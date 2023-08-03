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В США заявляють, що нафтові обмеження діють попри зростання цін
3 серпня (Reuters) – Сполучені Штати впевнені, що обмеження ціни на російську нафту, встановлене "Групою семи", працює і допомагає скоротити доходи Москви та стабілізувати енергетичні ринки, незважаючи на нещодавнє зростання цін, заявив у четвер високопоставлений чиновник Мінфіну США.
У коментарях, підготовлених для Лондонської конференції, виконуючий обов’язки помічника міністра Фінансів США Ерік Ван Ностранд назвав обмеження ціни успішним елементом міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну, і сказав, що Вашингтон і його партнери працюють над тим, щоб перешкодити ухилянню від санкцій.
«Наш підхід вдарив у серце найважливішої дійної корови Кремля. До війни доходи від нафти становили близько третини загального російського бюджету, але в 2023 році це число впало лише до 25%», — сказав він у виступі.
G7, Європейський Союз і Австралія в грудні минулого року встановили ціновий ліміт в 60 доларів за барель на експорт російської сирої нафти морем у відповідь на війну Росії проти України. Він забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що за вищою ціною.
Ван Ностранд сказав, згідно з даними РФ, доходи російського федерального бюджету від продажу нафти були майже на 50% нижчими в першій половині 2023 року, ніж роком раніше, і російська нафта торгується зі «значним дисконтом» до нафти Brent.
За його словами, російські чиновники також скаржилися на вплив обмеження ціни, і Кремль був змушений розглянути питання про підвищення податків для експортерів нафти, щоб збільшити доходи, що може послабити довгострокові перспективи нафтової галузі.
Ван Ностранд сказав, що середня зареєстрована ціна на російський Urals коливалася близько 60 доларів, що відповідає ціновому ліміту, незважаючи на поширені очікування, що ціна зросте в другій половині 2023 року, і попри нещодавнє підвищення цін.
Міністерство фінансів Росії цього тижня повідомило, що суміш сирої нафти марки Urals у липні в середньому коштувала 64,37 долара за барель проти 55,28 долара за барель у червні.
Останніми тижнями світові ціни на нафту піднялися вище 80 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток у липні, на додачу до більш масштабних скорочень, оголошених іншими країнами в виробничій групі ОПЕК+ у квітні.
Раніше цього року Китай пообіцяв вжити заходів, щоб стимулювати економічне зростання, що також спонукає ціни до зростання, як і мені ніж очікувалось інвестиції видобувачів нафти у США.
Ван Ностранд сказав, що ліміт обмежує доходи Росії, і водночас надає «покупцям, які не входять до коаліції, додатковий важіль для переговорів про зниження цін».
За його словами, будь-які інвестиції російського уряду в так званий тіньовий флот, який використовується для транспортування нафти, або у власні страхові компанії з метою продажу вище максимальної ціни, виснажують кошти, доступні для підтримки війни в Україні.
За його словами, російська нафта, що торгується за межами G7, все ще продається зі значною знижкою до нафти марки Brent, а транспортна потужність обмежує обсяги бізнесу, який Росія може вести за межами G7.
«Країни з низьким рівнем доходу отримали вигоду від цієї стабільності, оскільки вони продовжували імпортувати російську нафту за зниженими цінами, яку G7 більше не приймає, або вигравали від загалом нижчих світових цін на нафту», — сказав Ван Ностранд.
Але, додав Ван Ностранд, Вашингтон розуміє, що ринки можуть швидко змінюватися, і Росія продовжуватиме намагатися уникнути обмеження цін.
«Ми продовжуємо стежити за ринками нафти, і вся коаліція зосереджена на виконанні наших санкцій», — сказав він.
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- Голос Америки
Українці, що живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться громадянами України - Держдеп про примусову паспортизацію РФ
Організація Conflict Observatory, за підтримки Державного Департаменту США опублікувала звіт в якому йдеться про насильницьку натуралізацію жителів окупованих Росією частин України, відому як паспортизація. Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
У доповіді вказується, що ті, хто відмовляється від російського паспорта стикаються з обмеженим доступом до державних і соціальних послуг, зайнятості, правом власності на своє майно та навіть загрозою депортації.
Особливо важко батькам новонароджених дітей, йдеться у звіті. По-перше, їхні діти не можуть отримати українське громадянство, а по-друге, у разі відмови оформлювати російське їм погрожують втратою опіки над дітьми.
Насильна натуралізація – це також спосіб фільтрації місцевого населення. Таким чином окупаційна влада відсортовує лояльних і нелояльних українців.
Паспортизація також дає привід для просування імперських амбіцій Кремля, нібито для захисту громадян, на яких він претендує за межами своїх кордонів. На це вказують спеціалісти Conflict Observatory. Це давня тактика, як це видно на прикладі територій, які Росія займає в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії.
У травні 2023 роки прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявляв, що у чотирьох областях України – Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській - громадянами Росії стали 1.5 мільйони людей.
27 квітня 2023 російський президент Путін підписав указ, який спрощує процедуру отримання громадянства РФ на окупованих українських територіях. У ньому також вказується, що усі іноземці та особи без громадянства матимуть право проживати на «нових» територіях Росії до 1 липня 2024 року. Утім експерти організації Conflict Observatory вважають, що таким людям може загрожувати депортація і втрата права власності на майно.
У Держдепі США застерігають Росію від подальших насильницьких дій на окупованих територіях України та закликають не порушувати міжнародне право.
«Санкціоноване державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр території України є і залишиться Україною. Українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться – громадянами України» - заявив речник Держдепу Метью Міллер.
- Голос Америки
Держдеп США подав до Конгресу звіт про запобігання геноциду та звірствам у світі
Держдеп США подав до Конгресу щорічний звіт про зусилля країни щодо запобігання геноциду, воєнним злочинам та злочинами проти людяності в усьому світі. Йдеться про загрози у кількох країнах світу та, з огляду на війну Росії, в Україні.
У звіті йдеться про зусилля американського уряду, зокрема, сприяння програмам запобігання жорстокості, захисту цивільних осіб, яким загрожує жорстокість, і притягненню до відповідальності винуватців звірств.
Як сказано у тексті звіту, “деякі з найжахливіших злочинів, на жаль, продовжуються”.
Звіт зокрема зосереджується на ролі гендерно зумовленого насильства, включаючи сексуальне насильство, а також ілюструє зусилля Цільової групи із запобігання жорстоким злочинам, оскільки уряд США реалізує Стратегію щодо передбачення, запобігання та реагування на злочини.
“Повага до прав людини в усьому світі, притягненню до відповідальності винних у звірствах, запобігання їм, де і коли це можливо, залишається основним інтересом національної безпеки США”, – сказано у документі.
У центрі уваги американських правозахисників – порушення прав людини в Афганістані, Білорусі, Бірмі, Бурунді, Китаю, Еритреї, Ефіопії, Лівії, Нікарагуа, Росії, Сомалі, Шрі-Ланці, Сирії, Судані, Венесуелі та в Україні.
Російські війська та інші російські офіційні особи вчинили злочини проти людства в Україні.Звіт Держдепу США
“Російські війська та інші російські офіційні особи вчинили злочини проти людства в Україні. Ці злочини включають вбивства, тортури, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також депортацію населення”, – наголошує звіт.
Сполучені Штати продовжують вводити санкції, візові обмеження та інші дії щодо осіб і організацій, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну, включаючи визнання підтримуваної Кремлем “Групи Вагнера” транснаціональною злочинною організацією у січні цього року.
У рекомендаціях, виголошених наприкінці звіту, йдеться про продовження імплементації Стратегії США із передбачення, запобігання та реагування на звірства (SAPRA). А також інтеграцію стратегії США щодо гендерної справедливості та рівності і продовження імплементації Президентського меморандуму про сприяння відповідальності сексуальне насильство у гарячих точках.
Рекомендується, зокрема і розробити підходи для пом’якшення ризику соціальних мереж як “потенційного рушія масових звірств”.
Як повідомляв Голос Америки, українські діти зазнають серйозних травм через геноцидну загарбницьку війну Росії проти України. Майже дві третини дітей в Україні були переміщені, тисячі поранені і сотні вбиті. Український уряд задокументував близько 20 000 випадків примусового вивезення дітей до РФ або контрольованих Росією територій України для примусової русифікації. Це воєнний злочин відповідно до Женевської конвенції, який може становити геноцид, йдеться на сайті Гельсінської комісії США.
- Голос Америки
Індія візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії
Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України, які 5 і 6 серпня прийматиме Саудівська Аравія. Аріндам Багчі, речник Міністерства закордонних справ Індії, сказав: "Індія братиме участь у цьому заході. Наша участь узгоджується з нашою давньою позицією, що діалог і дипломатія - це шлях вперед".
Свою участь у зустрічі вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС. Очікується, що США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Медіа пишуть, що на зустрічі в Ер-Ріяді країни Заходу намагаються заручитися підтримкою великих країн Африки, Азії та Південної Америки, багато з яких дотримуються нейтралітету, щодо війни Росії проти України.
"Важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет", – сказав речник Державного департаменту Метью Міллер.
Серед інших, на саміт запросили Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію. Росію на зустріч не запросили, а речник Кремля заявив, що у Москві "уважно стежитимуть" за перемовинами. Днями президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що готовий приєднатися до зустрічі лише у випадку, якщо туди запросять і Росію.
Китайська державна інформагенція Сіньхуа повідомила про зустріч в Джидді, але не вказала, чи поїде туди представник Пекіна.
Нагадаємо, Індія відмовилася засуджувати Москву за її повномасштабне вторгнення в Україну, при цьому країна збільшила закупівлю нафти у Росії.
Під час саміту "Групи семи" в Японії у травні президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді приєднатися до його мирного плану, що передбачає притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини і вимагає від Москви вивести свої війська з усієї захопленої території України та відшкодувати збитки.
Як голова "Групи двадцяти" провідних країн світу цього року Індія прийматиме саміт у вересні, на який запрошені президент США Джо Байден, Сі Цзіньпін Китаю, Путін та інші лідери.
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"Я – американка, яка вивчає українську мову". Елісон Рочфорд вирішила, що опанування нової мови буде її відповіддю на агресію Путіна та популяризуватиме культуру України у світі.
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