде не потрібно, то ви нам ці кошти повернете, чи як нам бути?» Тому такі питання залишаються».
рано чи пізно війна закінчиться і все це вам буде не потрібно
Козаченко каже, що вважає болгарський і румунський маршрути більш життєздатними, ніж інші сухопутні коридори через Європу. Проте ці маршрути все одно пролягатимуть через Молдову та Дунай, але це може бути небезпечним, оскільки днями Росія атакувала українське зерносховище в портовому місті Рені на Дунаї, поблизу кордону з Румунією.
Підвищення світових цін на продовольство
Експерти сходяться на думці, що будь-яка наземна логістика української продукції може підвищити вартість продовольства в Європі та світі. Міжнародний валютний фонд оцінив, що вихід Росії з Чорноморської угоди може призвести до зростання світових цін на зерно на 10-15%, але заявив, що продовжує оцінювати ситуацію.
вартість перевезення на експорт зерна становила в середньому 30-35 доларів за тонну, коли почалась війна, вона виросла до 145-150 доларів
Європейська комісія також зараз не має грошей у бюджеті та чіткого способу фінансування додаткових транспортних витрат, повідомили джерела Reuters.
«Ми понесли дуже великі втрати фінансові за рахунок зростання логістики, яка у порівнянні з довоєнним періодом виросла у 4,5 рази. Коли вартість перевезення на експорт зерна становила в середньому 30-35 доларів за тонну, коли почалась війна, вона виросла до 145-150 доларів, — каже Козаченко. — І звичайно, цю суму треба відняти від світової ціни на продукцію, і те, що залишиться, отримає фермер. В багатьох випадках це були втрати, не було прибутку, не покривалась навіть вартість вирощування».
Один із них – німецький фермер Дітріх Трайс, який керує агрокомпанією на Київщині. Він розповів, що боїться, що наземний транспорт різко підніме собівартість продукції. За його словами, його компанія планує цього року зібрати близько 35-40 тис. тонн врожаю, а наземна логістика обійдеться на 20 доларів за тонну дорожче – «помножте на 40 тис. тонн, це досить великі гроші», додав він.
Чи є альтернатива Чорноморській зерновій ініціативі?
В багатьох випадках це були втрати, не було прибутку, не покривалась навіть вартість вирощування
У відповідь на електронний запит Української служби Голосу Америки про те, як США можуть допомогти транспортувати українське зерно, представник Держдепартаменту сказав, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати зусилля Києва з доставки українського зерна на ринки, які цього потребують, надаючи фінансову підтримку та постачання для українських фермерів, наприклад в якості насіння та добрив, а також допомоги у зберіганні та переробці врожаю.
Минулого тижня адміністратор USAID Саманта Пауер оголосила під час свого візиту в Україну, що Сполучені Штати виділять ще 250 мільйонів доларів на ініціативу AGRI-Ukraine, щоб «допомогти українським фермерам виробляти, зберігати та експортувати сільськогосподарську продукцію та зерно у світ».
Козаченко каже, що українське сільське господарство справді потребує такої допомоги, оскільки фермери також страждають від атак Кремля на зернові комплекси та масштабного російського видобутку родючих земель. Цього року експерти очікують, що Україна зможе зібрати лише близько 40-45 млн тонн зерна. До російської повномасштабної агресії Україна експортувала в середньому близько 80 мільйонів тонн зерна та соняшнику на рік.
Ми виживемо... Але ми — світова годівниця
«За рік до початку війни ми виростили 108 мільйонів тонн, це уперше. І звичайно, для власного споживання нам вистачило б 20%, — додав Козаченко. — Хоча для нас це не створює загрозу голодної смерті. Ми світова житниця, ми виживемо. Ми не будемо казати, що не буде що їсти для внутрішнього споживання. Але ми — світова годівниця, ми годуємо все людство на планеті. І тут всьому світові треба знати, що Путін воює не тільки з Україною, він воює з усім світом».
США та союзники також повторюють, що Росія використовує їжу як зброю, тримаючи в заручниках найбідніші країни.
І Козаченко, і Горбачьов, і Дубовик кажуть, що зараз не бачать адекватної альтернативи Чорноморській зерновій ініціативі, яка допомогла експортувати 33 мільйони тонн зерна на світові ринки за минулий рік, тому важливо змусити Росію повернутися до угоди без того, щоб йти на великі поступки Кремлю.
зараз вони можуть все прив'язати до цього, прив'язати припинення війни, припинення нашого контрнаступу
Одна з головних російських вимог — підключити Россільгоспбанк до системи міжнародних платежів SWIFT після того, як фінустанову було відключено через санкції ЄС у червні 2022 року.
Але Дубовик застерігає, що повернення Росії до угоди не повинно відбутися будь-якою ціною: «Бо зараз вони можуть все прив'язати до цього, прив'язати припинення війни, припинення нашого контрнаступу, і сказати, що ми повертаємось, лише якщо українці припинять свій контрнаступ. Нам, звісно, це не підходить».
- Радіо Свобода
- Голос Америки
WSJ: у Саудівській Аравії пройдуть переговори 30 країн щодо України
Саудівська Аравія планує провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня, повідомляє видання The Wall Street Journal. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена, повідомляє видання із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні.
Cеред тих, хто підтвердив участь - Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС. Зараз очікується, що на зустрічі буде присутній радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з плануванням. Білий дім від коментарів відмовився.
За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.
Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.
Як пише видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту. Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.
У червні на закритій зустрічі в Копенгагені, як кажуть джерела видання, Київ намагався переконати країни, що розвиваються, підтримати мирний план президента Володимира Зеленського з 10 пунктів. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих Росією територій, зокрема Криму, і виведення з них російських військ.
Країни, що розвиваються, заявили, що готові обговорювати загальні принципи, але не можуть підтримати план Зеленського, зазначають журналісти.
Чи вдасться переконати Глобальний південь, що російська агресія шкодить і їхнім інтересам? Це питання 29 червня, як раніше повідомляв Голос Америки, обговорювали експерти американського дослідницького центру Атлантична рада у Вашингтоні.
- Голос Америки
Глава Пентагону закликає Росію навчити свої війська дотримуватись законів неба. Реакція на збиття дрона у Сирії
Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Росію “дотримуватися законів неба” та “припинити безвідповідальну поведінку” після того, як на початку тижня російський винищувач влучив у американський безпілотник ракетою. Про це він сказав, перебуваючи з офіційним візитом в Австралії.
“Щодо безвідповідальної та небезпечної поведінки з боку росіян, ми закликаємо російське керівництво зробити все можливе, щоб видати інструкції своїм військам щодо дотримання законів неба та зробити все, щоб вони припинили цю безвідповідальну поведінку”, – цитує Остіна агенція Reuters.
Остін наголосив, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, “використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість” [поведінкою росіян у небі над Сирією, - ред.].
Як повідомляв Голос Америки, 23 липня цього року російський винищувач пролетів на відстані кількох метрів від американського безпілотника MQ-9 над Сирією, випустив по ньому сигнальну ракету, у результаті чого було пошкоджено гвинт безпілотника.
Військовим вдалося утримати безпілотник у повітрі та повернути на домашню базу.
“Це просто грубе нехтування правилами проведення операцій. Вони таким чином відвертають нашу увагу від виконання основної місії там – боротьби з ІДІЛ”, – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх після інциденту.
Reuters з посиланням на офіційних осіб США повідомляє, що російські літаки збільшили кількість небезпечних зіткнень з військовими літаками США в останні місяці над Сирією, де діють сили обох країн.
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