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МАГАТЕ не знайшло вибухівку на дахах Запорізької АЕС
“Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель блоків 3 і 4, а також [на дахах] турбінних залів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) після того, як вчора вони отримали доступ, заявив сьогодні генеральний директор [агентства] Маріано Гроссі”, - йдеться у прес-релізі МАГАТЕ від 4 серпня.
Працівники агентства змогли потрапити на дахи двох реакторних блоків після неодноразових запитів, які тривали від початку липня 2023 року. З дахів реакторних блоків працівники також бачили дахи турбінних залів, де так само не спостерігали вибухівку.
Що стосується доступу на дахи інших 4 блоків ЗАЕС, то команда МАГАТЕ наразі не має можливості потрапити на них і продовжить свої запити на отримання такого доступу, зазначено у релізі агентства.
“Я вітаю новину про те, що експерти МАГАТЕ нарешті отримали цей додатковий доступ на [станції]. Своєчасне, незалежне та об’єктивне повідомлення фактів на місці має вирішальне значення для продовження зусиль МАГАТЕ з підтримки ядерної безпеки під час військового конфлікту в країні”, – заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі.
Водночас, протягом останнього тижня експерти агентства проводили додаткові інспекції та обходи ЗАЕС. Зокрема, як повідомлено в прес-релізі, “після обходу периметра [станції] 1 серпня команда підтвердила, що міни, які вперше були помічені 23 липня, все ще залишаються на місці. Під час обходів за останній тиждень нових мін чи вибухівки не було виявлено”.
МАГАТЕ також повідомляє, що після руйнування Каховської дамби ЗАЕС для своїх потреб використовує воду зі ставка-охолоджувача станції, а також випускного каналу Запорізької ТЕС і підземних вод з дренажної системи. Висота води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС продовжує зменшуватися зі швидкістю близько 1 см на добу, а вода у випускному каналі Запорізької ТЕС періодично доповнюється водою, яка продовжує надходити у вхідний канал ТЕС, переважно з підземних вод. За висновками агентства, за таких умов води має вистачити “на багато місяців”.
Як відомо, російські війська захопили ЗАЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Україна неодноразово заявляла, що Росія, можливо, планує вчинити теракт на станції.
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Росія підвищує призовний вік, щоб уникнути ширшої мобілізації - експертна думка
Путін підписав закон про призов на строкову службу росіян у віці з 18 до 30 років. Раніше граничний вік для призову був 27 років. На думку експертів, російська влада намагається завдяки змінам у призовному віці уникнути ширшої мобілізації.
“Рішення дає Росії більше свободи вирішувати, кого вона хоче залучити до війни, не залучаючи тих, хто виробляє військову або економічно цінну продукцію”, – говорить професор Санфордської школи державної політики Університету Дюка в США Саймон Майлз, який спеціалізується на історії Радянського Союзу та американо-радянських відносинах.
Рішення дає Росії більше свободи вирішувати, кого вона хоче залучити до війни, не залучаючи тих, хто виробляє військову або економічно цінну продукціюпрофесор Санфордської школи державної політики Університету Дюка Саймон Майлз
На думку Майлза, повідомляє видання Business Insider, Путін намагається уникнути ширшої мобілізації, бо це ще раз нагадало б росіянам, що війна безпосередньо впливає на них.
Майлз наголошує, що російським медіа важко презентувати війну проти України як таку, що відбувається “десь там” віддалено: “Це не "десь там", коли 200 000 людей залучаються до військової служби, щоб йти воювати в цій дурній і марній війні", - говорить Майлз.
Спочатку російська влада планувала, що підвищать нижню межу призовного віку: з 18 до 21 року. Згодом голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що комітет вирішив цього не робити. Зміни він пояснив тим, що через демографічну ситуацію до армії призивають дедалі менше росіян. Крім цього, президент підписав закон, що запроваджує заборону на виїзд за кордон для громадян з дня вручення їм повістки, у тому числі за місцем роботи або навчання.
Майлз вважає, що зміна призовного віку в Росії є спробою прийняти рішення, яке одночасно створює можливості продовжувати “призов на нижчому рівні інтенсивності у такий спосіб, що не викликає гучних новин і негативної реакції” населення.
За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), нещодавні рішення влади Росії щодо призовників спромоглися викликати принаймні деяке невдоволення – підпали реєстраційних відділів і комісій.
За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), нещодавні рішення влади Росії щодо призовників спромоглися викликати принаймні деяке невдоволення – підпали реєстраційних відділів і комісій.ISW
Путін раніше обіцяв, що призовників не відправлятимуть на передову в Україні, але відповідно до нещодавніх повідомлень The New York Times, призовників відправляють в регіони на кордоні з Україною, закликаючи підписати контракти на час війни.
За інформацією Reuters, Путін наскільки потребує новобранців в армії, що пропонує бонус близько $5200 мешканцям Казахстану, якщо вони вирішать приєднатись до російської армії. Російське оголошення пропонує мешканцям Казахстану приєднатися до російської армії в далекосхідній Сахалінській області країни, де організація, створена місцевою владою проводить вербування.
Ще один документ, підписаний Путіним, стосується Росгвардії. Вона зможе мати на озброєнні важку військову техніку, а держзакупівлі для ведення війни проти України проводитимуться за спрощеною процедурою.
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Україна має альтернативні шляхи експорту зерна, а Росія - ні. Експерти про можливий вплив ударів по військових кораблях РФ на експорт зерна
Через удар в російській бухті міста Новоросійськ роботу місцевого порту призупинили на декілька годин.
Українські ЗМІ, з посиланням на джерела в СБУ повідомляють, що удар завдав український морський дрон. В соцмережах з'явились відео пошкодження російського військового корабля. В Міноборони Росії заявили, що напад дронів відбито. Голос Америки не може незалежно перевірити достовірність цих заяв та відео.
Удар призвів до зростання цін на зерно
Через блокування роботи порту ціни на зернові ф'ючерси зросли на 3%, пишуть Bloomberg, Reuters. Раніше цього тижня, після нападів Росії на український порт в Ізмаїлі ціни на ф'ючерси пшениці підскочили на Чиказькій товарній біржі, але згодом знизились на тлі заяв США та Туреччини про ознаки готовності Росії повернутись до Чорноморської зернової ініціативи.
Bloomberg вказує, що хоч закриття порту в Новоросійську було короткостроковим, "це додає непевності щодо торговельних потоків у Чорному морі з ескалацією війни у час збору врожаю цього року".
"Новоросійськ є значним портом для зерноперевезень і напади можуть зірвати поставки зерна", - наводить Reuters слова Оле Г'ю, директора австралійської брокерської фірми IKON Commodities. Зернотрейдер переконаний - ризик зриву поставок є реальним.
Зрив торгівлі Росії зерном з Чорноморського регіону може призвести до значного зростання світових цін на пшеницю, каже агроаналітик з Огайо Луїз Гартнер.
"Росія – найбільший в світі постачальник пшениці, Україна була до війни приблизно на четвертому місці. Це величезна частина світової торгівлі і домінантна в регіоні. Вони завжди були найдешевшими продавцями. Якщо зірвати потік торгівлі, ціни значно зростуть, особливо, якщо подивитись на решту північної півкулі", - говорить Гартнер в коментарі Голосу Америки 3 серпня.
Через посуху в США та Канаді очікується менший врожай озимої пшениці. Міністерство сільського господарства США цього місяця опублікувало оцінку запасів пшениці в семи основних експортерах світу, згідно з якою запаси в 2023 – 2024 роках можуть впасти до найнижчої точки за 16 років.
Якщо через війну з ринку піде Чорноморський регіон, ситуація на ринку пшениці може різко погіршитись, кажуть оглядачі.
Водночас, зазначає Гартнер, Україна, на відміну від Росії має міжнародну підтримку, яка дозволяє налагодити поставки українського зерна на світові ринки через альтернативні канали.
У Росії небагато друзів, які б дозволили їм пересувати зерно через сусідні країни, а Україна має налагоджені альтернативні шляхи поставокЛуїз Гартнер
"Україна досягнула прогресу з відкриття інших експортних каналів. Це, однозначно, їм допоможе. Це вже їм допомогло і так буде і далі. А Росія альтернативи не має. Тому, повертаючись до того чи буде і коли буде зірвано російські поставки зерна, то у них не буде готових інших каналів для перевезень. У них небагато друзів, які б дозволили їм пересувати зерно через сусідні країни. Тому, гадаю, ризик зриву дуже високий для пшениці, кукурудзи, олійних та добрива і, гадаю, нестабільність однозначно буде підвищена поки йде війна", - додає аналітик.
Гартнер каже - учасники ринку мають зважати, що після бомбувань Росією українських портів, Україна може відповісти так само і вплив на ринки зерна буде істотний, навіть якщо не йтиметься про шкоду безпосередньо для кораблів із зерном.
"Якщо будуть бомбити російські кораблі, то страхувальники не будуть страхувати будь-які кораблі, які йдуть до Чорного моря, щонайменше з портом призначення в Росії. Вони не захочуть страхувати українські кораблі, і це вже відбувається", - додає аналітикиня.
- Голос Америки
Стартували переговори про двосторонні зобов’язання США та України у сфері безпеки
У Вашингтоні 3 серпня розпочалися переговори між США та Україною щодо довгострокових зобов’язань у сфері безпеки між двома країнами.
З американської сторони в них беруть участь представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки, а українську делегацію очолив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Згідно з прес-релізом американського Держдепу, “Наші двосторонні зобов’язання у сфері безпеки зосереджуватимуться на забезпеченні України сталими і стійкими силами, здатними захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому, підтримці та підвищенні ефективності та прозорості оборонних інституцій і промисловості України, а також зміцненні порядку денного реформ, які сприятимуть відповідальному управлінню, необхідному для просування [України] у своїх євроатлантичних прагненнях”.
У свою чергу, Єрмак у заяві, поширеній на сайті президента України, зазначив: “Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів”.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) також відзначила початок американсько-українських переговорів: “Сьогодні Сполучені Штати розпочали консультації з нашими українськими партнерами щодо довгострокових двосторонніх безпекових домовленостей, щоб забезпечити оборону України та стримати російську агресію зараз і в далекому майбутньому”.
Безпекові дискусії між США та Україною проходять в рамках Спільної декларації країн "Групи семи" про підтримку України від 12 липня 2023 року. Як повідомляв раніше Голос Америки, в декларації зроблено спробу офіційно закріпити довготривалу підтримку України країнами G7, зокрема США, а також Євросоюзом й іншими країнами, що долучилися до декларації, в часи, коли Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до євроатлантичної інтеграції.
Як відомо, на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня цього року Україна прагнула отримати запрошення приєднатися до альянсу, однак організація не була готова позначити конкретні строки для членства України. Натомість країни G7 - США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія - ухвалили декларацію з підтримки України. Згідно з нею, кожна з країн має співпрацювати з Україною щодо безпекових зобов’язань.
Зокрема, як раніше вже писав Голос Америки, в декларації вказано, що двосторонні домовленості між Україною і країнами "Групи семи" стосуватимуться наступного:
a) Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому. Це включає надання Україні військового обладнання, обмін розвідданими, навчання та тренування, ініціативу з кіберзахисту, протистояння гібридним загрозам.
б) Зміцнення економічної стабільності та стійкості України. Серед іншого, тут йдеться про реконструкцію та відновлення України, посилення енергетичної безпеки.
с) Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення негайних потреб України, щоб підтримати її на шляху євроатлантичної спільноти.
Крім того, країни G7 також зобов'язалися "покласти на Росію економічні та інші витрати" за розв’язання війни.
На саміті у Джидді США намагатимуться переконати Китай припинити підтримувати Путіна – експерти
Адміністрація Байдена намагається переконати Китай у тому, що в його власних інтересах посприяти припиненню війни Росії в Україні та сподівається використати для цього саміт у Саудівській Аравії, пишуть західні оглядачі. Однак існує значна внутрішня опозиція у Вашингтоні залученню Китаю у вирішення проблеми війни.
Учасники будуть стежити за будь-якими ознаками того, що погляди Пекіна на конфлікт і його завершення змінилисяWall Street Journal
Як зауважує газета Wall Street Journal, на зустрічі у Джидді наприкінці цього тижня обговорюватимуть принципи, які повинні окреслити майбутню мирну угоду. І участь Китаю стане «рідкісною можливістю» для того, щоб США та Китай обговорили напряму питання залучення двох країн, оскільки очікується, що в Саудівську Аравію прибуде радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
«Учасники будуть стежити за будь-якими ознаками того, що погляди Пекіна на конфлікт і його завершення змінилися», – додає автор статті у WSJ.
Китай висловлює занепокоєння тривалим «конфліктом»
Про своє зростаюче занепокоєння Китай заявив минулого місяця на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Заступник постійного представника Китаю тоді висловив «гостру стурбованість» триваючою війною та закликав до мирних переговорів для сприяння «скорішому припиненню вогню та політичному вирішенню».
Як зауважує WSJ, публічне занепокоєння Китаю щодо використання ядерної зброї — і це приховане попередження Москві, але також це і погроза Заходу, щоб він обмежив підтримку України. Як зауважують співрозмовники газети, Китай, замість того, щоб напоумити Росію припинити розпочату нею війну, використовує «ядерний» аргумент, щоб показати Заходу, які небезпеки несе підтримка України.
Китайський мирний план – демонстрація миролюбства в піку Заходу
На початку року Пекін і сам намагався проявити миротворчу ініціативу. Він оприлюднив власні позиції, що складалися з 12 пунктів, щодо врегулювання того, що в Пекіні продовжують називати «українською кризою», а його представники відвідали Москву та Київ.
Але суперечливі заяви китайських дипломатів змусили представників адміністрації Байдена говорити про те, що Китай «має подвійну роль». Експерти тоді зауважили, що у самому Пекіні не вірили у реалізацію його пропозицій, і виглядало, що Китай лише намагається проявити миролюбство на докір Заходу, який став на бік України.
Західні політики вважали, що Китай підтримує Росію, а керівник Китаю Сі Цзіньпін навмисно демонстрував свої близькі дружні стосунки з президентом Росії Путіним.
При цьому Пекін був обережним у тому, щоб торгувати з Росією, але не порушувати західні санкції проти Росії.
Китай купував «левову частку» українського збіжжя за зерновою угодою
Пропри те, що Китай виграв від того, що Росію відрізали від західних енергетичних ринків, загалом західні експерти схиляються до думки, що триваюча війна в Україні швидше іде на шкоду інтересам Пекіна і його авторитету у світі.
Останнє опитування дослідницького центру Pew стверджує, що понад 70% респондентів у 24 країнах вважають, що Китай не сприяє глобальному миру та стабільності.
Телеканал CNBC додає, що Китай отримував найбільше української сільськогосподарської продукції в рамках домовленості, що розблокувала експорт українського збіжжя через порти у Чорному морі, і діяла протягом року.
З моменту укладення угоди в липні 2022 року, китайські порти прийняли 8 мільйонів метричних тонн української сільськогосподарської продукції. Це, згідно з даними ООН, є левова частка української пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшнику, які було вивезено з українських портів минулого року.
Як кажуть експерти, з якими говорив телеканал, Китай, можливо, і зробив деякі запаси в очікуванні, що Росія розірве угоду, але їх вистачить «на тижні, а не на місяці», тож з проблемою підвищення цін на продовольство невдовзі зустрінуться не лише бідні країни Африки, але і мешканці Китаю.
Чи можна використати «певний рівень впливу» Пекіна на Москву?
Сполучені Штати та їхні західні союзники сподіваються, що Китай, який, за словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, має «певний рівень впливу» на Москву, може бути корисним, якщо справа колись дійде до мирних переговорів, які матимуть реалістичні перспективи досягнення результатів.
"Можливо, настане момент, якщо з’явиться можливість для справжньої дипломатії та переговорів, коли Китай зможе зіграти позитивну та продуктивну роль", – сказав Блінкен, повернувшись з переговорів з Пекіна наприкінці червня.
У цей же час у Вашингтоні пильно стежили за поведінкою Пекіна, коли в Росії відбувався «заколот Вагнера». З реакції Китаю аналітики дійшли висновку, що китайське керівництво занепокоєне тим, що становище Путіна похитнулося.
«Відомі китайські теоретики припускають, що час, можливо, більше не на боці Путіна, тож Сі тепер має давати собі раду з програшем у зіткненні великих держав, яке він розпочав із Заходом», – каже у розмові з WSJ Крейг Сінглтон, старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Фундація на захист демократій.
Участь Китаю у мирних переговорах вітають у США далеко не всі
Поки адміністрація Байдена намагається використати цей момент і залучити Китай до мирних переговорів з українського питання, самій цій ідеї є значна опозиція серед деяких американських експертів та законодавців.
Експерти консервативного Американського інституту підприємництва Бен Лефковіц і Корі Шейк написали у четвер у часописі Foreign Policy, що було б «катастрофою» проводити кулуарні переговори про мир в Україні, у яких би ключову роль відігравав Китай, чи Саудівська Аравія. Такі переговори, на думку дослідників, попри запевнення адміністрації, відбувалися б без участі України, і підірвали б легітимність того самого уряду, який Америка намагається підтримати.
Також нещодавно у Конгресі 10 впливових республіканських законодавців написали голові Державного департаменту, що адміністрація Байдена «не повинна дозволити Китаю виправдати себе за підтримку Росії або використовувати цю війну для отримання довгострокової політичної та економічної вигоди».
В адміністрації навпаки наголошують, що сама ідея зустрічі в Джидді полягає у тому, щоб обговорити український мирний план і залучити до його підтримки ті держави, які досі намагалися діяти «нейтрально», такі як Саудівська Аравія та Китай.
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