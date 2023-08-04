Брифінг. Атака на бухту в Новоросійську: реакція на Заході

Брифінг Голосу Америки – наживо. Атака на бухту в Новоросійську – як реагують на Заході? Також говоримо про очікування від консультацій щодо мирного плану в Саудівській Аравії? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.