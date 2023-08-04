Україна має альтернативні шляхи експорту зерна, а Росія - ні. Експерти про можливий вплив ударів по військових кораблях РФ на експорт зерна

Через удар в російській бухті міста Новоросійськ роботу місцевого порту призупинили на декілька годин.

Українські ЗМІ, з посиланням на джерела в СБУ повідомляють, що удар завдав український морський дрон. В соцмережах з'явились відео пошкодження російського військового корабля. В Міноборони Росії заявили, що напад дронів відбито. Голос Америки не може незалежно перевірити достовірність цих заяв та відео.

Удар призвів до зростання цін на зерно

Через блокування роботи порту ціни на зернові ф'ючерси зросли на 3%, пишуть Bloomberg, Reuters. Раніше цього тижня, після нападів Росії на український порт в Ізмаїлі ціни на ф'ючерси пшениці підскочили на Чиказькій товарній біржі, але згодом знизились на тлі заяв США та Туреччини про ознаки готовності Росії повернутись до Чорноморської зернової ініціативи.

Bloomberg вказує, що хоч закриття порту в Новоросійську було короткостроковим, "це додає непевності щодо торговельних потоків у Чорному морі з ескалацією війни у час збору врожаю цього року".

"Новоросійськ є значним портом для зерноперевезень і напади можуть зірвати поставки зерна", - наводить Reuters слова Оле Г'ю, директора австралійської брокерської фірми IKON Commodities. Зернотрейдер переконаний - ризик зриву поставок є реальним.

Зрив торгівлі Росії зерном з Чорноморського регіону може призвести до значного зростання світових цін на пшеницю, каже агроаналітик з Огайо Луїз Гартнер.

"Росія – найбільший в світі постачальник пшениці, Україна була до війни приблизно на четвертому місці. Це величезна частина світової торгівлі і домінантна в регіоні. Вони завжди були найдешевшими продавцями. Якщо зірвати потік торгівлі, ціни значно зростуть, особливо, якщо подивитись на решту північної півкулі", - говорить Гартнер в коментарі Голосу Америки 3 серпня.

Через посуху в США та Канаді очікується менший врожай озимої пшениці. Міністерство сільського господарства США цього місяця опублікувало оцінку запасів пшениці в семи основних експортерах світу, згідно з якою запаси в 2023 – 2024 роках можуть впасти до найнижчої точки за 16 років.

Якщо через війну з ринку піде Чорноморський регіон, ситуація на ринку пшениці може різко погіршитись, кажуть оглядачі.

Водночас, зазначає Гартнер, Україна, на відміну від Росії має міжнародну підтримку, яка дозволяє налагодити поставки українського зерна на світові ринки через альтернативні канали.

У Росії небагато друзів, які б дозволили їм пересувати зерно через сусідні країни, а Україна має налагоджені альтернативні шляхи поставок

"Україна досягнула прогресу з відкриття інших експортних каналів. Це, однозначно, їм допоможе. Це вже їм допомогло і так буде і далі. А Росія альтернативи не має. Тому, повертаючись до того чи буде і коли буде зірвано російські поставки зерна, то у них не буде готових інших каналів для перевезень. У них небагато друзів, які б дозволили їм пересувати зерно через сусідні країни. Тому, гадаю, ризик зриву дуже високий для пшениці, кукурудзи, олійних та добрива і, гадаю, нестабільність однозначно буде підвищена поки йде війна", - додає аналітик.

Гартнер каже - учасники ринку мають зважати, що після бомбувань Росією українських портів, Україна може відповісти так само і вплив на ринки зерна буде істотний, навіть якщо не йтиметься про шкоду безпосередньо для кораблів із зерном.

"Якщо будуть бомбити російські кораблі, то страхувальники не будуть страхувати будь-які кораблі, які йдуть до Чорного моря, щонайменше з портом призначення в Росії. Вони не захочуть страхувати українські кораблі, і це вже відбувається", - додає аналітикиня.