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Як контрнаступ ЗСУ оцінюють західні фахівці. ЧАС-ТАЙМ

Як контрнаступ ЗСУ оцінюють західні фахівці. ЧАС-ТАЙМ
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Як контрнаступ ЗСУ оцінюють західні фахівці. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США та союзні країни розпочинають цього тижня переговори про безпекові запевнення для України, як було обговорено на саміті НАТО у Вільнюсі. Як західні експерти оцінюють контрнаступ ЗСУ. Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт коментує ситуацію із Ольгою Харлан.

Експорт продовольства з України: що про це кажуть фермери у Польщі. «Побутувала думка, що все й далі буде йти через Москву»: інтерв’ю із колишнею посолкою США в Україні Марі Йованович. Українські підлітки, які провели в окупації 11 місяців, приїхали із дипломатичною місією до Вашингтона.

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