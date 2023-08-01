Удари по Москві - хто і навіщо

Повідомлення про нові удари по Москві з застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) створюють дилеми для західних політиків і запитання для західних аналітиків, щоб пояснити звідки і навіщо здійснюються такі атаки.

Російські представники однозначно стверджують, що ті удари були здійснені українськими дронами і звинувачують Україну в тероризмі.

Україна ж звинувачує в тероризмі Росію, вказуючи, що Київ та багато інших українських міст і сіл вже понад рік зазнають масованих бомбардувань Росії, яка застосовує різні типи ракет, бомб і дронів, спричинивши багато жертв серед цивільного населення і великі руйнування.

Ми не заохочуємо і не сприяємо ударам за межами кордонів України. Але, як ми неодноразово казали, саме Україні належить вирішувати, як вести цю війну.

Україна не говорить про свою причетність до ударів в Росії, але нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про «повернення війни на територію Росії» вважають натяком на готовність українців атакувати російські об’єкти.

«Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес», - сказав Зеленський 30 липня, коли ударів вперше зазнав московський хмарочос, в якому містяться кілька російських державних служб.

І під час першої атаки, і внаслідок повторної - 1 серпня в тій будівлі ніхто не загинув, але будинок пошкоджений і з Москви повідомляють, що російським працівникам запропонували працювати з дому.

Повідомлення з офіційних і неофіційних джерел дають підстави вважати, що ударів на території Росії зазнали, ймовірно, десятки об’єктів, серед яких військові бази, склади та споруди зокрема у прикордонних з Україною Бєлгородській та Брянській областях Росії.

Дилеми для партнерів України

Країни, які допомагають Україні, наголошують, що підтримують обумовлене міжнародними законами українське право на оборону від агресора, але дуже стримані, або намагаються дистанціюватися від ударів на російській території особливо, коли йдеться про цивільні об'єкти.

У США, які є найбільшим донором військової допомоги Україні, офіційні представники не раз наголошували, що «не заохочують і не сприяють» українським ударам на території Росії.

І американці і, наприклад, британці, які надали Україні зокрема крилаті ракети, наголошують, що вимагали від українців запевнень, що західна зброя не буде застосовуватися для операцій на території Росії.

Речник Державного департаменту Метью Міллер 31 липня так відповів на запитання журналістів про слова Зеленського щодо «війни на території Росії» і про можливість, як говорили журналісти, враження російських цивільних об’єктів:

«Я скажу так: насамперед, я не впевнений, що погоджуся з такою інтерпретацією того, що означає «символічні центри». Я скажу, що ми не заохочуємо і не сприяємо ударам за межами кордонів України. Але, як ми неодноразово казали, саме Україні належить вирішувати, як вести цю війну. А коли справа доходить до ударів, як ви згадали, по цивільних центрах, то в цій війні гинуть українські цивільні. Саме українська цивільна інфраструктура зазнає ударів знову й знову – школи, лікарні, багатоквартирні будинки. Я міг би продовжувати цей список. Тож я вважаю, що будь-які намагання прирівнювати це не підтверджується фактами».

Якщо не буде договору, а я вважаю, що це малоймовірно з Путіним, потрібно мати якийсь стримуючий чинник.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі раніше заявляв про «право» України діяти проти агресора на його території.

«Україна має законне право захищатися. Вона, звичайно ж, має законне право робити це в межах своїх кордонів, але також вона має право проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підривати здатність Росії проектувати її силу проти самої України», - сказав Клеверлі у травні після повідомлень про удари безпілотників по Кремлю.

Британським міністр тоді зауважував, що він говорив про «законність» ураження саме «військових цілей» за межами українських кордонів, як про частину законного права України на самооборону.

Атаки, захист і стримування

Військовий аналітик з Європейської ради закордонних справ Ґустав Ґрессель в нещодавній розмові з Голосом Америки припустив, що Україна не може вести ефективну оборонну війну, якщо не вражатиме цілі на російській території, звідки чиняться напади на Україну.

Він також назвав невиправданими вимоги донорів зброї, щоб українці не використовували її в операціях за межами України, бо, за його словами, на території Росії містяться засоби ведення війни, які «є законною ціллю з українського боку».

«Я вважаю, що чимало цих обмежень, накладених на Україну і на українських військових щодо того, як вони використовують західне спорядження, неправильні. На території Російської Федерації є чимало цілей, які пов’язані з веденням війни. А особливо з огляду на довготермінову стратегію Путіна, бо він обрав стратегію тривалої війни на виснаження, згідно з якою Україна має програти, а Росія - виграти, бо вона має великі ресурси», - каже аналітик.

Він додав, що вважає «допомогу Україні з розвитком потужностей для завдання ударів великої дальності, особливо безпілотників (найдешевших засобів для ударів на далеких відстанях для руйнування російських промислових можливостей) найлегшим чи найкращим способом використати методи Путіна проти нього самого».

Коментатори також зауважують, що здатність України завдавати ударів по цілях в Росії може бути частиною українських намагань покласти край війні.

Навіть відвоювання загарбаних Росією українських територій не обов’язково означатиме відмову Москви від продовження руйнівної війни проти України, кажуть вони.

Американський аналітик Дмітрій Альперовіч після нещодавнього перебування у Києві сказав, що українці хочуть мати засоби, які б стримували Путіна.

«Незалежно від того, де буде пролягати фронтова смуга наприкінці війни, треба думати про те, як відохотити Росію від ударів на українській території. Коли ми були у Києві, там кожного дня лунали сирени повітряних тривог. Іноземні інвестори не будуть приїздити і вкладати гроші в країні під постійними бомбардуваннями. Щоб покласти цьому край, якщо не буде договору, а я вважаю, що це малоймовірно з Путіним, потрібно мати якийсь стримуючий чинник. Можна собі, наприклад, уявити, що за кожен удар по Києву буде удар по Москві», - сказав Аллерові в подкасті Geopolitics decanted після відвідин України.

Він зауважив, що Україна має технічний досвід і, напевне, можливості для створення достатньої кількості ракет, що могли б бути загрозою для Москви.