Що фермери у Польщі кажуть про експорт зерна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна і Хорватія домовилися використовувати хорватські порти для експорту українського зерна, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фермери у Польщі, яка стала одним із основних коридорів для експорту продовольства з України, також кажуть, що втрачають гроші.