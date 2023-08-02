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В Сенаті США зареєстрували законопроект для підтримки енергетичної безпеки України і Європи
Законопроект, поданий до Сенату США, «Про реагування на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі» (RESCUE за своєю абревіатурою англійською мовою) покликаний забезпечити нагальні потреби України в паливі і допомогти країні реконструювати та модернізувати енергетичну інфраструктуру, йдеться в поданні законодавців.
Згідно з проектом, також буде надано інвестиційну та технічну допомогу країнам східної та південно-східної Європі для зменшення регіональної залежності від російських енергетичних ресурсів.
Двопартійний законопроект спільно висунули на розгляд минулого тижня сенатори Боб Менендес (демократ), голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, та Джим Ріш (республіканець), почесний член Комітету.
«Безглузде вторгнення Росії... знищило більш ніж половину енергетичної інфраструктури України... [М]и працюємо разом, щоб послабити здатність Росії використовувати енергетичні ресурси як зброю, — заявив голова Комітету Менендес. — Нам потрібно допомогти Україні з екстреними поставками палива, підтримати її зусилля з відновлення енергетичної інфраструктури у більш сучасний і прозорий спосіб, а також сприяти інвестиціям США в країни східної та південно-східної Європи, щоб допомогти зменшити їхню залежність від російської нафти і газу».
«Енергетика та інфраструктура України стануть основою відновлення після війни. Вкрай важливо, щоб у нас була стратегія, за якою буде відбудовано, реформовано та інтегровано енергетичний сектор України на підтримку більш безпечної та об’єднаної Європи. Закон RESCUE допоможе нам це зробити і зменшить здатність Росії використовувати енергоресурси як зброю проти наших союзників», — зазначив сенатор Ріш.
В разі затвердження законопроекту, Держдеп та Агентство США з міжнародного розвитку отримають 1,88 мільярда доларів, у тому числі 1,1 мільярда доларів на підтримку реконструкції, безпеки та модернізації енергетичного сектора України. Також буде виділено не менше 500 мільйонів доларів на зменшення залежності східної Європи від російських енергоносіїв.
Законопроект також покликаний допомогти, серед іншого, збільшити регіональні взаємозв’язки в енергетиці, поліпшити диверсифікацію джерел енергії, допомогти розв’язати проблеми здоров’я і ядерної безпеки в Україні, запровадити сучасні стандарти управління.
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Нічні атаки РФ знищили іще 40 тисяч тонн українського зерна. Путін сказав Ердогану, що хоче від Заходу "виконання зобов'язань перед РФ"
Останні удари Росії по інфраструктурі Дунайських портів, складів та елеваторів знищили майже 40 тисяч тонн українського зерна, призначеного для країн Африки, Китаю та Ізраїлю. Про це повідомив віце-прем'єр України Олександр Курбаков на медіа-платформі X (Twitter) після нової російської атаки дронами Києва, Київщини та Одещини.
Дунайські порти стали важливим альтернативним маршрутом для експорту українського збіжжя після початку російської блокади чорноморських портів. Два джерела повідомили Reuters, що діяльність порту Ізмаїла, що став основною ціллю удару, призупинена. Керівник дирекції морського порту Юрій Литвин повідомив у Facebook, що ремонтні роботи вже розпочато, а портова інфраструктура продовжує працювати.
Росію можна й треба зупинити
Президент України Володимир Зеленський у Telegram підкреслив успіхи в роботі української ППО вночі, що допомогло уникнути жертв, однак є пошкодження зернової інфраструктури: "Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити".
Румунський президент Клаус Йоганніс також засудив атаки по дунайських портах: "Триваючі атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, неподалік від Румунії є неприйнятними. Це воєнні злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої продукти харчування тим, хто потребує допомоги у світі".
Удари вздовж кордону Румунії посилюють військову напруженість між Росією та НАТО, пише Wall Street Journal. Міністерство оборони Великої Британії минулого тижня заявило, що Росія перемістила військовий корабель у південну частину Чорного моря в рамках своїх ширших загроз комерційному судноплавству. У відповідь НАТО домовилося з Україною про збільшення польотів літаків спостереження над Чорним морем у відповідь на погрози Росії.
"Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому світі, які покладаються на їжу з України", - заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк. Американська дипмісія також підкреслила, що "Росія - очевидно найбільша перепона для миру у Європі".
Нині під час телефонної розмови із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом російський глава Володимир Путін заявив, що готовий повернутися до зернової угоди "щойно Захід на ділі виконає всі зафіксовані в них (Стамбульських домовленостях - ред.) зобов'язання перед Росією", повідомив Кремль.
Ердоган наголосив на важливості уникати кроків, які можуть поставити під загрозу відновлення Чорноморської зернової ініціативи, повідомили в офісі Ердогана.
"Росія почала повномасштабний наступ на світову житницю і налаштована позбавити світ українського зерна", а "голод, спричинений конфліктом, є актуальною проблемою міжнародного миру та безпеки, і Рада (Безпеки ООН) має вжити заходів", - заявила напередодні посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
повномасштабний наступ на світову житницю
За її словами, генсек ООН Антоніу Гутерріш "продовжує свої спроби знайти шлях, щоб повернути росіян до угоди, яка мала забезпечити певну підтримку для виходу російських добрив на ринок". Серед вимог Росії для відновлення Чорноморської зернової угоди - сприяння експорту російських добрив, а також підключення Россільгоспбанку до системи міжнародних платежів SWIFT після того, як на фінустанову було накладено санкції ЄС у червні 2022 року за російську війну в Україні.
Напередодні також Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що всупереч заявам Кремля, Євросоюз не запроваджував санкції проти російських харчів та добрив до третіх країн, пише Радіо Свобода. Таким чином він прокоментував вихід Москви із зернової домовленості, який вона також пояснювала нібито недотриманням інтересів Росії щодо експорту добрив.
російський сільськогосподарський експорт процвітає
"У спробах перекласти провину Росія стверджує, що її власний сільськогосподарський експорт не мав достатньо сприяння. Це не підтверджується загальнодоступними даними торгівлі, які показують, що російський сільськогосподарський експорт процвітає. Росія також отримала важливі переваги від Меморандуму про взаєморозуміння з ООН щодо експорту добрив, який укладався паралельно з Чорноморською угодою", – заявив головний європейський дипломат.
Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що загалом за дев'ять днів російських обстрілів українських портів було знищено 180 тисяч тонн зернових культур, 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден.
Експерти, опитані BBC, відзначають, що таким чином Росія, розпочавши блокаду чорноморського шляху вивезення українського збіжжя, вдається до нової тактики - атаках по дунайському напрямку.
New York Times пише, що раніше російська блокада не стосувалась дунайських портів й вони працювали майже безперебійно, також про них не йшлось у Чорноморській ініціативі. Експерти розповіли виданню, що таким чином Москва явно сподівається, що явна загроза переслідувань і насильства залякає міжнародні судноплавні компанії та моряків.
BBC додає, що наступною ціллю ударів Кремля по зерновій інфраструктурі України можуть бути сухопутні шляхи - залізниця, адже значна частина зерна зараз вивозиться через сусідні європейські країни "шляхами солідарності".
Трампа звинувачують у спробах незаконно змінити результати виборів 2020 року
Федеральне журі присяжних у Вашингтоні у вівторок висунуло звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу в незаконній спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року, щоб утримати владу. Це створює йому додаткові юридичні складнощі під час підготовки до нових виборів президента 2024 року.
Обвинувальний акт за чотирма пунктами видав спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт після того, як велике журі кілька місяців слухало свідчення найближчих соратників Трампа та їхні спогади про те, як Трамп намагався – і не зміг – скасувати перемогу демократа Джо Байдену, який став президентом США в січні 2021 року.
Обвинувальний акт, що містить 45 сторінок, стверджує, що 77-річний Трамп брав участь у змові з метою обману Сполучених Штатів, загрози правам інших і перешкоджанні офіційному розгляду в Конгресі – підрахунку голосів виборців, що засвідчували перемогу Байдена – і перешкоджанні підрахунку голосів колегії вибірників у Конгресі 6 січня 2021 року, коли 2000 прихильників Трампа увірвалися до Капітолію США.
Це перший випадок у 247-річній історії країни, коли колишнього президента звинувачують у незаконній спробі залишитися на посаді ще на чотири роки, замість того, щоб мирно, хоча й неохоче, передати владу наступнику. Очікується, що він постане перед суддею в четвер.
Трамп досі неправдиво стверджує, що його не переобрали через фальсифікації та інші порушення на виборах, навіть після того, як десятки суддів відхилили його заяви протягом кількох тижнів після виборів 2020 року.
В обвинувальному акті йдеться: «Незважаючи на поразку, Відповідач був сповнений рішучості залишитися при владі. Таким чином, протягом більш ніж двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року Відповідач поширював брехню про те, що на виборах були фальсифікації, які визначали результати, і що він фактично переміг».
«Ці заяви були неправдивими, і підсудний знав, що вони неправдиві», — йдеться в обвинувальному акті. Але, зазначається, що Трамп «у будь-якому випадку повторив і широко поширив їх – щоб легітимізувати свої завідомо неправдиві заяви, створити напружену національну атмосферу недовіри та гніву та підірвати віру суспільства в адміністрацію виборів».
В обвинувальному акті стверджується, що змова Трампа була «націлена проти основної функції федерального уряду Сполучених Штатів: національного процесу збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів».
В обвинувальному акті стверджується, що Трамп змовився з шістьома іншими людьми, щоб змінити результати виборів. Імена цих людей не вказані в обвинувальному акті. Четверо з них - адвокати, які консультували його, ще один - чиновник Міністерства юстиції, а шостий - політичний консультант, який нібито «допоміг реалізувати план подання фальшивих списків президентських виборців [на користь Трампа], щоб перешкодити процедурі сертифікації», що свідчить про те, що Байден виграв.
Це вже другий випадок, коли Сміт висуває звинувачення Трампу за останні два місяці. У попередньому акті з 40 пунктів прокурор звинувачував Трампа в незаконному зберіганні 32 секретних документів національної безпеки в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він залишив посаду, замість того, щоб передати їх до Національного архіву, оскільки він був зобов’язаний. робити відповідно до законодавства США.
Судове засідання призначено на травень 2024 року. Крім того, прокурор штату Нью-Йорк висунув Трампу звинувачення у фальсифікації фінансових звітів у своєму конгломераті нерухомості Trump Organization, щоб приховати 130 000 доларів зірці фільмів для дорослих перед успішною президентською кампанією 2016 року. Через таку виплату Трамп, згідно з документами обвинувачення, намагався не допустити розголошення її заяву про побачення з Трампом десять років тому. Судове засідання в цій справі призначене на наступний березень.
У південному штаті Джорджія прокурор повідомила, що незабаром вона також може висунути звинувачення Трампу в спробі незаконно скасувати результати виборів 2020 року в цьому штаті. Там на початку 2021 року записали телефонну розмову Трампа з проханням до представників виборчих органів «знайти» йому 11 780 голосів, що на один більше, ніж перевага Байдена, щоб Трамп міг претендувати на 16 голосів виборців штату.
Трамп заперечував усі правопорушення в різних справах, часто критикуючи Сміта та прокурорів у Нью-Йорку та Джорджії. Трамп розкритикував обвинувачення, стверджуючи, що це «не що інше, як остання корупційна сторінка в безперервній жалюгідній спробі злочинної родини Байденів та їх зброї - Міністерства юстиції» втрутитися у вибори 2024 року. Він стверджував, що звинувачення нагадує «нацистську Німеччину 1930-х років, колишній Радянський Союз та інші авторитарні, диктаторські режими».
Національне опитування показує, що Трамп є фаворитом серед виборців-республіканців, щоб стати кандидатом в президенти від партії у 2024 році.
Опитування New York Times, опубліковане у вівторок за кілька годин до пред’явлення останнього звинувачення, показало, що Трамп, як і Байден наберуть по 43%, якщо змагатимуться на виборах вдруге.
Саміт про мир в Україні у Джидді: яка роль Саудівської Аравії і чому конкретні результати не так важливі?
У суботу стало відомо, що вже наприкінці цього тижня Саудівська Аравія прийматиме саміт щодо миру в Україні, на який запрошено щонайменше 30 держав, серед них - країни ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія та Індонезія. У понеділок у Державному департаменті США підтвердили участь американських високопосадовців, хоча і не уточнили, хто саме представлятиме США на саміті, де обговорюватимуться українські мирні пропозиції.
Речник Кремля заявив, що у Москві за ним «уважно стежитимуть».
На тому, що Росія буде відсутня на саміті, особливо наголошують оглядачі, які вказують на те, що метою зустрічі у Джидді, другому за величиною місті та «економічній столиці» Саудівської Аравії, буде обговорення саме плану зі встановлення миру президента України Володимира Зеленського. Вони зауважують, що своїми діями Росія свідчить, що не шукає миру в Україні, і далі ставить собі за мету знищення України як держави.
Український план складається з 10 пунктів і має на меті притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини. Він вимагає від Москви вивести свої війська з усієї захопленої території України та відшкодувати збитки. Росія відкидає цей план і наполягає, що вона може почати переговори про перемир’я, якщо Київ погодиться, що чотири південно-східні області України та Крим є частиною російської території.
Мета – почути Україну
Часопис Politico посилається на західних дипломатів, які сказали у розмові з Wall Street Journal, що Саудівську Аравію було обрано на Заході для проведення цього раунду переговорів частково в надії переконати Китай, який має тісні зв’язки з Саудівською Аравією, взяти участь в обговоренні проблеми як її бачать в Україні.
Про те, що потрібно, щоб лідери на саміті почули саму Україну, говорив речник Державного департаменту Метью Міллер під час розмови з журналістами у вівторок.
«Що стосується переговорів, які будуть проходити в Саудівській Аравії — важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет”, – сказав Міллер.
Керівник консалтингової компанії Eurasian Group Іан Бреммер вважає, що на Глобальному Півдні набагато більше занепокоєні проблемою нестачі, чи високих цін на продовольство, ніж українським суверенітетом. Тому для лідерів цих країн важливо почути, що на Заході також роблять кроки для завершення конфлікту. Глобальний Південь не хоче чути запевнення про те, що Захід буде «підтримувати України стільки, скільки буде потрібно», бо розуміє це як «підтримку війни».
«Той факт, що тепер у нас буде можливість для Заходу працювати принаймні з деякими лідерами Глобального Півдня у розмовах про переговори, чинить набагато більший тиск на Росію та покращує дипломатичну позицію НАТО», – каже Бреммер у своєму твіті.
Саудівська Аравія – майданчик, чи самостійний гравець?
Як вважає дослідник Близького Сходу та Африки у вашингтонській Раді з міжнародних відносин Стівен Кук, мета саміту полягає в тому, щоб залучити більше офіційних осіб з Глобального Півдня і спробувати «відштовхнути ці країни від Росії».
Те, що саміт проводить саме Саудівська Аравія, має наголосити на цій зміні, вважає Кук, бо ця країна досі була серед держав, що досі протистояли тиску Америки та Європи щодо ізоляції Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну минулого року. А спадкоємний принц Мухаммед бін Салман публічно демонстрував свої добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.
Кук вважає, що за активністю Саудівської Аравії може стояти ще і бажання покращити стосунки керівництва країни зі Сполученими Штатами. Їх мав виправити ще торішній візит президента США Джо Байдена на Близький схід, але проблеми з порушенням прав людини у монархії, особливо після вбивства відомого журналіста кілька років тому, продовжують переслідувати стосунки двох партнерів, каже експерт.
«У такий спосіб Саудівська Аравія намагається дати сигнал Сполученим Штатам та Заходу, що вона не відійшла надто далеко від США. Я думаю, що Саудівська Аравія намагається обережно балансувати між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією», – говорить Кук у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Юлією Ярмоленко.
Газета New York Times також вважає, що Саудівська Аравія хоче грати самостійну роль і позиціонувати себе як світового лідера, що має вплив за межами свого регіону. Газета нагадує, шо у травні принц Мухаммед запросив президента України Володимира Зеленського виступити на саміті арабських держав, де український лідер закликав країни Близького Сходу виступити з підтримкою його країни у її боротьбі проти російського вторгнення.
Також, на його думку, у грі є і економічні інтереси. Кук пояснює, що між Росією та Саудівською Аравією існують розбіжності та різні інтереси щодо нафтової політики в рамках ОПЕК+.
«Росіяни продають багато нафти клієнтам, яких хотіла б мати сама Саудівська Аравія, зокрема Індії. Тому між країнами є відмінності. І оскільки Саудівська Аравія прагне встановити свою незалежність і формувати власну зовнішню політику у своєму власному регіоні, можна очікувати, що вона робитиме певні речі, залежно від міжнародного середовища», – вважає Кук.
На Сході відчувають «слабкість Путіна» – Кук
У розмові з Голосом Америки Стівен Кук каже, що після спроби повстання найманців «Групи Вагнера» у багатьох країнах, які досі стояли осторонь, не засуджуючи Росію і не допомагаючи Україні, відчули, що позиції президента Путіна похитнулися.
«Російський президент Володимир Путін виглядає слабким після того, що сталося з повстанням «Групи Вагнера». І в довгостроковій перспективі росіяни, схоже, продовжують мати проблеми на полі бою. Хоча контрнаступ українських збройних сил іде повільно, самі росіяни не можуть проводити будь-які наступальні дії. Тому я думаю, що саудівці не хочуть позиціонувати себе посередині між Україною та Росією», – каже дослідник.
Попри заяву лідера Мексики, що він не приїде на саміт, бо на нього не запросили президента Путіна, сумніви щодо Росії поділяють інші «важливі лідери, такі як бразильський керівник, та інші», які не змогли відмовити організаторам події, вважає Кук.
На саміті Україна може відчути тиск про початок переговорів – Бреммер
Але Іан Бреммер каже, що тиск відчувають і західні лідери, а також Україна, яка висунула максималістські умови миру, такі як повне повернення територій, чи виплата репарацій. Лідери Півдня, на його думку, можуть схилити Київ піти на певні поступки, але не такі, на які їй би, можливо, довелося йти через півроку, коли контрнаступ не досяг би повного звільнення територій, а на Заході могла б похитнутися підтримка України.
«Ви хочете бути в змозі почати переговори, коли Захід буде сильним і консолідованим, і коли Україна і буде повністю з ним узгоджена, принаймні публічно. І це може бути менш імовірним через шість місяців, оскільки розгорнеться політичний цикл у США – буде більше внутрішньої боротьби за те, скільки економічної та гуманітарної підтримки Україна зможе отримати. Або коли серед європейців буде більше опозиційних голосів, тому що фіскальні обмеження зростатимуть, і американці не нададуть стільки економічної підтримки, як раніше», – попереджає Бреммер.
На його думку, деякі європейці, напевно Угорщина, але також це можуть бути Чехія, Італія, деякі інші країни, захочуть більше почути про переговори.
«Вони вимагатимуть позиції, де ви говорите про те, як можуть виглядати переговори, і або залучаєте росіян, або ізолюєте росіян, але в будь-якому випадку це краще, ніж коли ви тільки говорите про війну, а війна отримує менше підтримки навіть серед вашого власного населення», – каже Бреммер про позицію США.
Він наголошує, що навіть сам факт таких розмов буде підвищувати авторитет Заходу та сприяти ізоляції Росії, навіть якщо це не станеться у найближчій перспективі.
Стівен Кук також каже, що не вірить у значний прорив у Саудівській Аравії щодо конкретних практичних кроків для припинення війни, але певне повідомлення Росія отримає.
«Це надішле повідомлення росіянам про те, що їхня здатність розраховувати на підтримку Глобального Півдня може бути не такою сильною, як вважає керівництво в Москві», – підсумовує дослідник у розмов з Голосом Америки.
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