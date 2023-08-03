Білий дім розповів про цілі саміту в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ

У Раді безпеки ООН відбулись дебати, присвячені глобальній продовольчій безпеці. У Польщі остерігаються нових провокацій з боку Росії та Білорусі, – Моравецький. Яка ситуація на кордоні Польщі та Білорусі, та як Польща посилює свою безпеку. Теракт в Оленівці: нові подробиці за рік після трагедії.
Випуски
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Трампу висунули звинувачення. Деталі, реакції у США. ЧАС-ТАЙМ
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Контрнаступ України коментують в Конгресі США. ЧАС-ТАЙМ
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Як контрнаступ ЗСУ оцінюють західні фахівці. ЧАС-ТАЙМ
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липень 27, 2023
Західний світ об’єднаний, - Мелоні в Вашингтоні. ЧАС-ТАЙМ
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