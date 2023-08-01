Контрнаступ України коментують в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Україна та американські представники відкриті до діалогу із Росією, однак саме Кремль не готовий до справжньої дипломатії — речник Держдепу Метью Міллер. Як у США оцінюють загрозу “вагнерівців” для Європи. Законодавці США коментують український контрнаступ та підтримку України. Чим може обернутись російська блокада зерна для всього світу? — коментарі у Конгресі. Київ і Варшава сперечаються щодо того, чи Україна вдячна за допомогу Польщі під час російської війни. У США набирає обертів президентська кампанія — репортаж із заходу республіканців в Айові. Українські гроші експонують в музеї у Вашингтоні. Все більше дизайнерів долучаються до переробки одягу і вторинного використання матеріалів.