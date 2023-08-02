Брифінг. Третє кримінальне обвинувачення проти Трампа: деталі

Брифінг Голосу Америки - наживо. Дональду Трампу висунули чергове кримінальне обвинувачення: в чому воно полягає? Також говоримо про розслідування злочинів бойовиків Вагнера. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.