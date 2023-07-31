Хорватія погодилася дозволити використання своїх портів для експорту українського збіжжя

Після низки вибухів внаслідок атаки дронів у Москві міжнародні експерти заговорили про необхідність закриття неба для цивільної авіації над російською столицею та іншими містами, які піддаються атакам.

Зокрема, Александр Віндман, колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США, у мережі Х пише: “Чому в Москві все ще працює комерційне авіасполучення. Небо є дуже небезпечним для авіакомпаній, які працюють навколо Москви. Органи міжнародної цивільної авіації (ІКАО) повинні запровадити обмеження на польоти до або з Росії”.

Експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд погоджується із Віндманом. “Після щонайменше 3 атак дронів на Москву це місце слід вважати зоною бойових дій, а Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) має закрити свої аеропорти для комерційного руху. Через часті напади у Ростові, Брянську, Бєлгороді та Курську весь європейський повітряний простір до Росії має бути закритий”, - пише аналітик у мережі Х.

Росія є членом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і до повномасштабного вторгнення в Україну входила до керівного органу цієї авіаційної організації ООН.

У жовтні минулого року голосуванням в ООН Росію виключили з керівного органу ІКАО. Тоді ЗМІ повідомляли, що це перший випадок в історії, коли голосуванням в ООН країну виключили з керівного органу ІКАО.

Удари безпілотників по об'єктах в Москві та Підмосков'ї Міноборони Росії назвало терактом і звинуватило в атаках Україну.

Під час атак дрони, серед іншого, спричинили вибухи у бізнес-комплексі “Москва-сіті”. За даними ЗМІ, були пошкоджені щонайменше два хмарочоси. Ігор Сушко, очільник аналітичного центру у США “Дослідницька група “Вітер змін” пише у мережі Х, що “ціллю удару безпілотника в Москві був секретний офіс Міністерства економічного розвитку Росії на 10-му поверсі цього хмарочоса (де стався вибух). Щонайменше 6 урядових міністерств займають цю будівлю. Офіси охороняє Федеральна служба охорони (ФСО) Путіна”.

Московський міжнародний аеропорт “Внуково” тимчасово був закритий для руху в неділю вранці, а рейси перенаправили в інші аеропорти.

Президент України Володимир Зеленський під час відео звернення у неділю не взяв відповідальності за дронні напади на Україну, але заявив, що війна повертається на російську землю.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал (у відст.) Марк Гертлінг вважає стратегію щодо переведення війни на російську територію ефективною. Про це він сказав в інтерв'ю американському каналу CNN.

“Коли він (президент Зеленський) каже, що війна повертається на російську територію, він також має на увазі територію, яку росіяни окупували в Україні з 2014 року та з 2022 року. Тобто він показує новий підхід, каже, що ми за вами прийдемо, ми передаємо бій назад росіянам: і на наші окупованій території, і продовжуємо штовхати їх всередині Росії - не лише в Москві, але і в Ростові, і в інших містах РФ”, - сказав генерал.

Атаки дронів на Москву - паралельно із проведенням нової мобілізації у РФ, підвищенням там призовного віку, а також після бунту вагнерівців - свідчать про те, що Росії не вдається захистити своє населення від війни. Про це пише у своєму щоденному аналізі про війну в Україні британська розвідка.

“Збільшення ймовірності бути змушеним воювати (мобілізації), атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій і недавній заколот Вагнера в поєднанні свідчать про неспроможність російської держави захистити населення від війни”, - мовиться у зведення розвідки за 31 липня.

Відомство пояснює, що РФ активно готується до великої мобілізації, зокрема, в країні розширили вікову категорію чоловіків, яких можна призивати на військову службу. Якщо раніше це було з 18 до 27 років, то зараз Держдума збільшила граничний до 30 років.

Минулого тижня Голос Америки повідомляв, що принаймні дві будівлі у Москві зазнали ушкоджень внаслідок ударів безпілотними літальними апаратами.

Від імені мера Москви в мережі Телеграм повідомлено, що ударів зазнали «дві нежитлові споруди», але стверджується, що «серйозних руйнувань нема» і що люди не потерпіли.

Російські ЗМІ повідомили, що рештки дронів були виявлені поблизу будівель міністерства оборони Росії, яке підтвердило наліт і звинуватило Україну у "тероризмі". Україна тоді офіційно не відповіла на російські звинувачення.