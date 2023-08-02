Актуально
Що змушує польських посадовців вимагати «вдячності» України
Президент України Володимир Зеленський закликав не допустити погіршення відносин з Польщею після спалаху дипломатичного тертя між Києвом та Варшавою, яке проявилося у викликах послів у обидвох столицях та у невдоволених заявах польських посадовців.
Емоціям точно варто охолонути.Володимир Зеленський
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 1 серпня роздратовано відреагував на запрошення польського посла для розмови в українському Міністерстві закордонних справ, назвавши це «помилкою».
Моравецький нагадав у дописі в Тwitter, що посол Польщі «єдиним залишався у Києві в день вторгнення Росії в Україну» і додав, що «перед лицем війни, яка триває, враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути».
Зеленський того дня також скористався Twitter, щоб зауважити: «Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом з нами стала справжнім щитом Європи».
«Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути», - наголосив український президент.
Приводом для «емоцій» між Варшавою і Києвом стали заяви радника президента Польщі з міжнародних питань Марчина Пшидача, який 31 серпня в інтерв’ю польському телебаченню виправдовував намагання Польщі продовжити обмеження на імпорт українського збіжжя, щоб, як він висловився «захистити польського землероба».
Україна назвала несправедливими тимчасові обмеження імпорту зерна пшениці, кукурудзи, соняшника і ріпака, які Європейська комісія запровадила на вимогу насамперед прикордонних з Україною Польщі, Словаччини, Угорщини й Румунії, а також Болгарії.
Якщо йдеться про Україну... думаю, що їй варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для УкраїниМрачин Пшидач
Погоджені з Єврокомісією обмеження в тих п’яти країнах вибігають 15 вересня, але уряд Польщі погрожує односторонньо блокувати імпорт українського збіжжя, якщо на рівні ЄС не будуть узгоджені подальші обмеження, які за словами польських урядовців мали б дозволяти транзит з України, але запобігали б напливу українського зерна і не допускали падіння цін, яке, кажуть вони, шкодить польським аграріям.
«Зараз пора жнив. Польське збіжжя треба зібрати, зберегти і розподілити за відповідною гідною ціною… Якщо йдеться про Україну, Україна отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, що їй варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України впродовж останніх місяців і років», — сказав Марчин Пшидач.
Польща є одним з найбільших донорів військової допомоги Україні, а також надала прихисток мільйонам українських біженців від російської війни.
Вибори, підтримка України й історичні образи Польщі
Окрім пори жнив у Польщі також настала пора передвиборчої боротьби з наближенням парламентських виборів, що мають відбутися цієї осені, ймовірно у жовтні.
Урядова партія "Право і справедливість" (PIS) бореться за право керувати далі і її представники завжди наголошують, що Польща допомагає Україні захищатися від російської агресії насамперед тому, що вважає російський реваншизм загрозою і для польської безпеки.
«Польща підтримує Україну лише і настільки, наскільки це відповідає нашим національним інтересам», - вважав за потрібне підкреслити 1 серпня представник польського міністерства закордонних справ Павел Яблонський у соцмедійному дописі.
У подальших шести параграфах розлогої заяви він наголосив, що «брак поваги до союзників не сприяє досягненню дипломатичних цілей, наприклад, зусиллям збільшити масштаби та форми допомоги».
Павел Яблонський повторює, що російська війна проти України загрожує Польщі і, за його словами, «захист від цієї загрози є нашим найважливішим спільним інтересом на даний момент».
«Це не означає, що між Польщею та Україною немає питань, щодо яких ми ще не досягли згоди. Ми говоримо про це чесно і відверто між собою, нехай і не завжди публічно», - повідомляє польський посадовець.
Почавши з російської війни і проблем експорту українського зерна він перейшов до історичних проблем стосовно кривавих міжетнічних сутичок між поляками та українцями на Волині в часи Другої світової війни, які, підкреслює він, були «геноцидом вчиненим 80 років тому українцями проти поляків».
«Без розкриття цього злочину, розблокування ексгумації та вшанування пам’яті його жертв не буде справжнього польсько-українського примирення чи інтеграції України в ЄС», - звершує Павел Яблонський.
Такі заяви щодо волинських подій з боку польських представників значно відрізняються від заяв українських посадовців, які, визнаючи факти міжетнічних злочинів, говорять, що етнічні українці також були жертвами насильства.
У липні президент Володимир Зеленський та польський президент Анджей Дуда разом брали участь в меморіальних заходах в Луцьку і проголошували: «Разом вшановуємо невинних жертв Волині».
Всі новини дня
- Голос Америки
У США набирає обертів президентська кампанія — репортаж із заходу республіканців в Айові. Відео
У США набирає обертів президентська кампанія. Днями у штаті Айова відбулася велика політична подія “Вечеря Лінкольна”, де американці могли почути звернення політиків, які хочуть балотуватися у президенти від республіканської партії. Про ймовірних кандидатів від консерваторів - у сюжеті Кейна Фарабо.
"Росія врахувала свої помилки і на українців чекає важкий бій" - законодавці США про контрнаступ. Ексклюзив.
У той час як одні члени американського Конгресу занепокоєні тим, що російські сили мали занадто багато часу для того, щоб підготуватися до українського контрнаступу, і пропонують законодавство, що посилить допомогу Україні, інші дослуховуються до закликів її зупинити.
Колишній президент Дональд Трамп вимагає припинити військову підтримку України, доки адміністрація президента Джо Байдена не співпрацюватиме з розслідуванням ділових угод президента та його сина Гантера. Про це він заявив у суботу.
Майже одночасно республіканець Браян Фіцпатрік з Пенсильванії та демократ Майк Квіглі з Іллінойсу у передостаннній день липня подали двопартійний законопроект «Акт про пакт з Україною», який забезпечить облік і спрощення надання допомоги.
Чи вплине загострення політичної боротьби на допомогу Україні? Про це кореспондентка української служби Голосу Америки Катерина Лісунова говорила з американськими законодавцями.
Емануель Клівер, конгресмен-демократ від штату Міссурі вважає, що Білий дім та Західні держави були праві, колои вони були обрежні із наданням певного озброєння для України, через ризики ескалації війни. На його думку, це було виправдано.
"Українцям доведеться вести непростий бій. Але в тій мірі, в якій ми можемо допомогти, я думаю, що Сполучені Штати будуть і повинні допомагати"Конгресмен-демократ Емануель Клівер
"Я знаю, що турбує адміністрацію Байдена та багатьох європейських союзників. І це те, що ми повинні бути обережними, щоб не зробити нічого, що могло би розпочати третю світову війну. Тому що це може бути кінцем планети, на якій ми живемо. Тож, я розумію їхні занепокоєння", - говорить у розмові з українською службою Голосу Америки демократ Емануель Клівер.
З іншого боку, він вважає, що США «покращили ситуацію із допомогою», яку вони надають українським військовим.
«Винищувачі F-16 будуть передані, але потрібно іще навчити пілотів», – висловлює своє переконання конгресмен у розмові з кореспонденткою Української служби у Конгресі США Катериною Лісуновою.
Демократ вважає, що російська армія встигла перегрупуватися та змінити стратегію, яку вона використовувала на початку повномасштабного вторгнення. Він визнає, що навіть з літаками українським військовим буде нелегко пробивати російську оборону, на підготовку якої російське військо мало достатньо часу.
«Навіть з винищувачами F-16 українцям доведеться нелегко. Тому що російська армія врахувала свої помилки та перегрупувалась, - говорить конгресмен-демократ Клівер, – Вони позбулись деяких генералів, і я думаю, що в результаті вони зміцнились у своїй рішучості захопити Україну».
Але і українці, на його думку, не планують відступати.
«Українцям доведеться вести непростий бій. Але в тій мірі, в якій ми можемо допомогти, я думаю, що Сполучені Штати будуть і повинні допомагати», - вважає демократ демократ від штату Міссурі.
Виділення Україні бойових літаків підтримує і конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі, Кріс Сміт. Він наполягає, що для успішного контрнаступу Україна має отримати усе необхідне озброєння, на якому наполягає Київ.
«Я щиро вважаю, нам потрібно пам’ятати, - що ми в жодному випадку неповинні діяти у півсили. Це загарбницька війна, - і допомога має влючати винищувачі та усі види підтримки, якої потребує Україна. І про яку Україна просила, - але в деяких випадках не отримала. Одним словом, не давайте їм півхлібця, дайте їм достатньо, щоб змінити ситуацію та покласти край цьому варварському вторгненню", - заявив республіканець Сміт у розмові з Голосом Америки.
Він каже, що був серед тих, хто бачив раніше проблеми з контрнаступом через те, що росіяни мали час на підготовку до оборони.
«Я насправді, передбачав зростання опору Росії. В певний момент, багато хто з нас думав, що українці виштовхнуть їх (росіян – ред.) назад через море і через кордони Криму, але у росіян були місяці, щоб зібратися і розробити стратегію розташування на позиціях. І українським солдатам зараз доводиться ходити навшпиньках у цих боях, тому що росіяни успішно замінували всі райони, через які мають пройти українці», – каже Сміт.
Тим часом сенатор-республіканець від штату Теннессі Білл Гаґерті, каже, що американські законодавці бажають перемоги Києву, але мають займатись і внутрішніми питаннями у США.
"Кожен член Конгресу США хоче, щоб Україна виграла цю війну, але це має бути зроблено доцільним та ефективним способом. У нас також багато проблем тут, вдома, - які ми маємо вирішити. Отже, це питання балансу", - розповів Гаґерті Голосу Америки.
Дедалі більше республіканців у Конгресі не бажають підтримувати обіцянку адміністрації президента Байдена допомагати Україні «стільки, скільки буде потрібно». На їхню думку, мільярди доларів платників податків, які США спрямували на посилення оборони України, потрібно використовувати на внутрішні потреби.
Спікер Палати представників Кевін Маккарті нещодавно повторив, що Україна не повинна отримувати «чистий чек».
Тому, незважаючи на обіцянки Білого дому, експерти кажуть, що Байдену буде нелегко отримати на згоду Конгресу на фінансування допомоги Україні, особливо на тлі початку передвиборчої кампанії.
Як повідомляв Голос Америки, у середині липня Палата представників Конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету США на 2024-й рік. На продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300 мільйонів доларів.
Це стільки, скільки запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500 мільйонів доларів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили 800 мільйонів доларів, при цьому Конгрес збільшив на 300 мільйонів фінансування у порівнянні з тим, про яке запитувала адміністрація.
З лютого 20222 року США витратили понад 100 мільярдів доларів на підтримку України.
Дивітья також: "Одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника", – Девід Дептула.
Київ і Варшава сперечаються чи достатньо Україна вдячна за допомогу Польщі. Відео
МЗС України викликало посла Польщі після висловлювань керівника Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача. Коментуючи обмеження імпорту українського збіжжя, він заявив, що "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".
Як у США оцінюють загрозу “вагнерівців” для Європи. Відео
Безпосередньої загрози для країн НАТО з боку групи “Вагнера” немає, а ті вагнерівці, які залишилися в Україні, ймовірно, не матимуть значного впливу на бойові дії. Про це розповів радник з нацбезпеки США Джон Кірбі. За заявами у Вашингтоні стежив Остап Яриш.
Форум