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Три кораблі зайшли до українського порту, попри блокаду Росії - ЗМІ
Три цивільні кораблі, з реєстраціями в Ізраїлі, Греції та з турецько-грузинською реєстрацією, зайшли в український порт Ізмаїл в дельті Дунаю на Чорному морі, повідомляє видання Forbes.
В неділю американський інститут вивчення війни (ISW) вказав, що кораблі заявили в Автоматичній ідентифікаційній системі курс на Україну. Аналітики припустили - попри створення можливостей для обшуку нейтральних кораблів, Росія не хоче, або не може силою зупинити кораблі, що прямують до України.
У Forbes припускають - кораблі прибули, щоб завантажити зерно. Хоча такий перехід стане гарним сигналом про відносну безпеку експорту українського зерна з Ізмаїла, невідомо наскільки перевізники будуть готові йти до порту Одеси, який потерпає від регулярних обстрілів Росії, вказують оглядачі.
У виданні також вказали на дані відкритих джерел про те, що літаки НАТО уважно відслідковували пересування кораблів до Ізмаїлу.
Минулого тижня в Білому домі заявляли, що США та союзники не обговорюють супровід суден в Чорному морі, а натомість зосереджені на пошуку альтернативних шляхів перевезення зерна – сухопутних чи річкових. Про це 27 липня повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
“Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок – ред.). Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні”.
Як писав Голос Америки, колишній Головнокомандувач Збройних сил США в Європі та командувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс запропонував створити міжнародний конвой у Чорному морі, який би захищав гуманітарні судна у Чорному морі, на зразок операції Earnest Will, коли міжнародний конвой захищав вивезення нафти через Ормузьку протоку.
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Удари по Москві - хто і навіщо
Повідомлення про нові удари по Москві з застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) створюють дилеми для західних політиків і запитання для західних аналітиків, щоб пояснити звідки і навіщо здійснюються такі атаки.
Російські представники однозначно стверджують, що ті удари були здійснені українськими дронами і звинувачують Україну в тероризмі.
Україна ж звинувачує в тероризмі Росію, вказуючи, що Київ та багато інших українських міст і сіл вже понад рік зазнають масованих бомбардувань Росії, яка застосовує різні типи ракет, бомб і дронів, спричинивши багато жертв серед цивільного населення і великі руйнування.
Ми не заохочуємо і не сприяємо ударам за межами кордонів України. Але, як ми неодноразово казали, саме Україні належить вирішувати, як вести цю війну.Метью Міллер
Україна не говорить про свою причетність до ударів в Росії, але нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про «повернення війни на територію Росії» вважають натяком на готовність українців атакувати російські об’єкти.
«Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес», - сказав Зеленський 30 липня, коли ударів вперше зазнав московський хмарочос, в якому містяться кілька російських державних служб.
І під час першої атаки, і внаслідок повторної - 1 серпня в тій будівлі ніхто не загинув, але будинок пошкоджений і з Москви повідомляють, що російським працівникам запропонували працювати з дому.
Повідомлення з офіційних і неофіційних джерел дають підстави вважати, що ударів на території Росії зазнали, ймовірно, десятки об’єктів, серед яких військові бази, склади та споруди зокрема у прикордонних з Україною Бєлгородській та Брянській областях Росії.
Дилеми для партнерів України
Країни, які допомагають Україні, наголошують, що підтримують обумовлене міжнародними законами українське право на оборону від агресора, але дуже стримані, або намагаються дистанціюватися від ударів на російській території особливо, коли йдеться про цивільні об'єкти.
У США, які є найбільшим донором військової допомоги Україні, офіційні представники не раз наголошували, що «не заохочують і не сприяють» українським ударам на території Росії.
І американці і, наприклад, британці, які надали Україні зокрема крилаті ракети, наголошують, що вимагали від українців запевнень, що західна зброя не буде застосовуватися для операцій на території Росії.
Речник Державного департаменту Метью Міллер 31 липня так відповів на запитання журналістів про слова Зеленського щодо «війни на території Росії» і про можливість, як говорили журналісти, враження російських цивільних об’єктів:
«Я скажу так: насамперед, я не впевнений, що погоджуся з такою інтерпретацією того, що означає «символічні центри». Я скажу, що ми не заохочуємо і не сприяємо ударам за межами кордонів України. Але, як ми неодноразово казали, саме Україні належить вирішувати, як вести цю війну. А коли справа доходить до ударів, як ви згадали, по цивільних центрах, то в цій війні гинуть українські цивільні. Саме українська цивільна інфраструктура зазнає ударів знову й знову – школи, лікарні, багатоквартирні будинки. Я міг би продовжувати цей список. Тож я вважаю, що будь-які намагання прирівнювати це не підтверджується фактами».
Якщо не буде договору, а я вважаю, що це малоймовірно з Путіним, потрібно мати якийсь стримуючий чинник.Дмітрій Альперовіч
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі раніше заявляв про «право» України діяти проти агресора на його території.
«Україна має законне право захищатися. Вона, звичайно ж, має законне право робити це в межах своїх кордонів, але також вона має право проектувати силу за межі своїх кордонів, щоб підривати здатність Росії проектувати її силу проти самої України», - сказав Клеверлі у травні після повідомлень про удари безпілотників по Кремлю.
Британським міністр тоді зауважував, що він говорив про «законність» ураження саме «військових цілей» за межами українських кордонів, як про частину законного права України на самооборону.
Атаки, захист і стримування
Військовий аналітик з Європейської ради закордонних справ Ґустав Ґрессель в нещодавній розмові з Голосом Америки припустив, що Україна не може вести ефективну оборонну війну, якщо не вражатиме цілі на російській території, звідки чиняться напади на Україну.
Він також назвав невиправданими вимоги донорів зброї, щоб українці не використовували її в операціях за межами України, бо, за його словами, на території Росії містяться засоби ведення війни, які «є законною ціллю з українського боку».
«Я вважаю, що чимало цих обмежень, накладених на Україну і на українських військових щодо того, як вони використовують західне спорядження, неправильні. На території Російської Федерації є чимало цілей, які пов’язані з веденням війни. А особливо з огляду на довготермінову стратегію Путіна, бо він обрав стратегію тривалої війни на виснаження, згідно з якою Україна має програти, а Росія - виграти, бо вона має великі ресурси», - каже аналітик.
Він додав, що вважає «допомогу Україні з розвитком потужностей для завдання ударів великої дальності, особливо безпілотників (найдешевших засобів для ударів на далеких відстанях для руйнування російських промислових можливостей) найлегшим чи найкращим способом використати методи Путіна проти нього самого».
Коментатори також зауважують, що здатність України завдавати ударів по цілях в Росії може бути частиною українських намагань покласти край війні.
Навіть відвоювання загарбаних Росією українських територій не обов’язково означатиме відмову Москви від продовження руйнівної війни проти України, кажуть вони.
Американський аналітик Дмітрій Альперовіч після нещодавнього перебування у Києві сказав, що українці хочуть мати засоби, які б стримували Путіна.
«Незалежно від того, де буде пролягати фронтова смуга наприкінці війни, треба думати про те, як відохотити Росію від ударів на українській території. Коли ми були у Києві, там кожного дня лунали сирени повітряних тривог. Іноземні інвестори не будуть приїздити і вкладати гроші в країні під постійними бомбардуваннями. Щоб покласти цьому край, якщо не буде договору, а я вважаю, що це малоймовірно з Путіним, потрібно мати якийсь стримуючий чинник. Можна собі, наприклад, уявити, що за кожен удар по Києву буде удар по Москві», - сказав Аллерові в подкасті Geopolitics decanted після відвідин України.
Він зауважив, що Україна має технічний досвід і, напевне, можливості для створення достатньої кількості ракет, що могли б бути загрозою для Москви.
Експорт продовольства з України: що про це кажуть фермери у Польщі. Відео
Після того, як Росія вийшла із Чорноморської зернової угоди, вивозити українське збіжжя можливо лише через ЄС - так звані "Шляхи солідарності". Однак наземні перевезення підвищують витрати на логістику у кілька разів, тож українські фермери несуть збитки, кажуть представники аграрного сектору.
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Російські атаки по містах не злякають і не зламають Україну, заявив президент Володимир Зеленський. Він також заявив, що ситуація на полі бою свідчить, що Росія неспроможна повністю окупувати Україну.
Дешевше пальне, одяг, електроніка та перукарні для солдатів. Репортаж із військової бази США
Для американських солдатів у США працюють заправки з нижчими цінами на пальне, а також є велика торговельна мережа, у якій продають речі для військових та їхніх сімей без податків і, крім того, надають різноманітні послуги. Українська служба "Голосу Америки" побувала в одному із таких торгових центрів для військових, а також на заправній станції на американській військовій базі Joint Base Myer-Henderson Hall неподалік Вашингтона.
Дружина американського військового Роза Натал із чоловіком живе на військовій базі 10 років. Пальне для своєї автівки жінка купує лише на заправці, що розташована на цій же військовій базі, адже це дозволяє їхній родині істотно заощадити.
"Я приїжджаю сюди щотижня, щоб заправити бак. Ціни значно дешевші, ніж я могла б зустріти. Я плачу тут приблизно $3.35 за галон. Увесь ринок навколо зараз має ціну приблизно $3.49 за галон. Я отримую знижку у п’ять центів за галон, крім того, мій бензин не оподатковується. Тож я багато заощаджую," - розповідає Роза Натал.
Алекс Мамаріл, гендиректор торгової мережі на військовій базі Joint Base Myer-Henderson Hall (інша назва - Форт Майєр), що розташована неподалік Вашингтона, пояснює: працівники заправки по кілька разів на день відстежують, аби ціни на пальне для військових відповідали найнижчим на ринку, також на вартості пального істотно позначається відсутність податків.
Наша політика щодо ціноутворення на пальне полягає в тому, щоб відповідати найнижчій ціні конкурентів
"Ціна тут відповідає найнижчим конкурентоспроможним цінам на ринку. Тож ми проводимо дослідження у радіусі п’яти миль за допомогою автоматизованої системи, щоб з’ясувати найнижчу ціну для кожного виду бензину.
Наша політика щодо ціноутворення на пальне полягає в тому, щоб відповідати найнижчій ціні конкурентів. І я можу чесно сказати, що у нас - одні з найкращих цін у місті," - каже Алекс Мамаріл.
Такі дешевші заправки для військових, як на Форт-Майєр, є на багатьох базах у США. Загалом їх 249. І це лише частина великої мережі послуг та магазинів без податків для американських військових.
"Кожна військова база має ті ж самі бізнес-концепції, що й на Форт-Майєрі. Отже, у нас є Експрес, який має заправну станцію, деякі бази не мають заправок, залежно від місця розташування. У нас також є головний магазин," - розповів Мамаріл.
Спеціальна торгова мережа для військових у США називається Exchange. До неї належать заправки та призаправкові кіоски, а також головний магазин, який є майже на кожній військовій базі в Америці та закордоном. Це як звичайний торговий центр із фудкортом, товарами відомих брендів, кінотеатрами, хімчистками, пральнями та іншими сервісами. Одна з найпопулярніших послуг - стрижка.
Ветеран сухопутних військ США з 40-річним стажем Дарлінг не зраджує звичці. До перукаря щоразу їде автівкою півгодини, аби підстригтись саме в перукарні на військовій базі.
"Я - ветеран, пенсіонер і чоловік військової. Я приходжу сюди, бо мені подобається якість, я можу дозволити собі постригтися, де завгодно. Але вона (перукарка на військовій базі, - ред.) стриже мене так, як мені подобається. І як військовий пенсіонер я люблю коротку стрижку. Моя дружина не проти, що вона занадто коротка, як бачите, вона чудова", - пояснює Дарлінг.
Ціна є приємним доповненням до якості, каже Дарлінг. Він розповів, що вартість стрижки в його місті становить від 22 до 35 доларів, а на військовій базі за таку ж послугу він платить 18 доларів.
Більшість своїх клієнтів працівники торгового центру на цій військовій базі знають багато років, як і Дарлінга, розповідає Ральф Гендерсон, менеджер магазину Exchange: "Тут, у нашому магазині, ми маємо, як я люблю це називати, щось на зразок сімейної атмосфери. Ми знайомимося з нашими клієнтами. Більшість із наших клієнтів приходять майже щодня. Тож ми познайомилися з ними, у нас це свого роду сімейний магазин, тож вони із задоволенням приходять сюди. Багато пенсіонерів приходять і роблять покупки тут. Багато молодих солдатів, які служать у почесній варті тут, у Форт-Майєрі."
Приваблює військових у магазині передусім ціна. Торгові центри для військових - це щось на зразок магазинів Duty free в аеропортах. Товари тут не оподатковуються.
Більшість наших товарів на 20–30% нижчі від роздрібної ціни, яку пропонує виробник
"Ми маємо дуже конкурентоспроможні ціни; більшість наших товарів на 20-30% нижчі від роздрібної ціни, яку пропонує виробник, або за якою продають ці товари за кордоном. Ми надаємо клієнтам можливість обрати, що купити. І все це не оподатковується. Це те саме, що Duty free. Ми постійно звільнені від податків. Усі кошти, які ми заробляємо, повертаються або на покращення магазинів, купівлю товарів у магазини, або ми повертаємо їх до військових у вигляді дивідендів для допомоги спільноті", - каже Гендерсон.
Такі торгові центри є на військових базах у кожному штаті США та на понад 30-ти закордонних базах. Для військових та їхніх родин у них продають усе необхідне. Вибір товарів на кожній базі підлаштовують під потреби покупців. На багатьох є відділи з дитячими товарами. За офіційною статистикою, клієнтами таких магазинів є понад 33 млн активних і колишніх військових та членів їхніх родин.
"У головних магазинах ми продаємо широкий асортимент усіх товарів - продаємо одяг, електроніку, постільну білизну, товари для тварин, товари для дому, потроху всього. І вони доступні для всіх власників ідентифікаційних-карток Міністерства оборони, активних військових, військових пенсіонерів, цивільних осіб Міністерства оборони, ветерани з обмеженими можливостями мають право робити покупки в магазині," - розповідає Гендерсон.
А починалося все з мила, тютюну та лез для бриття. Саме такі товари були найпопулярнішими серед американських військових у 19 столітті. Тоді за солдатами слідували торговці і продавали їм найнеобхідніші речі за завищеними цінами.
Щоб подолати корупцію і припинити наживу на солдатах, влада запровадила систему сертифікованих продавців для армії
Щоб подолати корупцію і припинити наживу на солдатах, влада запровадила систему сертифікованих продавців для армії, яка потім переросла в мережу Exchange.
Тепер американська армія має понад 2 700 тисяч таких торгових центрів. Гасло торгової мережі для військових - служити тим, хто служить країні. І їхати за військовими туди, куди їдуть вони. Тож такі магазини облаштовують і в гарячих точках, де є американська військова присутність.
"Ми продаємо в основному те ж саме, що маємо тут, щоб солдати, які перебувають там, у зонах бойових дій, відчули смак дому та мали куди піти, аби відпочити від повсякденної діяльності на війні", - зауважує менеджер Ральф Гендерсон.
Менеджер торгового центру Ральф Гендерсон у 2002 році відкривав перший такий торговий центр Exchange в Афганістані на території аеропорту Кандагар. Пригадує, що популярності таких магазинів міг би позаздрити будь-який бізнес.
"Коли ми вперше потрапили туди, це був зелений армійський намет, прилаштований до будівлі. A коли я від'їжджав через шість місяців, ми перетворили його на намет 12 на 12 метрів, де було все: від закусок до електроніки, ігрових станцій, телевізорів, напоїв, усього, що вони могли побажати. Там були я та ще двоє американців, співробітників Exchange. Ми працювали по 18 годин на добу, у нас була черга з того часу, як ми відкривалися, і нам фактично доводилося розміщати когось позаду черги наприкінці дня, щоб зупинити чергу, аби зачинитися, поспати пару годин, а потім прокинутися і почати знову наступного ранку", - пригадує Гендерсон.
У сучасних військових магазинах Exchange, крім звичайних товарів, є і специфічні - для армійців. Обов'язковий - відділ із військовою формою.
"Вони повинні мати три види одягу щодня: повсякденний одяг, парадну форму та спортивний одяг, залежно від того, що відбувається, на які спеціальні завдання їм, можливо, доведеться йти. Якщо вранці, коли вони займаються фізичною підготовкою, потрібні шорти, футболки та інше, а потім вони йдуть додому в душ, переодягаються у повсякденну форму, а далі, якщо відбувається якесь дійство увечері, вони одягають свою парадну форму," - розповідає Гендерсон.
Є магазинах також специфічні сувеніри для військових: іграшки, чашки, футболки із написами для різних видів військ.
Особливі у військових магазинах і працівники. Такі Exchange - це головне місце працевлаштування для колишніх військових та їхніх сімей.
"Я працюю з Exchange. І я вважаю, що мене взяли на роботу, тому що вони беруть на роботу багатьох дружин та чоловіків військових. Багато людей, яких я знаю, також працюють із нами... Для нас дуже важлива спільнота та відчуття сім’ї", - розповідає дружина військового Роза Натал.
За останні десять років у мережі Exchange найняли на роботу понад 57 тисяч ветеранів, дружин і чоловіків діючих військових. До 2030 року цю цифру планують збільшити до 75 тисяч.
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