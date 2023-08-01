Що фермери у Польщі кажуть про експорт зерна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна і Хорватія домовилися використовувати хорватські порти для експорту українського зерна, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фермери у Польщі, яка стала одним із основних коридорів для експорту продовольства з України, також кажуть, що втрачають гроші.
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