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Студія Вашингтон

Що фермери у Польщі кажуть про експорт зерна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Що фермери у Польщі кажуть про експорт зерна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Що фермери у Польщі кажуть про експорт зерна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна і Хорватія домовилися використовувати хорватські порти для експорту українського зерна, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фермери у Польщі, яка стала одним із основних коридорів для експорту продовольства з України, також кажуть, що втрачають гроші.

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