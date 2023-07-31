Експорт продовольства з України: що про це кажуть фермери у Польщі. «Побутувала думка, що все й далі буде йти через Москву»: інтерв’ю із колишнею посолкою США в Україні Марі Йованович. Українські підлітки, які провели в окупації 11 місяців, приїхали із дипломатичною місією до Вашингтона.
Як контрнаступ ЗСУ оцінюють західні фахівці. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США та союзні країни розпочинають цього тижня переговори про безпекові запевнення для України, як було обговорено на саміті НАТО у Вільнюсі. Як західні експерти оцінюють контрнаступ ЗСУ. Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт коментує ситуацію із Ольгою Харлан.
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Західний світ об’єднаний, - Мелоні в Вашингтоні. ЧАС-ТАЙМ
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липень 25, 2023
США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн. ЧАС-ТАЙМ
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липень 24, 2023
США засудили атаки росіян на український порт на Дунаї. ЧАС-ТАЙМ
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