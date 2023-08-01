Брифінг. Як триває розслідування вибуху в Оленівці - рік потому?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як триває розслідування вибуху колонії в Оленівці - за рік після того, як це сталося? Розповідає Марія Ульяновська. Також говоримо про реакцію американських законодавців на просування українських військ. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.