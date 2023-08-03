В США заявляють, що нафтові обмеження діють попри зростання цін

3 серпня (Reuters) – Сполучені Штати впевнені, що обмеження ціни на російську нафту, встановлене "Групою семи", працює і допомагає скоротити доходи Москви та стабілізувати енергетичні ринки, незважаючи на нещодавнє зростання цін, заявив у четвер високопоставлений чиновник Мінфіну США.

У коментарях, підготовлених для Лондонської конференції, виконуючий обов’язки помічника міністра Фінансів США Ерік Ван Ностранд назвав обмеження ціни успішним елементом міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну, і сказав, що Вашингтон і його партнери працюють над тим, щоб перешкодити ухилянню від санкцій.

«Наш підхід вдарив у серце найважливішої дійної корови Кремля. До війни доходи від нафти становили близько третини загального російського бюджету, але в 2023 році це число впало лише до 25%», — сказав він у виступі.

G7, Європейський Союз і Австралія в грудні минулого року встановили ціновий ліміт в 60 доларів за барель на експорт російської сирої нафти морем у відповідь на війну Росії проти України. Він забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що за вищою ціною.

Ван Ностранд сказав, згідно з даними РФ, доходи російського федерального бюджету від продажу нафти були майже на 50% нижчими в першій половині 2023 року, ніж роком раніше, і російська нафта торгується зі «значним дисконтом» до нафти Brent.

За його словами, російські чиновники також скаржилися на вплив обмеження ціни, і Кремль був змушений розглянути питання про підвищення податків для експортерів нафти, щоб збільшити доходи, що може послабити довгострокові перспективи нафтової галузі.

Ван Ностранд сказав, що середня зареєстрована ціна на російський Urals коливалася близько 60 доларів, що відповідає ціновому ліміту, незважаючи на поширені очікування, що ціна зросте в другій половині 2023 року, і попри нещодавнє підвищення цін.

Міністерство фінансів Росії цього тижня повідомило, що суміш сирої нафти марки Urals у липні в середньому коштувала 64,37 долара за барель проти 55,28 долара за барель у червні.

Останніми тижнями світові ціни на нафту піднялися вище 80 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток у липні, на додачу до більш масштабних скорочень, оголошених іншими країнами в виробничій групі ОПЕК+ у квітні.

Раніше цього року Китай пообіцяв вжити заходів, щоб стимулювати економічне зростання, що також спонукає ціни до зростання, як і мені ніж очікувалось інвестиції видобувачів нафти у США.

Ван Ностранд сказав, що ліміт обмежує доходи Росії, і водночас надає «покупцям, які не входять до коаліції, додатковий важіль для переговорів про зниження цін».

За його словами, будь-які інвестиції російського уряду в так званий тіньовий флот, який використовується для транспортування нафти, або у власні страхові компанії з метою продажу вище максимальної ціни, виснажують кошти, доступні для підтримки війни в Україні.

За його словами, російська нафта, що торгується за межами G7, все ще продається зі значною знижкою до нафти марки Brent, а транспортна потужність обмежує обсяги бізнесу, який Росія може вести за межами G7.

«Країни з низьким рівнем доходу отримали вигоду від цієї стабільності, оскільки вони продовжували імпортувати російську нафту за зниженими цінами, яку G7 більше не приймає, або вигравали від загалом нижчих світових цін на нафту», — сказав Ван Ностранд.

Але, додав Ван Ностранд, Вашингтон розуміє, що ринки можуть швидко змінюватися, і Росія продовжуватиме намагатися уникнути обмеження цін.

«Ми продовжуємо стежити за ринками нафти, і вся коаліція зосереджена на виконанні наших санкцій», — сказав він.