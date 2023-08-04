Сполучені Штати засудили Росію за новий вирок Навальному

Високопосадовці США та Європи стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін розраховує дочекатися послаблення підтримки України після президентських виборів у США наступного року, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на американських чиновників.

Четверо співрозмовників CNN з числа американських урядовців повідомили, що у Вашингтоні побоюються того, що у своїх воєнних планах Путін розраховує на те, що чинний президент США Джо Байден програє наступного року і це змусить США обмежити підтримку України та покращить позицію Росії на можливих переговорах. Європейський дипломат сказав у розмові з CNN, що «це і є план Путіна».

Ці висновки, за словами чиновників, не спираються на дані розвідки, які б свідчили про те, що Путін «цілеспрямовано затягує війну в надії на перемогу Дональда Трампа чи республіканців на президентських виборах».

Але вибори 2024-го року залишаються ключовим фактором, який, на думку високопоставлених чиновників із національної безпеки, розвідки та дипломатичних органів Заходу, вплине на рішення Путіна в Україні.

Колишній урядовець і експерт з питань торгівлі Деніел Фрід сказав у розмові з CNN, що у Москві сподіваються, що якщо президентом знову стане Дональд Трамп, політична підтримка України буде «скомпрометована».

«Вибори наступного року ускладнюють ситуацію, тому що росіяни думають, що у них є світло в кінці тунелю. Це спонукає Путіна думати, що вони можуть дочекатися падіння підтримки американців, тому що політична підтримка України буде скомпрометована, якщо переможе Трамп», – сказав Фрід.

Трамп, який є лідером передвиборчих симпатій республіканців, стверджував, що як президент «міг би врегулювати війну за 24 години». Цього тижня він закликав республіканців у Конгресі поставити підтримку України у залежність від співпраці президента Байдена у розслідуванні щодо нього та його родини.

Республіканці в Конгресі також зайняли жорсткішу позицію щодо фінансування України після того, як цього року Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників. Її спікер Кевін Маккарті заявляв, що планує заблокувати будь-які спроби схвалити додаткове фінансування для допомоги Україні у війні.

З іншого боку, вже двоє кандидатів на президентську посаду від республіканців, Майк Пенс і Кріс Крісті, відвідали Україну і запевнили її керівництво у підтримці.

Також у передостанній день липня представники республіканців та демократів подали двопартійний законопроєкт «Акт про пакт з Україною», який забезпечить облік і спрощення надання допомоги.

Телеканал CNN посилається на опитування проведене SSRS, яке було опубліковано в п’ятницю, і яке показало, що більшість американців виступають проти надання Конгресом додаткового фінансування для підтримки України, оскільки громадськість розділилася щодо того, чи зробили США достатньо в конфлікті, чи ні.

Інші опитування також вказують на зменшення підтримки американців відправки зброї в Україну. Опитування Інституту Рейгана показало, що 59 відсотків респондентів підтримують відправку військової допомоги Сполучених Штатів Україні. Серед демократів ця підтримка складає 75 відсотків і 50 відсотків – серед республіканців.

Нещодавнє опитування Університету Квінніпіак показало, що 33 відсотки американців вважають, що США роблять надто багато для допомоги Україні, 18 відсотків вважають, що роблять надто мало, і 41 відсоток вважають, що роблять достатньо.