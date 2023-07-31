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Як західні фахівці оцінюють український контрнаступ
Західні коментатори, які стежать за російською війною в Україні, кажуть, що сподіваються якомога успішнішого українського контрнаступу, щоб вигнати російських окупантів, але визнають, що українські просування виявилися важчими.
Головний висновок наразі полягає в тому, що на відміну від блискавичного українського контрнаступу восени минулого року на Харківщині, в теперішніх бойових діях таких масштабних просувань ще не було.
Наступ в певний момент може пришвидшитися. А тим часом бої на виснаження також можуть виявитися слабким місцем Росії.Ґустав Ґрессель
При цьому багато коментаторів вважають, що і зараз український контрнаступ приносить досягнення, навіть якщо вони не видовищні.
«Звичайно, я розчарований», - каже військовий фахівець Ґустав Ґрессель, старший співробітник Європейської ради міжнародних відносин, який активно переконував уряд Німеччини надати Україні танки "Леопард".
Ґустав Ґрессель, які чимало його колег, вважає, що готовність російських військ до стримування українського контрнаступу «виявилася високою, або, принаймні, вищою ніж був рівень готовності росіян до їхніх зимових спроб наступати».
Він сказав Голосу Америки, що «про мінні поля було відомо, проте влітку росіяни також виявили кращу координацію застосування дронів і поєднання дій сухопутних сил з повітряною підтримкою».
«Але є досягнення і є можливість прориву. Українці ще не залучити всі свої сили в наступі. Якщо їм вдасться досягти прориву, тоді вони можуть пустити в дію ті сили і використати більше простору для маневру. Отже, наступ в певний момент може пришвидшитися. А тим часом бої на виснаження також можуть виявитися слабким місцем Росії. Вона покладається на дешеву піхоту: на мобілізованих, на підрозділи сформовані з в’язнів, щоб утримувати нерухомі позиції», - вважає фахівець.
Деякі західні коментатори припускають, що зараз українська армія має перевагу над росіянами в високоточній артилерії наданій західними партнерами і, очевидно, завдає російським військам відчутних втрат та створює умови для українських наступальних операцій.
Австралійський генерал у відставці Мік Раян наголошує, що російська армія готувалася до українського контрнаступу понад півроку і створила в окупованих регіонах України смугу перешкод «небачених іншими військовими за майже 80 років».
«Прорив комбінованих оборонних перешкод є найважчою справою для військового планування і виконання… Їхнє здійснення дуже повільне і призводить до високих втрат», - вказує Мік Раян, підкреслюючи, що для подолання мінних полів і для прориву перешкод використовується «техніка і технології, які не змінилися за останні півсторіччя».
Краще буде, якщо Захід підтримуватиме український спосіб ведення війни.Майкл Кофман
Аналітик Франц-Стефан Ґейді, який каже, що у липні особисто був біля фронтової смуги в Україні та розмовляв з українським військовими та посадовцями, вважає, що український контрнаступ дуже повільний, бо йдеться про застосування переважно піхоти з підтримкою артилерії.
«Українські війська досі не опанували великомасштабні операції з застосуванням різних видів зброї. Операції здійснюються радше у послідовному, а не в синхронізованому порядку», - написав коментатор y Twitter, стверджуючи, що саме в цьому головна притичина повільного контрнаступу.
З цією оцінкою назагал погоджуються також інші помітні коментатори, але, наприклад, Майкл Кофман, старший співробітник Фонду Карнеґі, при цьому вказує, що те, як зараз воює українська армія, обумовлено її досвідом і можливостями, наприклад браком ефективної бойової авіації.
«Краще буде, якщо Захід підтримуватиме український спосіб ведення війни», - вважає Кофман, і пропонує не очікувати, що українці воюватимуть так, як можливо воювала б західна армія в значно коротших часових рамках і володіючи потужною авіацією.
На тлі цих дискусій провідний радник українського президента Михайло Подоляк закликає, до «політичних рішень: 1. про розблокування надання Україні авіації, включно з літаками F-16. 2. Рішення про розблокування передання далекобійних ракет. 3. Рішення про збільшення постачань сучасних систем #ПРО та #ППО.»
«Усі ці рішення відомі, але головне – їх своєчасність. Щодо решти треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення – зазнати тотального фіаско. Будь-який інший «політичний» результат стане крахом системи глобального безпекового порядку та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу», - підкреслює Михайло Подоляк.
«Західна зброє має великі можливості, але набагато важливіше те, хто з нею працюватиме і як можливості певних видів зброї інтегровані в комбіновані операції та наскільки вміло її застосування поєднується з іншими ресурсами», - каже Ґустав Ґрессель.
Він зауважує, що «один "Леопард-2" кращий за один танк радянського зразка, але "Леопард" не могутніший за 100 танків радянського чи новітнього російського зразка».
На прикладі "Леопардів" він вказує на те, що німецькі танки більш витривалі і краще захищають екіпаж.
Це на думку Ґустава Ґресселя дуже важливо особливо для тривало війни, бо натреновані досвідчені військові набагато цінніші за техніку.
«Танк можна купити інший. А знання і досвід командира танкіста незамінні», - каже він.
Саме досвідчені бійці особливо командири здатні виконувати завдання в межах масштабних наступальних операцій з записуванням різних родів військ і різних озброєнь.
«Більшість великих політичних рішень щодо постачання нових видів зброї Україні вже схвалена. Літаки винищувачі потрібні... Але, окрім того, потрібне збільшення обсягів постачань техніки, бо досі постачання було нижчим, або в деяких випадках лише трохи перевищувало рівень втрат. Ми ще не маємо таких обсягів постачань, за яких можна сказати, що Росія зазнає поразки в тривалі війни на виснаження, на яку розраховує Путін», - підкреслює Ґустав Ґрессель.
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Фон дер Ляєн: Європа не терпітиме агресії "ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні"
МАНІЛА, Філіппіни (AP) — Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, що Європа не потерпить агресії в Україні чи Індо-Тихоокеанському регіоні, підтвердивши, що ЄС визнає рішення арбітражу 2016 року, яке визнало недійсними претензії Китаю в спірному Південнокитайському морі.
Фон дер Ляєн виступила на спільній прес-конференції з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим після переговорів у Манілі, спрямованих на зміцнення торгових, економічних відносин і відносин у сфері безпеки.
Лідери оголосили, що блок із 27 країн відновить переговори з Філіппінами щодо угоди про вільну торгівлю, які зупинилися в 2017 році за попередника Маркоса Родріго Дутерте.
Вона наголосила на необхідності співпраці у сфері безпеки і згадала вторгнення Росії в Україну, яке, за її словами, показує, наскільки авторитарні лідери «готові до дій, якщо їм щось загрожує».
«Загарбницька війна Росії проти України розхитує основи міжнародного порядку, порушує Статут ООН і фундаментальні принципи міжнародного права, такі як територіальна цілісність і суверенітет», – сказала вона.
«Саме тому Європа підтримує хоробру боротьбу України проти агресора, тому що не можна миритися з незаконним застосуванням сили ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні», – сказала фон дер Ляєн.
«Безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні неподільні. Виклики порядку, заснованому на правилах, у нашому взаємопов’язаному світі впливають на всіх нас».
«Ось чому ми стурбовані зростанням напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, – сказала вона, додавши, що ЄС підтримує вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон, - тому що Індо-Тихоокеанський регіон, вільний від примусу, є ключовим для стабільності, миру всіх нас та процвітання наших народів».
Раніше лідери США також висловлювали тривогу через дедалі більш агресивні дії Китаю в спірному Південнокитайському морі. Не називаючи Китай, фон дер Ляєн підкреслила визнання ЄС рішення трибуналу за підтримки ООН, який визнав недійсними територіальні претензії Китаю практично на всьому водному шляху на історичних підставах. Китай відкинув рішення арбітражу як фальсифікацію та продовжує ігнорувати його.
За її словами, рішення «є юридично обов’язковим» і забезпечує основу для мирного вирішення суперечок.
За її словами, Європейський Союз готовий посилити співпрацю з Філіппінами для сприяння регіональній морській безпеці шляхом обміну інформацією, проведення оцінки загроз і зміцнення берегової охорони Філіппін.
Китай застеріг Сполучені Штати та їхніх союзників від втручання в суперечку, яка, на його думку, є внутрішньою справою в Азії. За останнє десятиліття він перетворив сім спірних рифів на захищені від ракет острівні бази, що ще більше насторожило західні уряди та тих, хто оскаржує претензії Китаю, включаючи Філіппіни, В’єтнам, Малайзію, Бруней і Тайвань.
Візит фон дер Ляєн на Філіппіни є ознакою покращення зв’язків після бурхливих суперечок періоду між ЄС і Дутерте щодо захисту прав людини. Це перший такий візит на найвищому рівні за майже шість десятиліть відносин з Філіппінами. Візит відбувся в той час, коли ЄС оцінює, чи варто поширювати на Філіппіни спеціальні торговельні стимули, включаючи зниження тарифів на широкий спектр товарів.
Торговельні стимули ЄС у рамках так званої Загальної схеми преференцій для Філіппін та семи інших країн, що розвиваються, ґрунтуються на їх приєднанні до більш ніж двох десятків міжнародних конвенцій щодо прав людини та трудових прав, захисту навколишнього середовища та ефективного управління.
Але під час шестирічного терміну перебування при владі Дутерте Філіппіни зазнали гострої критики з боку ЄС, головним чином через криваву боротьбу з наркотиками, якою він керував, у результаті якої загинули понад 6000 підозрюваних.
Маркос змінив Дутерте в червні минулого року. Ці вбивства розслідував Міжнародний кримінальний суд як можливий злочин проти людства. Дутерте вивів Філіппіни з МКС у 2018 році, але його прокурор продовжив розслідування смертей, які сталися в ті роки, коли країна ще була частиною суду в Гаазі. Тоді Дутерте часто критикував позицію ЄС щодо його жорстокої боротьби з наркотиками, використовуючи ненормативну лексику.
Маркос і фон дер Ляєн заявили, що відносини між ЄС і Філіппінами вступають у нову еру. Ми «є партнерами-однодумцями через наші спільні цінності демократії, сталого та інклюзивного процвітання, верховенства права, миру та стабільності, а також прав людини», — сказав Маркос, у коментарях, які відображають різкий відхід від ворожої риторики Дутерте проти ЄС.
Внаслідок теракту смертника у Пакистані загинуло 40 людей, понад 130 поранені
Щонайменше 40 людей загинули і понад 130 отримали поранення внаслідок атаки терориста-смертника під час політичного мітингу в північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані в неділю.
Вибух стався на зібранні консервативної партії Джаміат Улема Іслам-Фазл (JUI-F), відомої своїми зв'язками з радикальним політичним ісламом, у колишній племінній зоні Баджаур, яка межує з Афганістаном.
У місцевих лікарнях, куди було доставлено більшість постраждалих, оголошено надзвичайний стан, повідомили в поліції. Важко поранених військовими гелікоптерами доправили з Баджаура до лікарень столиці провінції Пешавар.
У Пакистані відновилися напади з боку ісламістських бойовиків з минулого року, коли було порушено перемир’я між «Техрік-і-Талібан Пакистан» (TTP) та Ісламабадом. Однак більшість нещодавніх нападів були спрямовані на сили безпеки та об’єкти, а не на політичні зібрання.
ТТП присягає на вірність Талібану в Афганістані, але не є його частиною. Сили безпеки Пакистану стверджують, що TTP має притулки в Афганістані, що адміністрація Талібану заперечує. Адміністрація Афганістану засудила вибух.
TTP — не єдине бойове угруповання, яке здійснює напади в цьому районі, який також постраждав від місцевого осередку Ісламської держави.
При цьому партія JUI-F є основним союзником коаліційного уряду прем'єр-міністра Шехбаза Шаріфа, який готується до національних виборів в листопаді.
- Голос Америки
США висловили глибоку стурбованість гуманітарною ситуацією в Нагірному Карабасі
Держсекретар Ентоні Блінкен в суботу розмовляв із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, щоб висловити глибоку стурбованість гуманітарною ситуацією в Нагірному Карабасі, йдеться в повідомленні речника зовнішнтопрлітичного відомства Метью Міллера.
«Міністр Блінкен підкреслив нагальну потребу у вільному транзиті комерційних, гуманітарних та приватних транспортних засобів через Лачинський коридор і наголосив на необхідності компромісу щодо альтернативних маршрутів, щоб гуманітарні вантажі могли дістатися до населення Нагірного Карабаху», - повіlомив Метью Міллер і додав, що держсекретар наголосив на необхідності для всіх сторін підтримувати позитивну динаміку мирних переговорів.
Нагадаємо, місяць тому Держсекретар Блінкен взяв участь у заключному засіданні мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном, яке пройшло в Арлінгтонському Національному Центрі навчання з закордонних справ імені Джорджа Шульца.
За результатами засідання держсекретар Блінкен повідомив, що сторони досягли «подальшого прогресу у досягненні спільної мети угоди», узгодили деякі додаткові статті майбутньої угоди, а також досягли глибокого розуміння позицій щодо невирішених питань.
Росія не братиме участь в чесних змаганнях, вона провокуватиме - Гутцайт
Про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан за відмову потиснути руку російській спортсменці і подальше скасування дискваліфікації Голос Америки говорив з Вадимом Гутцайтом, міністром молоді та спорту України.
В інтерв’ю журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману він наголосив, що Міжнародний олімпійський комітет допустив участь російських спортсменів під нейтральним прапором, лише якщо ті не підтримують агресію Росії проти України. Однак суперниця Ольги Харлан, російська фехтувальниця Анна Смірнова виклала в інтернет фото з російською військовою символікою. Тому Вадим Гутцайт вважає, що потрібно ретельно перевіряти російських спортсменів, чи дотримуються вони критеріїв, висунутих МОК.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Андрій Гетьман, Голос Америки: Що відбувалося напередодні поєдинку Ольги Харлан з російською спортсменкою?
Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України: Мені за декілька днів зателефонував тимчасово виконуючий обов'язки президента міжнародної федерації Еммануель Каціадакіс. Я йому сказав, як буде відбуватися, що Ольга братиме участь у змаганнях, але вона не тиснутиме руку цій спортсменці. Він сказав, що домовились, все буде коректно, все буде добре.
Він перепитав, тому що зараз грає Еліна Світоліна, яка теж не тисне руку своїм противникам з Білорусі, з Росії. Ми домовились.
Потім Ольга пішла в технічний директорат, теж там запитала. Їй відповіли, що, можливо, не будуть так строго на це дивитись судді. Тобто, головне, щоб коректно пройшов бій, Ольга не тиснутиме (руки), а (достатньо) вдарити одне одного по клинку - і все, достатньо цього.
Потім я ще розмовляв із суддями, і судді теж до змагань знали, що там будуть присутні росіяни й українці, які зустрічатимуться одне з одним, щоб лояльніше ставилися до цієї ситуації. Тобто всі знали про цю ситуацію.
А.Г.: Тобто Міжнародна федерація фехтування була попереджена, але все одно виникла ситуація із дискваліфікацією?
В.Г.: Всі знали про цю ситуацію. На жаль, те, що ця росіянка здійснить провокацію, - ми очікували це. Але ми не очікували, що технічний директорат, який відповідає за проведення змагань, дві години все так розглядатиме, дві години вони робитимуть таку дуже нечесну, некоректну справу проти Ольги.
Суддя віддав перемогу Ользі, Ольга пішла вже готувати до наступного бою. Але що там відбувалося далі, це взагалі якось складно відповісти, і потім - як вони дали чорну картку.
Але ми протестували, там був присутній президент Української федерації фехтування. Я писав лист як член виконкому і президент Національного олімпійського комітету всім членам виконкому. Так не може відбуватися в той час, коли йде повномасштабна війна, йде чемпіонат світу.
Ми вперше взяли участь в індивідуальних змаганнях, де (допустили) спортсменів під нейтральним прапором. 26 липня Міжнародний олімпійський комітет не запросив на Олімпійські ігри країну-агресора: Російську Федерацію та Білорусь. Міжнародний олімпійський комітет 26 липня надсилав всім країнам запрошення про участь в Олімпійських іграх, але країнам-агресорам вони не надіслали. І ми змінили нашу тактику, ми змінили наш наказ міністерства.
Наші спортсмени розпочали (змагатись) 27 липня, Ольга здійснила свій дебют на змаганнях, де були вже представлені спортсмени під нейтральним прапором з Росії. Тому ми працювали цілий день, і наступного дня писали, телефонували, я розмовляв з членами виконкому з цього питання. А потім сталося те, що сталося.
Ольга попереджала: не тиснутиме руку спортсменам з країни, яка вбиває українців, яка окупувала рідну землю.
Там були взагалі ковідні правила по закінченні бою. На сайті (федерації) немає (повідомлення), що вони змінені. Але мені сказали, що на Чемпіонаті світу їх змінили перед тим, як Ольга розпочинала (виступ). Тобто ви ж розумієте, що нечесно все відбувалося.
А.Г.: Які аргументи наводила українська сторона, щоб зняти дискваліфікацію? Яка позиція зараз Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародної федерації фехтування?
В.Г.: Ольгу поновили на Чемпіонаті Світу. Міжнародний олімпійський комітет вийшов із заявою до всіх федерацій, щоб всі з розумінням ставились до команди з України, яка не тиснутиме руки цим спортсменам, щоб судді не реагували на це.
Вчора вже і Міжнародна федерація фехтування змінила правила, що вже можна не тиснути (руки після поєдинку), і вчора ми бачили, що судді були налаштовані позитивно.
Ольгу поновили, і Міжнародний олімпійський комітет надав вже ліцензію на участь в Олімпійських іграх, але нам потрібно рухатись вперед. У нас командні змагання, потрібно потрапляти на Олімпійські ігри обов'язково командою.
А.Г.: Ви послідовно виступали за те, щоб росіян не допускати на міжнародні змагання навіть під нейтральним статусом. Що показала нинішня ситуація?
В.Г.: Ми бачимо, що відбулося вже на перших змаганнях, і це приклад для всього світу, що Росія не братиме участь у чесних змаганнях, вона провокуватиме українську команду, спортсменів з України на різних змаганнях, і це тільки перша зустріч була, ви ж розумієте, що буде надалі в інших видах спорту.
Це ще раз здійняло цю хвилю обурення: що робить Росія на міжнародних змаганнях, на чемпіонаті світу? Я вважаю, що потрібно все одно не допускати й під нейтральним прапором росіян і білорусів. Нам потрібно надалі працювати з цього питання.
І якщо вже (їх) допускають, то щоб уважно розглядали спортсменів, які підтримують або не підтримують (агресію Росії проти України). Тому що, ми бачимо, що цю Смірнову (російську фехтувальницю, яка програла поєдинок Харлан і подала протест, тому що українська спортсменка не потиснула їй руку - ред.), її допустили до чемпіонату світу, а потім з'явились фото в інтернеті, що вона з російською армійською символікою, що вона в шапці з російською символікою, що її брат там десь воює. І цю спортсменку допустили як нейтральну.
І куди дивиться міжнародна федерація, яка залучила суперекспертів, суперадвокатську компанію, яка розглядає, хто має відношення до армійців чи динамівців, які в них контракти, хто підтримує, хто не підтримує (війну Росії проти України). Вони допустили цю дівчину, а потім всі побачили, що вона підтримує цю війну. Тому ще раз приклад буде для всіх федерацій уважніше дивитись, розглядати цих спортсменів, які виступатимуть під нейтральним прапором.
А.Г.: Чи стане ситуація з Ольгою Харлан прецедентом для інших міжнародних федерацій для того, щоб змінити правила?
В.Г.: Обов'язково. Головне - нам потрібно зараз включитися. Я як президент Національного олімпійського комітету, як міністр молоді та спорту, я вже на понеділок збираю ті федерації, де умовою є обов'язково потрібно тиснути руку як вітання після матчу чи до матчу.
Я звертатимусь до президентів міжнародних федерацій як президент національного олімпійського комітету, і показуватиму приклад (федерації з) фехтування, які змінили правила, що після бою не тиснуть руку.
І після заяви Міжнародного олімпійського комітету, який теж сказав що потрібно лояльно ставитися до українців, які зараз братимуть участь, і якщо вони зустрічатимуться зі спортсменами під нейтральним прапором, щоб не було такого обов'язку тиснути руку.
Тому я включатимусь, писатиму листи і працюватиму над тим, щоби змінили для українців ці умови, щоб ми не тиснули руки, тому що ми не тиснутимемо руку нашим ворогам.
А.Г.: Росія намагається повторювати гасло: «Спорт поза політикою». Але на фронті загинули українські спортсмени, українські чемпіони. А російські спортсмени готуються до змагань. Чи можна говорити про рівні умови для українських і російських спортсменів?
В.Г.: З першого дня, коли розпочалась війна, я наводив такі аргументи. Тому що більш як три тисячі наших спортсменів пішли захищати нашу Батьківщину. 332 спортсмени, тренери, всі ті фахівці, які працювали в нашій галузі спорту, - вже вбиті на війні.
343 спортивні об'єкти вже зруйновані і знищені в Україні. Багато об'єктів вже повністю зруйновано, багато об'єктів частково, є багато об'єктів, які вже окуповані.
Наші спортсмени з Харкова, з Миколаєва, з Херсонщини, де йдуть бойові дії, переїхали в інші міста. В Україні дуже складно тренуватись, тому що практично вже немає багато баз, де тренуватися. Тому наші спортсмени їздять за кордон. А зараз їхати за кордон - це дуже складно, тому що потрібно їхати потягом, потім літаком. А ті хто, тренується всередині країни, то кожного дня повітряна тривога, кожного дня летять ракети, кожного дня є перерви у тренуваннях.
І вбивають батьків наших спортсменів, тому що прилітають ракети у звичайні будинки. Вбили маму нашої легкоатлетки, олімпійської чемпіонки Олени Хорової.
Ви розумієте, як психологічно важко зараз Ользі Харлан, батько і мати якої зараз знаходяться в Миколаєві, який практично кожного дня обстрілюють.
І водночас росіяни спокійно готуються, і білоруси спокійно сплять у своїх домівках, спокійно живуть без жодних повітряних тривог. Нікого з них не вбивають. Жодного спортивного об'єкта не зруйнували. Як можна порівнювати підготовку наших спортсменів і спортсменів з Росії та Білорусі?
Тому ми наполягаємо і наполягатимемо на тому, щоб їх не допускали під нейтральним чи не нейтральним прапором. Якщо вони відмовляться від громадянства і будуть в групі біженців під прапором міжнародного олімпійського комітету - то будь ласка. Але ж вони не відмовляються від громадянства, вони хочуть виступати, потім приїжджати додому і показувати: от які вони міцні, як вони допомагали своїм збройним силам і на війні допомагали.
Але Федерація дзюдо до чемпіонату світу допустила всіх (російських) спортсменів, які знаходяться в спортивному клубі ЦСКА чи Динамо, які ходять у військовій формі, які фотографуються з керівництвом держави військовій формі. Їх допустили. Це взагалі неповага до всього світу. Це неповага і вже до Міжнародного олімпійського комітету, який запропонував критерії. Вони порушили ці критерії. Тому, звісно, що ми однозначно проти того, щоб їх (російських і білоруських – ред. ГА) допускали.
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