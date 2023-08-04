Стартували переговори про двосторонні зобов’язання США та України у сфері безпеки

Колишній президент США Дональд Трамп у четвер у Вашингтоні не визнав себе винним за чотирма пунктами федерального обвинувачення в тому, що він незаконно намагався скасувати своє переобрання в 2020 році, щоб залишитися на посаді президента ще чотири роки.

Трамп, який заперечує всі правопорушення в низці висунутих йому звинувачень, зробив заяву у столиці США, куди він прибув через 2 з половиною роки після того, як виборці скинули його після одного терміну.

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Із посиленими заходами безпеки навколо суду США Трампа півгодини зачитували обвинувачення, і він відповідав на звичайні запитання судді США Моксили Упадх’яї: назвав своє повне ім’я Дональд Джон Трамп, підтвердив, що йому 77 років, і вказав, що не перебуває під впливом будь-яких наркотиків.

Упадх'яя зачитала звинувачення Трампу в змові проти Сполучених Штатів з метою скасувати свою поразку на президентських виборах, на яких переміг демократ Джо Байден, нині президент США, і перерахувала тривалі терміни ув'язнення, які йому загрожуватимуть у разі визнання винним.

Тоді Трамп, одягнений у свій звичайний темно-синій костюм і червону краватку, сказав судді, що не визнає себе винним за обвинуваченнями, переданими у вівторок федеральним великим журі за дорученням спеціального прокурора Міністерства юстиції Джека Сміта.

Сміт сидів у залі суду неподалік від Трампа, але, здається, вони не взаємодіяли. Трамп сидів за столом захисту, слухав суддю, нахилившись вперед, стиснувши руки.

"Дуже тихо", - зазначив Трамп перед початком слухання, коли суддя сіла на лаву з 10-хвилинним запізненням. Трампа на той час вже зареєстрували та взяли відбитки пальців, але оскільки Трамп є загальновизнаною фігурою, його фото не робили.

Упадх'яя призначила наступне слухання у справі на 28 серпня, його проводитиме окружна суддя США Таня Чуткан, обрана випадковим чином для ведення процесу над Трампом. Упадх'яя сказала, що Чаткан готова не вимагати появи Трампа на першому слуханні, якщо той не захоче з'явитися.

Судове засідання по суті справи може розпочатись через кілька місяців, хоча державні прокурори наполягають на скорішому призначенні дати. Упадх'яя сказала, що Чуткан призначить дату суду на слуханнях пізніше цього місяця.

Адвокат Трампа Тодд Бланш сказав, що адвокатам колишнього президента потрібна інформація від адвокатів Сміта щодо обсягу документів і електронних файлів, які прокурори повинні передати їм, і ступеня, в якому вони мають відповідну інформацію щодо Трампа.

Після слухання Трамп швидко попрямував до Національного аеропорту Рейгана і повернувся на своєму приватному літаку до свого гольф-клубу Бедмінстер у Нью-Джерсі.

Він охарактеризував звинувачення як "переслідування" і назвав це "дуже сумним днем для Америки".

Трамп також розкритикував сам Вашингтон.

«Було також дуже сумно їхати через Вашингтон, округ Колумбія, і бачити бруд і занепад, усі розбиті будівлі, стіни та графіті, – сказав він. - Це не те місце, з якого я поїхав. Дуже сумно дивитись на те, що відбувається».

Напередодні поїздки до Вашингтона Трамп розкритикував справу проти нього в серії коментарів на своєму сайті Truth Social.

«Зараз я їду до Вашингтона, округ Колумбія, щоб мене заарештували за те, що я кинув виклик корумпованим, сфальсифікованим і вкраденим виборам, — сказав колишній президент своїм прихильникам. - Це велика честь, тому що мене заарештовують за вас».

У палкому електронному листі Трамп закликав давати пожертви а також розкритикував Байдена за керівництво «антиутопічною диктатурою Третього світу, яка лише тимчасово взяла під свій контроль нашу колись велику та вільну Республіку».

Трамп став першим президентом США за 247-річну історію країни, якому висунули кримінальні звинувачення.

Справа у Вашингтоні є третім обвинуваченням, висунутим проти Трампа за останні чотири місяці, і найбільш всеосяжним, що включає звинувачення в спробі підірвати мирну передачу влади від одного президента до іншого, що є одним із центральних принципів демократії США.

Трампа звинувачують в організації плану збереження влади, хоча помічники неодноразово казали йому, що він програв вибори і не було доказів суттєвого шахрайства, яке могло б змінити результат.

Трампа звинувачують в поширенні брехні про те, що «на виборах були фальсифікації, які визначали результат, і що він насправді переміг». Ці заяви були неправдивими, і Відповідач знав, що вони неправдиві».

«Він навмисно нехтував правдою», — йдеться в обвинуваченні.

У підсумку обвинувальний висновок звинувачує його в нападах на «основну функцію федерального уряду Сполучених Штатів: національний процес збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів».

Незважаючи на зростаючу кількість кримінальних звинувачень, висунутих проти Трампа, він безперечно є провідним претендентом від Республіканської партії на кандидата від партії на виборах президента 2024 року, де він може знову змагатись з Байденом.

У березні 2024 року Трамп також зіткнувся з судовим процесом у штаті Нью-Йорк за звинуваченнями в тому, що він змінив ділові документи свого конгломерату нерухомості, щоб приховати виплату 130 000 доларів виконавиці фільмів для дорослих за мовчання напередодні його призначення в якості кандидата від партії на президентських виборах у 2016 році.

В іншій справі Сміт висунув Трампу звинувачення в незаконному утриманні 32 секретних документів національної безпеки у своєму маєтку Мар-а-Лаго після того, як Трамп залишив посаду на початку 2021 року, а також у змові з особистим помічником, щоб уникнути необхідності передати їх федеральним слідчим, які викликали їх до суду. Слухання у цій справі призначено на травень наступного року.

Навколо будівлі суду США у Вашингтоні були посилені заходи безпеки, деякі вулиці були закриті для руху, а великі вантажівки стояли бампер до бампера, щоб блокувати входи на випадок появи порушників. Десятки офіцерів несли охорону на території. Евакуатори вивозили припарковані автомобілі.

З’явилася жменька противників Трампа з плакатами, а також деякі прихильники Трампа.

Будівля суду розташована в кількох кварталах від Капітолію США, неподалік від якого Трамп 6 січня 2021 року закликав тисячі своїх прихильників піти і «боротися, як чорт», щоб не дати законодавцям підтвердити, що Байден виграв вибори.

Того дня близько 2000 бунтівників увірвалися в будівлю Капітолію, зіткнулись з поліцією, розгромивши офіси Конгресу та відклавши остаточне голосування в Колегії вибірників до ранку 7 січня, яке показало, що Байден переміг. Трамп, безрезультатно, вимагав від тодішнього віце-президента Майка Пенса, який керував підрахунком голосів колегії вибірників, заблокувати результат, щоб утримати їх при владі.

Понад 1000 учасників заворушень були звинувачені в правопорушеннях, пов'язаних з заворушеннями. У тій самій будівлі суду, де Трампа постали в четвер, близько 700 з них були засуджені і понад 560 засуджені до термінів до 18 років ув'язнення.