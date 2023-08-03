"Мої африканські друзі, Росія точно не ваш друг" - Бернар Леві у WSJ

"На значній частині вашого континенту, особливо в його зоні на південь від Сахари, панує дивна, ганебна і потенційно трагічна сліпота щодо війни проти України", - пише Бернар-Анрі Леві у своїй статті для американського видання Wall Street Journal.

Відомий письменник та філософ вказує - Росія краде африканські природні ресурси, такі як золото, уран і бавовна, у розпал пандемії продає країнам Африки залишки своїх поганих вакцин за завищеними цінами.

"Відмовляючись бачити реальність і приймаючи брехню пропаганди Путіна, ви прив’язуєте себе до людини, яка не є вашим другом", - так автор і режисер документального фільму "Слава Україні" і книги "Воля бачити: повідомлення зі світу страждань і надії" Бернар-Анрі Леві прокоментував нещодавній саміт Росія-Африка у своїй статті.

Саміт, який проходив у російському Санкт-Петербурзі 27-28 липня цього року, відвідали менше ніж 20 з 54 голів держав і урядів Африки. Як повідомляв раніше Голос Америки, під час саміту Росія запропонувала африканським лідерам "безкоштовне зерно", однак, за оцінками експертів, його кількість виявилася значно меншою від очікуваної, і меншою від кількості збіжжя, яке Росія краде з тимчасово окупованих територій України.

А в ЄС застерегли - дешеве російське зерно може створити "нову залежність" від Москви. З таким застереженням до країн, що розвиваються, та "Групи семи" звернувся верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель, повідомляє Reuters. Раніше Кремль заявляв, що може поставити безкоштовно партії зерна деяким африканським країнам.

Боррель закликав країни "чітко і в унісон" говорити з Росією, щоб та повернулась до Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє видання.

Вихід Росії з угоди деякі африканські країни відкрито оцінили негативно, зокрема, Кенія назвала його «ударом в спину», як вже повідомляв Голос Америки.

Водночас, як зазначає у своїй статті для WSJ Леві, від початку війни Росії проти України, "багато африканських країн взяли курс у кращому випадку на утримання та нейтралітет, а в гіршому – на союз із вбивчим російським режимом". Така позиція, на його думку, незрозуміла, з огляду на історію країн Африки, зокрема, багаторічну боротьбу за незалежність від колоніальної влади інших країн.

Таким чином, в той час як Росія вдається до нескінченної антизахідної риторики і закидає країнам заходу їхнє імперіалістичне минуле і "неоколоніалізм" у сьогоденні, сама Росія повторює найстрашніше з колишньої колоніальної практики західних країн в Африці, зокрема і за допомогою таких інструментів, як ПВК "Вагнер", що відповідальна за злочини у Центральноафриканській Республіці та Малі, і, на думку Леві, може бути причетною до перевороту в Нігері.

Тим часом, лідери африканських країн залишили Санкт-Петербург, так і не досягнувши відновлення зернової угоди чи прогресу у припиненні війни Росії проти України. Як під час самого саміту, так і після нього, на тлі своєї пропагандистської риторики, Росія продовжує завдавати ударів по українській портовій інфраструктурі, що є ключовою для забезпечення експорту українського збіжжя, зокрема і в країни Африки.

В ніч на 2 серпня, Росія вдарила по українському порту Ізмаїл, найбільшому порту країни на Дунаї. За словами Олександра Кубракова, віце-прем’єр-міністра з відновлення України, поширеними на його сторінці в мережі X (колишній Twitter), "...Росіяни атакували склади та елеватори – пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, які очікували країни Африки, Китай та Ізраїль.

Світ має протистояти. Атаки на українські порти – це загроза для світу. Ми можемо захищатися, а наші сили ППО можуть ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно більше цього [ППО – ред.]. Кожна система ППО врятувала життя. Швидкість і рішучість - доля сильних".

"Сучасна Африка є континентом майбутнього і має величезну історичну відповідальність на світовій арені. Її місце поруч з українцями, - підсумовує Леві у статті для WSJ. – Підтримуйте Україну, мої африканські друзі".