"Лікарі без кордонів" підтвердили партнерство з Херсонською лікарнею, що постраждала від обстрілів

Через російські обстріли лікарні Херсона, загинув лікар і поранено медсестру в місцевій лікарні, повідомили в МВС України у вівторок.

"Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики!" - написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.

Міжнародна доброчинна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) підтвердила, що мала партнерство з обстріляною лікарнею.

"Наші команди працюють в лікарні, надають медичне устаткування та консультації з психологічного здоров'я людям, переміщеним через руйнування Каховської дамби", - твітує організація. Також організація надає допомогу лікарні в обладнанні бункера з надання невідкладних послуг.

"Ця лікарня в основному обслуговує тих, хто постраждав від інсультів, пацієнтів з серцевими захворюваннями, надає хірургічні послуги", - пояснюють в організації.

MSF однозначно засуджує обстріли лікарні та висловлює співчуття родині загиблого, йдеться в повідомленні.