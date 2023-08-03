Брифінг. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Дональд Трамп постає перед судом у Вашингтоні, де йому оголосять обвинувачення. З місця події розповідає Олексій Коваленко. США починають головування в Радбезі ООН - чому це важливо? Розповідає Ірина Соломко. Яка ситуація на кордоні Польщі та Білорусі? Включення із кордону Мирослави Гонгадзе. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.