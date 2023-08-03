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- Голос Америки
"Мої африканські друзі, Росія точно не ваш друг" - Бернар Леві у WSJ
"На значній частині вашого континенту, особливо в його зоні на південь від Сахари, панує дивна, ганебна і потенційно трагічна сліпота щодо війни проти України", - пише Бернар-Анрі Леві у своїй статті для американського видання Wall Street Journal.
Відомий письменник та філософ вказує - Росія краде африканські природні ресурси, такі як золото, уран і бавовна, у розпал пандемії продає країнам Африки залишки своїх поганих вакцин за завищеними цінами.
"Відмовляючись бачити реальність і приймаючи брехню пропаганди Путіна, ви прив’язуєте себе до людини, яка не є вашим другом", - так автор і режисер документального фільму "Слава Україні" і книги "Воля бачити: повідомлення зі світу страждань і надії" Бернар-Анрі Леві прокоментував нещодавній саміт Росія-Африка у своїй статті.
Саміт, який проходив у російському Санкт-Петербурзі 27-28 липня цього року, відвідали менше ніж 20 з 54 голів держав і урядів Африки. Як повідомляв раніше Голос Америки, під час саміту Росія запропонувала африканським лідерам "безкоштовне зерно", однак, за оцінками експертів, його кількість виявилася значно меншою від очікуваної, і меншою від кількості збіжжя, яке Росія краде з тимчасово окупованих територій України.
А в ЄС застерегли - дешеве російське зерно може створити "нову залежність" від Москви. З таким застереженням до країн, що розвиваються, та "Групи семи" звернувся верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель, повідомляє Reuters. Раніше Кремль заявляв, що може поставити безкоштовно партії зерна деяким африканським країнам.
Боррель закликав країни "чітко і в унісон" говорити з Росією, щоб та повернулась до Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє видання.
Вихід Росії з угоди деякі африканські країни відкрито оцінили негативно, зокрема, Кенія назвала його «ударом в спину», як вже повідомляв Голос Америки.
Водночас, як зазначає у своїй статті для WSJ Леві, від початку війни Росії проти України, "багато африканських країн взяли курс у кращому випадку на утримання та нейтралітет, а в гіршому – на союз із вбивчим російським режимом". Така позиція, на його думку, незрозуміла, з огляду на історію країн Африки, зокрема, багаторічну боротьбу за незалежність від колоніальної влади інших країн.
Таким чином, в той час як Росія вдається до нескінченної антизахідної риторики і закидає країнам заходу їхнє імперіалістичне минуле і "неоколоніалізм" у сьогоденні, сама Росія повторює найстрашніше з колишньої колоніальної практики західних країн в Африці, зокрема і за допомогою таких інструментів, як ПВК "Вагнер", що відповідальна за злочини у Центральноафриканській Республіці та Малі, і, на думку Леві, може бути причетною до перевороту в Нігері.
Тим часом, лідери африканських країн залишили Санкт-Петербург, так і не досягнувши відновлення зернової угоди чи прогресу у припиненні війни Росії проти України. Як під час самого саміту, так і після нього, на тлі своєї пропагандистської риторики, Росія продовжує завдавати ударів по українській портовій інфраструктурі, що є ключовою для забезпечення експорту українського збіжжя, зокрема і в країни Африки.
В ніч на 2 серпня, Росія вдарила по українському порту Ізмаїл, найбільшому порту країни на Дунаї. За словами Олександра Кубракова, віце-прем’єр-міністра з відновлення України, поширеними на його сторінці в мережі X (колишній Twitter), "...Росіяни атакували склади та елеватори – пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, які очікували країни Африки, Китай та Ізраїль.
Світ має протистояти. Атаки на українські порти – це загроза для світу. Ми можемо захищатися, а наші сили ППО можуть ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно більше цього [ППО – ред.]. Кожна система ППО врятувала життя. Швидкість і рішучість - доля сильних".
"Сучасна Африка є континентом майбутнього і має величезну історичну відповідальність на світовій арені. Її місце поруч з українцями, - підсумовує Леві у статті для WSJ. – Підтримуйте Україну, мої африканські друзі".
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Блінкен: «Кожен член ООН має сказати Москві: "Досить!"» Дебати Радбезу ООН про глобальну продовольчу безпеку
Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 3 серпня, відкрив дебати високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, присвячені глобальній продовольчій безпеці. Блінкен зазначив, що "порядком денним цієї зустрічі є підтримка міжнародного миру та безпеки, глобальна відсутність продовольчої безпеки, спричинена голодом і конфліктом."
"Я запрошую представників Алжиру, Аргентини, Вірменії, Австралії, Азербайджану, Бангладеш, інших груп, багатонаціональної держави Болівія, Буркіна-Фасо, Камбоджі, Чилі, Куби, Данії, Єгипту, Естонії, Ефіопії, Грузії, Німеччини, Гватемали, Гайани, Гаїті, Індії, Індонезії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Йорданії, Кенії, Латвії, Лівану, Ліберії, Ліхтенштейн, Мексики, Марокко, М'янми, Королівства Нідерландів, Нігерії, Оману, Пакистану, Панами, Філіппін, Польщі, Португалії, Катару, Республіки Корея, Румунії, Саудівської Аравія, Сьєрра-Леоне, Сінгапуру, Словаччини, Словенії, Південної Африки, Іспанії, Таїланду, Тунісу, Туреччини, України, Боліваріанської Республіки Венесуели, В’єтнаму і Ємену взяти участь у цій зустрічі," - сказав Блінкен, відкриваючи засідання.
У своїй промові Ентоні Блінкен зазначив, що проблема голоду постала у центрі Ради Безпеки ООН вперше за останні три роки.
"Вперше за три роки Рада одностайно поставила в основі порядку денного голод, спричинений конфліктами, а також зміну клімату. Це важливий та довгоочікуваний крок. Тепер скористаймося імпульсом для подальшої боротьби з відсутністю продовольчої безпеки через голод у всьому світі, щоб перетворити те, про що ми говоримо, на конкретні дії", - закликав Блінкен.
Він наголосив, що надто багато сімей відчувають надзвичайну потребу, яка "є наслідком безпрецедентної глобальної продовольчої кризи, яка, як ми чули, також викликана кліматом, COVID. І, як ми сьогодні обговорюємо, конфліктами. Голод і конфлікт нерозривно пов’язані."
Голод і конфлікт нерозривно пов’язаніЕнтоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен пригадав, що п’ять років тому Радбез ООН ухвалив резолюцію 2417, у якій наголошується, що навмисне голодування цивільних осіб може розглядатися як воєнний злочин.
"Сьогодні ми можемо нарощувати ці зусилля. Майже 90 країн, включаючи Сполучені Штати, вже підписали нове спільне комюніке, яке ми підготували та розповсюдили, зобов’язавшись припинити використання голоду та їжі як зброю війни. Голод не можна використовувати як зброю. Я закликаю всі країни-члени приєднатися до цього комюніке", - сказав Блінкен.
Блінкен: Росія здійснила напад на глобальну продовольчу систему
Держсекретар США наголосив, що на дебатах ООН повинні розглянути агресивну війну Росії проти України як напад на глобальну продовольчу систему.
"Минулого року завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, укладеній ООН і Туреччиною, у світ було доставлено понад 32 млн тонн українських продуктів харчування. Тільки наш експорт становив у еквіваленті 18 млрд буханців хліба. Майте на увазі, що ця ініціатива ніколи не була необхідною. Вона була необхідна лише через вторгнення Росії в Україну та блокаду нею українських портів", - наголосив Блінкен.
Він зауважив, що поки Кремль стверджує, що розірвав угоду, бо міжнародні санкції нібито обмежували експорт російської сільськогосподарської продукції, санкції прямо виключають продукти харчування та добрива.
"Насправді, коли вона відмовилася від ініціативи, Росія експортувала більше зерна та мала вищі ціни, ніж будь-коли раніше. І якою була відповідь Росії на страждання та обурення світу? Обстріли українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу", - сказав Блінкен.
"Кожен член цієї ради, кожен член Організації Об’єднаних Націй має сказати Москві: "Досить!" Досить використовувати Чорне море для шантажу. Досить, розглядати найбільш вразливих людей у світі як важіль цієї невиправданої безсовісної війни", - наголосив Блінкен.
Гелані: Конфлікти та відсутність безпеки залишаються ключовими причинами голоду
Координаторка ООН із запобігання голоду та реагування на нього Ріна Гелані під час дебатів зазначила, що минулого року кількість людей, які страждають від гострої нестачі їжі, досягла чверті мільярда.
Кількість людей, які страждають від гострої нестачі їжі, досягла чверті мільярдаРіна Гелані, Координаторка ООН із запобігання голоду
"Це найвищий показник за останні роки. З них приблизно 376 тисяч людей перебували в умовах голоду в семи країнах. Ще 35 млн осіб опинилися на межі. Як і в усіх кризових ситуаціях, найбільше постраждали жінки та діти. Ця ситуація не стала несподіванкою: це техногенна криза, яка розбухає роками. Ми зараз на переломному етапі. Голод і конфлікт живлять одне одного. Конфлікти та відсутність безпеки залишаються ключовими причинами голоду. Кожна із семи країн, де минулого року люди зіткнулися з умовами, схожими на голод, постраждала від збройних конфліктів або надзвичайного рівня насильства," - сказала Гелані.
Вона зауважила, що п’ять із цих семи країн - Афганістан, Гаїті, Сомалі, Південний Судан і Ємен - регулярно потрапляють до порядку денного Ради Безпеки ООН.
"Збройний конфлікт руйнує продовольчі системи, руйнує засоби до існування та виганяє людей із їхніх домівок, залишаючи багатьох уразливими та голодними. Іноді ці наслідки є побічними наслідками війни, але надто часто вони спричиняються навмисно та незаконно - з використанням голоду як тактики війни. Конфлікт не щадить і тих, хто надає допомогу для подолання голоду. Минулого року десятки працівників гуманітарних організацій загинули, а ще більше було викрадено або поранено під час конфлікту. Гуманітарні об’єкти та постачання також часто піддаються нападам, грабуються або використовуються у військових цілях".
Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме ротаційне президентство в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному. Ґрінфілд зауважила, що Ентоні Блінкен матиме "оголошення та результати" у четвер, і закликала країни підписати проект комюніке, яке Вашингтон планує опублікувати на цю тему.
Щорічний звіт про стан продовольчої безпеки, опублікований минулого місяця Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, засвідчив, що світ досі продовжує відновлюватися після економічного спаду, спричиненого пандемією COVID-19, та бореться з наслідками війни в Україні на продовольчих та енергетичних ринках.
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- Голос Америки
Українці, що живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться громадянами України - Держдеп про примусову паспортизацію РФ
Організація Conflict Observatory, за підтримки Державного Департаменту США опублікувала звіт в якому йдеться про насильницьку натуралізацію жителів окупованих Росією частин України, відому як паспортизація. Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
У доповіді вказується, що ті, хто відмовляється від російського паспорта стикаються з обмеженим доступом до державних і соціальних послуг, зайнятості, правом власності на своє майно та навіть загрозою депортації.
Особливо важко батькам новонароджених дітей, йдеться у звіті. По-перше, їхні діти не можуть отримати українське громадянство, а по-друге, у разі відмови оформлювати російське їм погрожують втратою опіки над дітьми.
Насильна натуралізація – це також спосіб фільтрації місцевого населення. Таким чином окупаційна влада відсортовує лояльних і нелояльних українців.
Паспортизація також дає привід для просування імперських амбіцій Кремля, нібито для захисту громадян, на яких він претендує за межами своїх кордонів. На це вказують спеціалісти Conflict Observatory. Це давня тактика, як це видно на прикладі територій, які Росія займає в межах міжнародно визнаних кордонів Грузії.
У травні 2023 року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявляв, що у чотирьох областях України – Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській - громадянами Росії стали 1,5 мільйона людей.
27 квітня 2023 російський президент Путін підписав указ, який спрощує процедуру отримання громадянства РФ на окупованих українських територіях. У ньому також вказується, що усі іноземці та особи без громадянства матимуть право проживати на «нових» територіях Росії до 1 липня 2024 року. Утім експерти організації Conflict Observatory вважають, що таким людям може загрожувати депортація і втрата права власності на майно.
У Держдепі США застерігають Росію від подальших насильницьких дій на окупованих територіях України та закликають не порушувати міжнародне право.
«Санкціоноване державою залякування не змінить фактів: кожен сантиметр території України є і залишиться Україною. Українці, які живуть під російською окупацією в Україні, є і залишатимуться – громадянами України» - заявив речник Держдепу Метью Міллер.
- Голос Америки
Держдеп США подав до Конгресу звіт про запобігання геноциду та звірствам у світі
Держдеп США подав до Конгресу щорічний звіт про зусилля країни щодо запобігання геноциду, воєнним злочинам та злочинами проти людяності в усьому світі. Йдеться про загрози у кількох країнах світу та, з огляду на війну Росії, в Україні.
У звіті йдеться про зусилля американського уряду, зокрема, сприяння програмам запобігання жорстокості, захисту цивільних осіб, яким загрожує жорстокість, і притягненню до відповідальності винуватців звірств.
Як сказано у тексті звіту, “деякі з найжахливіших злочинів, на жаль, продовжуються”.
Звіт зокрема зосереджується на ролі гендерно зумовленого насильства, включаючи сексуальне насильство, а також ілюструє зусилля Цільової групи із запобігання жорстоким злочинам, оскільки уряд США реалізує Стратегію щодо передбачення, запобігання та реагування на злочини.
“Повага до прав людини в усьому світі, притягненню до відповідальності винних у звірствах, запобігання їм, де і коли це можливо, залишається основним інтересом національної безпеки США”, – сказано у документі.
У центрі уваги американських правозахисників – порушення прав людини в Афганістані, Білорусі, Бірмі, Бурунді, Китаю, Еритреї, Ефіопії, Лівії, Нікарагуа, Росії, Сомалі, Шрі-Ланці, Сирії, Судані, Венесуелі та в Україні.
Російські війська та інші російські офіційні особи вчинили злочини проти людства в Україні.Звіт Держдепу США
“Російські війська та інші російські офіційні особи вчинили злочини проти людства в Україні. Ці злочини включають вбивства, тортури, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також депортацію населення”, – наголошує звіт.
Сполучені Штати продовжують вводити санкції, візові обмеження та інші дії щодо осіб і організацій, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну, включаючи визнання підтримуваної Кремлем “Групи Вагнера” транснаціональною злочинною організацією у січні цього року.
У рекомендаціях, виголошених наприкінці звіту, йдеться про продовження імплементації Стратегії США із передбачення, запобігання та реагування на звірства (SAPRA). А також інтеграцію стратегії США щодо гендерної справедливості та рівності і продовження імплементації Президентського меморандуму про сприяння відповідальності сексуальне насильство у гарячих точках.
Рекомендується, зокрема і розробити підходи для пом’якшення ризику соціальних мереж як “потенційного рушія масових звірств”.
Як повідомляв Голос Америки, українські діти зазнають серйозних травм через геноцидну загарбницьку війну Росії проти України. Майже дві третини дітей в Україні були переміщені, тисячі поранені і сотні вбиті. Український уряд задокументував близько 20 000 випадків примусового вивезення дітей до РФ або контрольованих Росією територій України для примусової русифікації. Це воєнний злочин відповідно до Женевської конвенції, який може становити геноцид, йдеться на сайті Гельсінської комісії США.
- Голос Америки
Індія візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії
Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України, які 5 і 6 серпня прийматиме Саудівська Аравія. Аріндам Багчі, речник Міністерства закордонних справ Індії, сказав: "Індія братиме участь у цьому заході. Наша участь узгоджується з нашою давньою позицією, що діалог і дипломатія - це шлях вперед".
Свою участь у зустрічі вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС. Очікується, що США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Медіа пишуть, що на зустрічі в Ер-Ріяді країни Заходу намагаються заручитися підтримкою великих країн Африки, Азії та Південної Америки, багато з яких дотримуються нейтралітету, щодо війни Росії проти України.
"Важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет", – сказав речник Державного департаменту Метью Міллер.
Серед інших, на саміт запросили Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію. Росію на зустріч не запросили, а речник Кремля заявив, що у Москві "уважно стежитимуть" за перемовинами. Днями президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що готовий приєднатися до зустрічі лише у випадку, якщо туди запросять і Росію.
Китайська державна інформагенція Сіньхуа повідомила про зустріч в Джидді, але не вказала, чи поїде туди представник Пекіна.
Нагадаємо, Індія відмовилася засуджувати Москву за її повномасштабне вторгнення в Україну, при цьому країна збільшила закупівлю нафти у Росії.
Під час саміту "Групи семи" в Японії у травні президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді приєднатися до його мирного плану, що передбачає притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини і вимагає від Москви вивести свої війська з усієї захопленої території України та відшкодувати збитки.
Як голова "Групи двадцяти" провідних країн світу цього року Індія прийматиме саміт у вересні, на який запрошені президент США Джо Байден, Сі Цзіньпін Китаю, Путін та інші лідери.
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