Білий дім розповів про цілі саміту в Саудівській Аравії. ЧАС-ТАЙМ

Показати більше Show less

У Раді безпеки ООН відбулись дебати, присвячені глобальній продовольчій безпеці. У Польщі остерігаються нових провокацій з боку Росії та Білорусі, – Моравецький. Яка ситуація на кордоні Польщі та Білорусі, та як Польща посилює свою безпеку. Теракт в Оленівці: нові подробиці за рік після трагедії.