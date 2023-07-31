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Удар по Кривому Рогу: число загиблих зросло до п’яти, 64 людини постраждали – ОВА
Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу зросла до п’яти, постраждалих – до 64, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«П’ятеро загиблих, серед яких дитина. Вже відомо про 64 постраждалих. З них – двоє хлопчиків і троє дівчат. Від 4 до 17 років. Більшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях», – написав Лисак у телеграмі.
Зранку 31 липня війська Росії випустили по Кривому Рогу дві ракети – одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що до поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару, завданого військами РФ вранці 31 липня.
Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що станом на 15:30 понеділка внаслідок обстрілів Херсона поранено щонайменше 10 цивільних.
«Серед поранених четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик. Обстріли тривають», – йдеться в повідомленні.
За усіма фактами прокуратура почала розслідування про порушення законів та звичаїв війни.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.
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- Голос Америки
Китай обмежує експорт дронів, згадує війну РФ в Україні
Китай з 1 вересня обмежує експорт дронів вагою понад сім кілограмів та тривалістю польоту понад 30 хвилин, а також моторів для дронів, лазерних систем, систем зв'язку та антидронових систем.
В понеділок Міністерство торгівлі країни повідомило, що обмеження вводяться з міркувань захисту "національної безпеки та інтересів".
У китайському відомстві вказали на зростання ризику застосування цивільних дронів у воєнних цілях, а також зазначили, що з початку війни Росії в Україні деякі компанії добровільно обмежили діяльність в зонах конфлікту.
"З початку кризи в Україні деякі китайські цивільні компанії дронів добровільно призупинили свою діяльність в зонах конфлікту", - йдеться в заяві китайського міністерства.
За інформацією американської розвідки, опублікованій минулого тижня, Пекін надавав Росії засоби, які могли використовуватись у війні в Україні. Посилаючись на дані російської митниці, дослідники заявляли, що Китай постачав дрони, навігаційне устаткування, запчастини для літаків Росії.
Уряд Китаю в п'ятницю назвав операції з Росією "нормальною торговельною та економічною співпрацею".
Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Китай “зробить усе можливе”, щоб уникнути постачання до Росії технологій подвійного призначення – матеріалів, які можуть бути використані, у тому числі для зброї.
"У нас є занепокоєння щодо окремих організацій (в Китаї - ред.), які надають технології, технології подвійного призначення, що можуть бути використані, серед іншого, для безпілотників та інших видів зброї, які потім будуть використовуватися в Україні. Цим занепокоєнням ми поділилися з Пекіном, і сподіваємося, що вони зроблять усе можливе, щоб цього не сталося", - заявив Держсекретар США.
“Китай неодноразово запевняв нас, і не тільки нас, а й багато інших країн, що він не надає матеріальної летальної допомоги Росії для її використання проти України. І ми дуже серйозно ставимося до цих запевнень”, – цитує Блінкена агенція Reuters.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
Росія займається пропагандою війни через відеоігри – NYT
Росія поширює провоєнні та проросійські наративи у відеоіграх та на популярних серед геймерів платформах, пише The New York Times з посиланням на групу дослідників.
Так, дослідники виявили понад десяток прикладів прокремлівської пропаганди в іграх Minecraft, Roblox, World of Tanks та World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare та War Thunder.
«Майже всі вони вихваляють перемогу СРСР над нацистською Німеччиною – тему, яку Путін та його радники використовують для підтримки сьогоднішньої війни. Деякі з них мали явні зв’язки з політичними партіями чи державними структурами», – йдеться у статті видання.
Зокрема, у грі Minecraft російські гравці відтворили битву за місто Соледар в Україні, після чого розмістили відеозапис гри у соціальній мережі «ВКонтакте». Крім того, у травні цього року на каналі російської версії гри World of Tanks показали парад танків у Москві в 1945 році, а на популярній ігровій платформі Roblox користувач створив на честь Дня Росії цілу роту військовослужбовців МВС.
Керівник підрозділу з аналізу загроз у Microsoft Клінт Уоттс розповів дослідникам, що російська ПВК «Вагнер» просувала «шкідливі наративи» у Discord та Steam, щоб підтримати погляди Кремля. Дослідники припускають, що, можливо, ПВК також прагнула завербувати людей при величезних бойових втратах. «Пропаганда в основному спрямована на те, щоб представити «Вагнер» та російських військових крутими та грізними», – зазначив Уоттс.
«Ігровий світ – це справді платформа, яка може впливати на громадську думку, впливати на аудиторію, особливо на молодь», – сказала журналістам Таня Беккер, дослідниця з компанії ActiveFence, що спеціалізується на кібербезпеці, яка також виявила кілька прикладів російської пропаганди в Minecraft для The New York Times.
За даними ЗМІ, торік депутати Держдуми РФ пропонували інтегрувати Росгвардію у відеоігри для «поліпшення іміджу відомства». Чи була реалізована ініціатива, наразі невідомо.
Фон дер Ляєн: Європа не терпітиме агресії "ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні"
МАНІЛА, Філіппіни (AP) — Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, що Європа не потерпить агресії в Україні чи Індо-Тихоокеанському регіоні, підтвердивши, що ЄС визнає рішення арбітражу 2016 року, яке визнало недійсними претензії Китаю в спірному Південнокитайському морі.
Фон дер Ляєн виступила на спільній прес-конференції з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим після переговорів у Манілі, спрямованих на зміцнення торгових, економічних відносин і відносин у сфері безпеки.
Лідери оголосили, що блок із 27 країн відновить переговори з Філіппінами щодо угоди про вільну торгівлю, які зупинилися в 2017 році за попередника Маркоса Родріго Дутерте.
Вона наголосила на необхідності співпраці у сфері безпеки і згадала вторгнення Росії в Україну, яке, за її словами, показує, наскільки авторитарні лідери «готові до дій, якщо їм щось загрожує».
«Загарбницька війна Росії проти України розхитує основи міжнародного порядку, порушує Статут ООН і фундаментальні принципи міжнародного права, такі як територіальна цілісність і суверенітет», – сказала вона.
«Саме тому Європа підтримує хоробру боротьбу України проти агресора, тому що не можна миритися з незаконним застосуванням сили ні в Україні, ні в Індо-Тихоокеанському регіоні», – сказала фон дер Ляєн.
«Безпека в Європі та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні неподільні. Виклики порядку, заснованому на правилах, у нашому взаємопов’язаному світі впливають на всіх нас».
«Ось чому ми стурбовані зростанням напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, – сказала вона, додавши, що ЄС підтримує вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон, - тому що Індо-Тихоокеанський регіон, вільний від примусу, є ключовим для стабільності, миру всіх нас та процвітання наших народів».
Раніше лідери США також висловлювали тривогу через дедалі більш агресивні дії Китаю в спірному Південнокитайському морі. Не називаючи Китай, фон дер Ляєн підкреслила визнання ЄС рішення трибуналу за підтримки ООН, який визнав недійсними територіальні претензії Китаю практично на всьому водному шляху на історичних підставах. Китай відкинув рішення арбітражу як фальсифікацію та продовжує ігнорувати його.
За її словами, рішення «є юридично обов’язковим» і забезпечує основу для мирного вирішення суперечок.
За її словами, Європейський Союз готовий посилити співпрацю з Філіппінами для сприяння регіональній морській безпеці шляхом обміну інформацією, проведення оцінки загроз і зміцнення берегової охорони Філіппін.
Китай застеріг Сполучені Штати та їхніх союзників від втручання в суперечку, яка, на його думку, є внутрішньою справою в Азії. За останнє десятиліття він перетворив сім спірних рифів на захищені від ракет острівні бази, що ще більше насторожило західні уряди та тих, хто оскаржує претензії Китаю, включаючи Філіппіни, В’єтнам, Малайзію, Бруней і Тайвань.
Візит фон дер Ляєн на Філіппіни є ознакою покращення зв’язків після бурхливих суперечок періоду між ЄС і Дутерте щодо захисту прав людини. Це перший такий візит на найвищому рівні за майже шість десятиліть відносин з Філіппінами. Візит відбувся в той час, коли ЄС оцінює, чи варто поширювати на Філіппіни спеціальні торговельні стимули, включаючи зниження тарифів на широкий спектр товарів.
Торговельні стимули ЄС у рамках так званої Загальної схеми преференцій для Філіппін та семи інших країн, що розвиваються, ґрунтуються на їх приєднанні до більш ніж двох десятків міжнародних конвенцій щодо прав людини та трудових прав, захисту навколишнього середовища та ефективного управління.
Але під час шестирічного терміну перебування при владі Дутерте Філіппіни зазнали гострої критики з боку ЄС, головним чином через криваву боротьбу з наркотиками, якою він керував, у результаті якої загинули понад 6000 підозрюваних.
Маркос змінив Дутерте в червні минулого року. Ці вбивства розслідував Міжнародний кримінальний суд як можливий злочин проти людства. Дутерте вивів Філіппіни з МКС у 2018 році, але його прокурор продовжив розслідування смертей, які сталися в ті роки, коли країна ще була частиною суду в Гаазі. Тоді Дутерте часто критикував позицію ЄС щодо його жорстокої боротьби з наркотиками, використовуючи ненормативну лексику.
Маркос і фон дер Ляєн заявили, що відносини між ЄС і Філіппінами вступають у нову еру. Ми «є партнерами-однодумцями через наші спільні цінності демократії, сталого та інклюзивного процвітання, верховенства права, миру та стабільності, а також прав людини», — сказав Маркос, у коментарях, які відображають різкий відхід від ворожої риторики Дутерте проти ЄС.
Як західні фахівці оцінюють український контрнаступ
Західні коментатори, які стежать за російською війною в Україні, кажуть, що сподіваються якомога успішнішого українського контрнаступу, щоб вигнати російських окупантів, але визнають, що українські просування виявилися важчими.
Головний висновок наразі полягає в тому, що на відміну від блискавичного українського контрнаступу восени минулого року на Харківщині, в теперішніх бойових діях таких масштабних просувань ще не було.
Наступ в певний момент може пришвидшитися. А тим часом бої на виснаження також можуть виявитися слабким місцем Росії.Ґустав Ґрессель
При цьому багато коментаторів вважають, що і зараз український контрнаступ приносить досягнення, навіть якщо вони не видовищні.
«Звичайно, я розчарований», - каже військовий фахівець Ґустав Ґрессель, старший співробітник Європейської ради міжнародних відносин, який активно переконував уряд Німеччини надати Україні танки "Леопард".
Ґустав Ґрессель, як і чимало його колег, вважає, що готовність російських військ до стримування українського контрнаступу «виявилася високою, або, принаймні, вищою ніж був рівень готовності росіян до їхніх зимових спроб наступати».
Він сказав Голосу Америки, що «про мінні поля було відомо, проте влітку росіяни також виявили кращу координацію застосування дронів і поєднання дій сухопутних сил з повітряною підтримкою».
«Але є досягнення і є можливість прориву. Українці ще не залучили всі свої сили в наступі. Якщо їм вдасться досягти прориву, тоді вони можуть пустити в дію ті сили і використати більше простору для маневру. Отже, наступ в певний момент може пришвидшитися. А тим часом бої на виснаження також можуть виявитися слабким місцем Росії. Вона покладається на дешеву піхоту: на мобілізованих, на підрозділи сформовані з в’язнів, щоб утримувати нерухомі позиції», - вважає фахівець.
Деякі західні коментатори припускають, що зараз українська армія має перевагу над росіянами в високоточній артилерії наданій західними партнерами і, очевидно, завдає російським військам відчутних втрат та створює умови для українських наступальних операцій.
Австралійський генерал у відставці Мік Раян наголошує, що російська армія готувалася до українського контрнаступу понад півроку і створила в окупованих регіонах України смугу перешкод «небачених іншими військовими за майже 80 років».
«Прорив комбінованих оборонних перешкод є найважчою справою для військового планування і виконання… Їхнє здійснення дуже повільне і призводить до високих втрат», - вказує Мік Раян, підкреслюючи, що для подолання мінних полів і для прориву перешкод використовується «техніка і технології, які не змінилися за останні півсторіччя».
Краще буде, якщо Захід підтримуватиме український спосіб ведення війни.Майкл Кофман
Аналітик Франц-Стефан Ґейді, який каже, що у липні особисто був біля фронтової смуги в Україні та розмовляв з українським військовими та посадовцями, вважає, що український контрнаступ дуже повільний, бо йдеться про застосування переважно піхоти з підтримкою артилерії.
«Українські війська досі не опанували великомасштабні операції з застосуванням різних видів зброї. Операції здійснюються радше у послідовному, а не в синхронізованому порядку», - написав коментатор y Twitter, стверджуючи, що саме в цьому головна притичина повільного контрнаступу.
З цією оцінкою назагал погоджуються також інші помітні коментатори, але, наприклад, Майкл Кофман, старший співробітник Фонду Карнеґі, при цьому вказує, що те, як зараз воює українська армія, обумовлено її досвідом і можливостями, наприклад браком ефективної бойової авіації.
«Краще буде, якщо Захід підтримуватиме український спосіб ведення війни», - вважає Кофман, і пропонує не очікувати, що українці воюватимуть так, як можливо воювала б західна армія в значно коротших часових рамках і володіючи потужною авіацією.
На тлі цих дискусій провідний радник українського президента Михайло Подоляк закликає, до «політичних рішень: 1. Про розблокування надання Україні авіації, включно з літаками F-16. 2. Рішення про розблокування передання далекобійних ракет. 3. Рішення про збільшення постачань сучасних систем #ПРО та #ППО.»
«Усі ці рішення відомі, але головне – їх своєчасність. Щодо решти треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення – зазнати тотального фіаско. Будь-який інший «політичний» результат стане крахом системи глобального безпекового порядку та тріумфом кривавих людожерів по всьому світу», - підкреслює Михайло Подоляк.
«Західна зброя має великі можливості, але набагато важливіше те, хто з нею працюватиме і як можливості певних видів зброї інтегровані в комбіновані операції та наскільки вміло її застосування поєднується з іншими ресурсами», - каже Ґустав Ґрессель.
Він зауважує, що «один "Леопард-2" кращий за один танк радянського зразка, але "Леопард" не могутніший за 100 танків радянського чи новітнього російського зразка».
На прикладі "Леопардів" він вказує на те, що німецькі танки більш витривалі і краще захищають екіпаж.
Це на думку Ґустава Ґресселя дуже важливо особливо для тривало війни, бо натреновані досвідчені військові набагато цінніші за техніку.
«Танк можна купити інший. А знання і досвід командира танкіста незамінні», - каже він.
Саме досвідчені бійці, особливо командири, здатні виконувати завдання в межах масштабних наступальних операцій з записуванням різних родів військ і різних озброєнь.
«Більшість великих політичних рішень щодо постачання нових видів зброї Україні вже схвалена. Літаки винищувачі потрібні... Але, окрім того, потрібне збільшення обсягів постачань техніки, бо досі постачання було нижчим, або в деяких випадках лише трохи перевищувало рівень втрат. Ми ще не маємо таких обсягів постачань, за яких можна сказати, що Росія зазнає поразки в тривалі війни на виснаження, на яку розраховує Путін», - підкреслює Ґустав Ґрессель.
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