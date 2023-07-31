Росія займається пропагандою війни через відеоігри – NYT

МАНІЛА, Філіппіни (AP) — Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, що Європа не потерпить агресії в Україні чи Індо-Тихоокеанському регіоні, підтвердивши, що ЄС визнає рішення арбітражу 2016 року, яке визнало недійсними претензії Китаю в спірному Південнокитайському морі.



Фон дер Ляєн виступила на спільній прес-конференції з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим після переговорів у Манілі, спрямованих на зміцнення торгових, економічних відносин і відносин у сфері безпеки.

Лідери оголосили, що блок із 27 країн відновить переговори з Філіппінами щодо угоди про вільну торгівлю, які зупинилися в 2017 році за попередника Маркоса Родріго Дутерте.

Вона наголосила на необхідності співпраці у сфері безпеки і згадала вторгнення Росії в Україну, яке, за її словами, показує, наскільки авторитарні лідери «готові до дій, якщо їм щось загрожує».

«Загарбницька війна Росії проти України розхитує основи міжнародного порядку, порушує Статут ООН і фундаментальні принципи міжнародного права, такі як територіальна цілісність і суверенітет», – сказала вона.

«Саме тому Європа підтримує хоробру боротьбу України проти агресора, тому що не можна миритися з незаконним застосуванням сили ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні», – сказала фон дер Ляєн.

«Безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні неподільні. Виклики порядку, заснованому на правилах, у нашому взаємопов’язаному світі впливають на всіх нас».

«Ось чому ми стурбовані зростанням напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, – сказала вона, додавши, що ЄС підтримує вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон, - тому що Індо-Тихоокеанський регіон, вільний від примусу, є ключовим для стабільності, миру всіх нас та процвітання наших народів».

Раніше лідери США також висловлювали тривогу через дедалі більш агресивні дії Китаю в спірному Південнокитайському морі. Не називаючи Китай, фон дер Ляєн підкреслила визнання ЄС рішення трибуналу за підтримки ООН, який визнав недійсними територіальні претензії Китаю практично на всьому водному шляху на історичних підставах. Китай відкинув рішення арбітражу як фальсифікацію та продовжує ігнорувати його.

За її словами, рішення «є юридично обов’язковим» і забезпечує основу для мирного вирішення суперечок.

За її словами, Європейський Союз готовий посилити співпрацю з Філіппінами для сприяння регіональній морській безпеці шляхом обміну інформацією, проведення оцінки загроз і зміцнення берегової охорони Філіппін.

Китай застеріг Сполучені Штати та їхніх союзників від втручання в суперечку, яка, на його думку, є внутрішньою справою в Азії. За останнє десятиліття він перетворив сім спірних рифів на захищені від ракет острівні бази, що ще більше насторожило західні уряди та тих, хто оскаржує претензії Китаю, включаючи Філіппіни, В’єтнам, Малайзію, Бруней і Тайвань.

Візит фон дер Ляєн на Філіппіни є ознакою покращення зв’язків після бурхливих суперечок періоду між ЄС і Дутерте щодо захисту прав людини. Це перший такий візит на найвищому рівні за майже шість десятиліть відносин з Філіппінами. Візит відбувся в той час, коли ЄС оцінює, чи варто поширювати на Філіппіни спеціальні торговельні стимули, включаючи зниження тарифів на широкий спектр товарів.

Торговельні стимули ЄС у рамках так званої Загальної схеми преференцій для Філіппін та семи інших країн, що розвиваються, ґрунтуються на їх приєднанні до більш ніж двох десятків міжнародних конвенцій щодо прав людини та трудових прав, захисту навколишнього середовища та ефективного управління.

Але під час шестирічного терміну перебування при владі Дутерте Філіппіни зазнали гострої критики з боку ЄС, головним чином через криваву боротьбу з наркотиками, якою він керував, у результаті якої загинули понад 6000 підозрюваних.

Маркос змінив Дутерте в червні минулого року. Ці вбивства розслідував Міжнародний кримінальний суд як можливий злочин проти людства. Дутерте вивів Філіппіни з МКС у 2018 році, але його прокурор продовжив розслідування смертей, які сталися в ті роки, коли країна ще була частиною суду в Гаазі. Тоді Дутерте часто критикував позицію ЄС щодо його жорстокої боротьби з наркотиками, використовуючи ненормативну лексику.

Маркос і фон дер Ляєн заявили, що відносини між ЄС і Філіппінами вступають у нову еру. Ми «є партнерами-однодумцями через наші спільні цінності демократії, сталого та інклюзивного процвітання, верховенства права, миру та стабільності, а також прав людини», — сказав Маркос, у коментарях, які відображають різкий відхід від ворожої риторики Дутерте проти ЄС.