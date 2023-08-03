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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі?

Брифінг. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі?
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Брифінг. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Дональд Трамп постає перед судом у Вашингтоні, де йому оголосять обвинувачення. З місця події розповідає Олексій Коваленко. США починають головування в Радбезі ООН - чому це важливо? Розповідає Ірина Соломко. Яка ситуація на кордоні Польщі та Білорусі? Включення із кордону Мирослави Гонгадзе. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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