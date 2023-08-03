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Час-Time

Білий дім розповів про цілі саміту в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ

Білий дім розповів про цілі саміту в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ
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Білий дім розповів про цілі саміту в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Колишній президент США Дональд Трамп постає перед федеральним судом у Вашингтоні. Кірбі: Одна з цілей зустрічей у Джидді – заручитися більшою підтримкою мирного плану Зеленського.

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