Брифінг. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Дональд Трамп постає перед судом у Вашингтоні, де йому оголосять обвинувачення. З місця події розповідає Олексій Коваленко. США починають головування в Радбезі ООН - чому це важливо? Розповідає Ірина Соломко. Яка ситуація на кордоні Польщі та Білорусі? Включення із кордону Мирослави Гонгадзе. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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