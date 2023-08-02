Трампу висунули звинувачення. Деталі, реакції у США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Колишньому президенту США Дональду Трампу вже втретє висунули кримінальні обвинувачення. В чому звинувачують Трампа, та як це може вплинути на передвиборчу кампанію? Путін може отримати нові ордери на арешт за діяльність “Групи Вагнера”, – експерти. Як Україні ідентифікувати усіх загиблих та забезпечити прийнятність доказів у міжнародних судах? Інтервʼю з Метью Холідеєм — керівником української програми Міжнародної комісії з питань осіб, зниклих безвісти. Американка вивчає українську мову та популяризує культуру України.